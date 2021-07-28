过度宣传、虚假广告……起底医疗美容的“千层套路”

来源：北京晚报

女孩因为抽脂而去世，涉事医美机构在两年内曾经被行政处罚5次，却依然保持营业。日前，“网红抽脂后去世”事件引发人们的关注。

记者调查走访发现，部分医美机构在营业期间存在过度宣传、虚假广告、引进似是而非的“新技术”牟利等几大套路。

而在多次被处罚后，许多企业不仅没有有效整改，还能营业甚至继续其违法行为，这样的医美机构并非个案。

话术

低价引客流层层皆套路

微整、精雕、瘦身、除皱……这些都是医美机构里挣钱的“拳头”项目，“美女你想做什么项目，咱们都有，保证给您用最好的产品。”一家美容店内，技师晓芳熟练地给前来咨询的顾客介绍着项目。

记者观察期间，看到一位顾客拿着店内之前发的体验券——588元就可以体验原价几千元的热玛吉项目。晓芳热情地招待这名顾客，然后给对方介绍，“咱们这个体验券就是做嘴角一个部位，做完您看看效果再说。”

在给顾客做热玛吉的过程中，晓芳就分外热情地跟对方介绍，热玛吉最好是做全脸，否则“不搭配”。而且如果一次只做一个部位，也没有“整体效果”，费用还高，要想有好的效果就是一次做完全脸，效果好、总价低，还赠送免费后期维护，“您要是按部位做，光眼睛，就要分出内眼角、下眼睑等4个部位，总体费用超过4万元，但是一次性做了全脸就可以只收19800元，这是我能给你的最低折扣了。”

看到顾客不动心，晓芳又咬了咬牙，“咱们挺说得来的，正好今天经理在店里，我给您再申请一下。”此后，门店经理、大区经理也都轮番上场，每个人都给出了更多的优惠，最后甚至派出了“学过多年中医”的总店巡查专家，来给顾客免费把脉，“按需制定食疗、调理套餐”。

这名顾客最后还是没有办理晓芳推荐的套餐。离开美容店后，她告诉记者，这类“导购”招数她已经遇上了太多。自己也明白其实都是套路，“怎么就那么凑巧，我到哪个店，大区经理、专家就在哪个店呢？都是变着法子让你掏钱罢了。”

案例

承诺好产品却“偷梁换柱”

除了在项目收费上悄悄提价、大打优惠之外，有的医美机构甚至直接在产品质量上动手脚。小许曾经到一家医疗美容诊所做隆胸修复术，术后却一直觉得胸痛。后来，她到一家综合医院检查后，被诊断为“右乳房假体破裂”，并进行了手术治疗。术后，小许细细研究之下，才发现医美机构给自己植入的假体，并不是之前约定的品牌产品。

“事前没有跟我进行任何沟通，就敢随便换。”小许后怕极了，最终将对方告到了朝阳法院。结果，医美机构根本无法提供该假体的产品识别码。更让人后怕的是，法院在委托鉴定机构对该产品进行鉴定时还发现，这款假体原来早已经停产。最终法院判定该诊所赔偿小许更换假体所支出的医疗费等支出共计12万余元。

“医疗美容行业协会，应该建立起对所辖区域医疗美容机构的信用评价机制，并公示有关结果。”朝阳法院副院长郭莉蓉建议，协会最好能联合大数据平台，以供公众快捷查询，“比如收费标准、注意事项、适应症、禁忌症、医疗风险、采用的医疗技术手段、涉及使用的医疗产品来源等，公众有权知道这些关键信息。”

忽悠

以入选“模特”骗顾客手术

小张在网上搜到了一家私人医美机构，跟客服联系后，便预约了专家号。就诊时，该机构的“博士专家”只面诊了一分钟。失望的小张本来要放弃这家机构，却在第二天接到了自称“专家助理”打来的电话。对方说，小张被选中做他们的案例模特，如果小张愿意尝试合作，专家将以小张为案例讲授公开课，手术时也会有各地的医生前来现场学习观摩，手术费还可打八折……

