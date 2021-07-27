鸿星尔克为何引发“诈捐”质疑？

来源：新京报

作者：姚遥

近日，“鸿星尔克宣布向河南捐赠5000万元”一事引发关注。受此影响，鸿星尔克在成为“国货之光”的同时，也经历了“野性消费”、“诈捐”质疑等过程。

舆论反转来自网友发布的一则信息，称鸿星尔克目前只捐了20万瓶矿泉水，距离5000万元的捐赠声明有巨大差异。在社会大众的一般认知中，在水灾这样紧急的情况下，若是诚实的声明，捐赠应到位才对。但目前来看，鸿星尔克做出的是一个捐赠承诺。

7月25日，郑州慈善总会回复媒体，此前与鸿星尔克的子公司签订了3000万元的捐赠协议，目前100万元善款已经到账，2900万元物资需分批次运送；壹基金也对外发布与其签订的捐赠框架协议，捐赠人民币200万现金和1800万元物资。双方特别约定，总价值不超过人民币2000万元整。

《慈善法》规定，捐赠人通过媒体公开捐赠承诺，签订捐赠协议的，法律保障必须执行，除非经济状况显著恶化。在法律的保障下，鸿星尔克不仅对媒体公开，还签订了捐赠协议，捐赠承诺可以认定是有效的。

一个细节是，鸿星尔克协议承诺的是一个“不超过”的捐赠上限，而对外公开发布的是上限额。这意味着，最终的实际捐赠额，有可能小于公开发布的数据。这表示，鸿星尔克捐赠是真，但会以物资为主。此举瑕不掩瑜，大灾之时，企业伸出援手，仍是值得表彰的爱心行为。

那么，物资捐赠怎么捐？自然灾害的救助中，社会大众层面看到最多的是生命救援，以及生活物资的发放。除此之外，救灾还有更多基础工作，比如政府主导的通水、通电、通信、通路，以及灾后的恢复和重建，这也是最需要大量资金支持的部分。从历史数据来看，在救灾花费中，生活物资并不会占用太多资金。

从捐赠企业的角度，他们关注的是公布一个满足社会预期，同时不会对企业运营带来压力的捐赠数字，为此不重视最终的救灾细节和效果可以理解。但企业要意识到的是，舆论更期待这份责任能有效落地。为此，企业要充分回应舆论，确保承诺能匹配水灾的实际需求。

比如舆论会关注，鸿星尔克捐赠的物资，会不会是捐赠自己旗下的产品，以消耗库存。其实，企业捐赠自有产品没问题，核心在于是否为灾区紧缺的需求，雪中送炭还是锦上添花？二者的意义截然不同。要做好雪中送炭的物资捐赠，应以响应型捐赠为主。

而在灾难面前，企业也应根据核心能力量力而行。理性捐赠，才是最终双赢的局面。目前来看，鸿星尔克捐赠是真实的，但中间出现了“剧情反转”。这提醒企业，支持慈善事业能获得社会的积极肯定，但要尊重救灾规律，科学地全面回应社会。尤其是物资捐赠，应以响应型捐赠为原则。

作者是公益人士