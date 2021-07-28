王梦洁被骂上热搜 “网暴”伤人何时休

来源：北京青年报

作者：王帆

中国女排在东京奥运会的开局遭遇两连败，卫冕冠军的奥运开局实在令人深感意外。但更令人意外的是，在输给美国女排之后，女排自由人王梦洁的名字上了热搜，因为她依然低迷的状态，她被很多网友调侃、批评甚至是恶语相向。

这已经不是中国运动员在本届奥运会上第一次因为表现不好或是成绩差强人意而被网络攻击登上热搜榜了。在第一个比赛日，射击运动员王璐瑶曾经因为一条比赛失利后的微博而遭到了网络暴力，随后这个年轻的姑娘删除了那条微博。

王璐瑶本是女子10米气步枪项目金牌的有力争夺者，却在资格赛中排名第18，无缘决赛。原本只是一次坦坦荡荡的面对失败，一次在社交平台上的自我勉励，却成为了很多键盘侠的“武器”，王璐瑶发挥失误本就内心煎熬和自责，却又要被网络上难听的言语再往伤口上撒把盐。

和他们在场下艰苦的备战相比，运动员们在奥运赛场上的亮相只有很短暂的时间，有可能成功也有可能失败，但是人们往往只看到了一瞬间的结果，却忽略了他们日复一日年复一年的努力。王梦洁在中国女排输掉了小组赛第二场之后，毫无准备地被愤怒的人们将怒火一股脑投向了她。不可否认，王梦洁在这两场小组赛中表现低迷，她似乎还没有找到奥运会的节奏和状态，但是作为一个团体项目，将失败的原因归结于她，也是不公平的。

中国女排是中国军团中一支象征荣耀的队伍，以卫冕冠军的身份出征东京奥运会，这支队伍身上自然肩负着太多人的期待。但是中国女排出师不利已成事实，无论是对于中国女排还是对于王梦洁本人，客观的批评和建议是完全可以被接受和采纳的，但调侃和恶语相向不但解决不了问题，还会给队伍徒增压力。

每一个登上奥运赛场的运动员，他们都在背后付出了鲜为人知的艰辛和努力，但他们也是凡人，也会犯错，也会失误。理智对待输赢，文明对待他人，这或许是观赛最好的境界，当然这不是所有人都能够做到的。但是，最起码不要将手中的键盘变成伤害他人的武器。奥运健儿有能力有担当站在那万众瞩目的赛场，所有的重压都扛在他们的肩头，每一个拼搏的人都值得被尊重，无论他们是凯旋还是铩羽而归。