接下来的一段时间，原本只想修复双眼皮的小张，便遭到了“专家助理”的反复电话“轰炸”。“只修眼皮达不到其推崇的‘内折’效果”“早晚得做眼角修复，否则不协调”……面对接连而来的“轰炸”推销和信誓旦旦的“承诺”，小张又动心了。最后，她答应同时修复内眼角、填充脂肪，并支付了将近8万元的手术费用。

到了约定的手术日期，“博士专家”却迟到了。不仅如此，术前与小张毫无沟通，手术中也没有之前所说的“各地医生观摩”，更没有公开授课讲解，甚至在手术中还出现了将双眼情况弄反的低级错误。自知被骗的小张本来心想，如果手术成功也就算了，然而术后多日，小张的眼睛却依旧畏光流泪、干涩疼痛，甚至连睁眼都困难……小张放心不下，于是先后三次到“三甲”医院就诊，结果被确诊为角膜炎。

此后，小张将该医美机构告到法院。被小张起诉后，该医美机构赔偿了小张所有手术费用，同时还赔偿给了她三倍损失。“整容不成反被毁容。”小张表示，自己已经不再相信医美的任何宣传了。

欺骗

医美虚假宣传屡禁不止

记者在采访中发现，部分医美机构在宣传上往往与事实存在出入，甚至有虚假宣传的嫌疑。例如，给小张做手术失败的“博士专家”，被医美机构包装成了“著名专家惟一嫡传弟子”。而做隆鼻手术失败的小孙，也遭遇了类似的“欺骗”。

小孙所就诊的某医疗美容门诊部不论是在自己的网站上，还是在向顾客营销过程中，都宣称属于“某医学院整形外科医院”，是“卫生部三级甲等整形外科专科医院”。误信这些宣传话术的小孙，却在手术后出现了鼻部血肿、左侧凸起、呼吸困难的症状。

这些噱头最后被证明全部是虚假宣传。在小孙起诉之后，朝阳法院查明，这家诊所只是一个营利性机构，根本未经卫生行政主管部门定级，更不是什么“三级甲等”医疗机构。

法院在后续工作中还发现，该诊所其实已经因这个错误的宣传用语而被行政处罚并被责令删除。甚至，该诊所还在法庭上以此为理由，辩解自己已经删除过了这些虚假宣传的话术。但是实际上，一些爱美者在网络搜索中，依然可以看到这些信息存在。

说法

需提升行业违法成本

“类似多次被罚但仍屡禁不止的情况，并非少数。”朝阳法院副院长郭莉蓉介绍，部分医疗美容机构及医务人员因各种问题被处罚后，仍会继续此前的违法行为。据近5年统计，涉诉医疗美容机构中，因医疗美容诊疗活动超出登记的诊疗科目范围被行政处罚的有24家(共被处罚48次)；因任用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作被行政处罚的有37家；一年内，因上述违法行为被行政处罚超过两次的医疗美容机构有8家。

即便从被诉的医美机构中也能看到这种情形——涉诉77家医疗美容机构中，有4家机构被诉10次以上，被诉2次以上不满10次的有28家；被诉1次的有45家。“还是希望各相关的行政主管部门，能够加强监督与定期巡查，建立起监管部门的常态联络机制，搭建一个信息对接平台，对各自监管中发现的医疗美容违法犯罪线索，及时进行信息登记填报及对接。”

此外，在审理这类案件时，朝阳法院还建议，适时修订或推动修订医疗美容的相关规定，对发现的各类违法行为，加大处罚力度，提升违法成本。因为，依照现行的《医疗机构管理条例》中的罚则条款，单位或个人擅自执业或其他违法违规行为的罚款上限均在1万元以下。处罚力度过轻，使得一些行为主体违法的成本远远低于其获利的空间，“这种处罚力度，远不足以遏制相关违法行为。”