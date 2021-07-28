人命关天的救灾现场不是网红直播的秀场

来源：新京报

作者：徐秋颖

据中国青年报报道，当前，河南省防汛救灾正在紧张进行中。在灾区一线抢险救援现场，还有一批另类人群。他们通常不顾劝阻“逆行”，进入灾区后前面一个人发放物资、“慰问群众”，旁边一群人举着相机或手机拍摄、直播；也有人举着手机站在、趴在水里自拍，在网上博取关注。

新闻里说的就是到灾区带流量的网红。哪里有热点，某些网红就去哪里蹭流量，哪怕是灾区。这些网红为了流量真是“魔怔”了！

7月26日，河南卫辉内涝严重，急需救援，然而却出现了“车辆较多，交通拥堵”的现象。新乡市防汛抗旱指挥部发出呼吁：请给卫辉让出救援通道，非必要、非公务不要再自行前往卫辉。

当地喊话的对象，就包括这些网红。网红灾区扎堆，堵住的可是“生命通道”。

在一些灾难面前，总少不了围观人群，更有甚者打着“爱心旗号”去“看热闹”。但以摆拍姿态呈现灾难，请那些网红扪心自问，良心真的不会痛吗？利用灾难获取流量真就那么心安理得吗？

自媒体时代，“网红”经济兴起，催生了新的商业形态与谋生道路。但为了“红”，一些主播就拿着自拍杆“强行演出”，将人命关天的救灾现场当作自己的秀场，简直被利益冲昏了头脑，添堵又添乱。

网红想要“长红”，就应该把握好围观直播的边界，不能哪里有流量，就去哪里蹭。这种只有“利益算法”，没有“责任算法”的行为，势必要遭到人们的严格审视。

当然，不乏一些网红可能也是秉着救灾的初心，确实想到灾区帮忙。但在此时，灾区更需要的是专业救灾人士，把路留给他们，才能发挥更大作用。

正如一名救援队长在接受媒体采访时呼吁，建议网红们回到他们熟悉的网络世界，去多支持、多呼吁粉丝们有序支援灾区，都比到现场要好得多。

7月27日，有短视频社交平台发布公告回应称，将严厉打击利用河南灾情发布视频蹭热度、消费灾情等行为。

此次，相关短视频平台反应还算及时，但是，必须再次重申，短视频平台也该适时摒弃“以流量为导向”的逐利行为，改一改“吸引眼球，追求猎奇猎艳”的刺激风格了。尤其是灾情当前，短视频平台更要积极承担起社会责任，价值导向和行业监管不能“短”。

另外，在铁打的网络、流水的“网红”现实面前，靠着蹭流量、消费他人灾难“红”起来的“网红”，就应该早早被“流量市场”唾弃。社会公众更应该用“指尖”投票，告诉这些网红：这种灾难消费，我们不需要；这样的热度，更该凉一凉。

作者是媒体人