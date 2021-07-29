中国青少年吃不健康食品现象普遍

来源：中国青年报

青少年的食品营养和健康工作始终牵动人心。近日，中国教育部联合国家卫生健康委等四部门印发《营养与健康学校建设指南》，指南明确，“不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所”。虽然指南不具有强制性，但依然引发了公众对于校园内食品健康和安全的关注。中国青年报社社会调查中心通过问卷网(wenjuan.com)，于近日对1535名受访者进行的专项调查显示，97.2%的受访者感觉现在青少年吃不健康食品的现象普遍，83.5%的受访学生家长希望禁止各种不健康食品进校园。

97.2%的受访者感觉现在青少年吃不健康食品的现象普遍

李丹是湖北荆州一名小学生的母亲。她感觉，现在孩子不健康食品吃得都挺多的。“家长都宠孩子，孩子要什么吃的肯定都会买，而且孩子自己也有不少零花钱”。

在北京从事销售工作的王华(化名)，儿子正在上初一。王华家在一所中学附近。放学时间，她经常能看见这些初高中的孩子，三五成群，在学校不远处的小超市买了饮料之类，边喝边结伴回家。“我看他们手里拿的饮料，很少有矿泉水，大多是奶茶和碳酸饮料。这么大的孩子都有零花钱了，同学一起买，家长确实也没啥办法”。

调查显示，97.2%的受访者感觉现在青少年吃不健康食品的现象普遍。

吕道贤是云南省昭通市昭阳区龙泉中心学校分管安全卫生工作的副校长。据她观察，学生吃不健康食品的现象很普遍。她所在的学校，小卖部只出售学习用品和矿泉水，不售卖不健康食品，但没办法完全禁止学生将不健康食品带进校园。“校园外小卖部出售的食品我们没办法管控，学生也很容易接触到”。

调查中，85.7%的受访者觉得青少年吃的不健康食品主要来自青少年校外购买，39.5%的受访者认为主要来自青少年校内购买，29.5%的受访者认为主要来自家人购买。

湖北十堰的刘仁学，目前外孙女正在读小学。他感觉，外孙女不健康食品吃得不算多。但他也坦言，有时候接孩子路过学校门口小卖部，孩子会主动要，自己心疼孩子，时不时会给她买一次。

李丹认为，孩子自己肯定是没办法把控食品安全的，年纪小的孩子买零食就看个样子、香味。她会教女儿看生产日期等相关信息，尤其在小卖部小超市买零食，更要多注意一下。

83.5%的受访学生家长希望禁止各种不健康食品进校园

尽管只有39.5%的受访者感觉青少年吃的不健康食品主要来自校内购买，但受访者依然认为，保障青少年的食品营养和健康，校园是重要的一环。调查中，74.9%的受访者希望禁止各种不健康食品进校园，在身份为学生家长的受访者中，这一比例更高，为83.5%。

卢晓涵是河北省廊坊九中的一名初二学生，她明确反对各种不健康食品进校园。“不健康食品对于我们这个年龄诱惑力还是蛮大的，还容易影响听课。”

在海南省冲坡中学读初二的张晓蕾(化名)，也不希望不健康食品进校园，因为确实存在很大的“健康隐患”。

王华觉得，应该坚决杜绝不健康食品进入校园。虽然家里很注意，但如果孩子在校内吃了其他孩子带去的不健康食品，感觉有滋有味，之后肯定也会想吃。对这个年龄的孩子，同伴的影响要比家长大。

吕道贤坚决赞成禁止各种不健康食品进校园。“我们学校给学生提供营养餐，学生中午不回家，有老师监管。为了防止食物中毒，难以追溯食物源头，我们是不允许不健康食品进校园的”。

79.9%受访者建议提高食堂饭菜质量

对于推动学生营养与健康工作，受访者有什么建议？调查显示，79.9%的受访者建议提高食堂饭菜质量，丰富品种，76.4%的受访者建议学校严格把关校内小卖部或超市售卖的食品。

王华希望学校进一步改善食堂的伙食。她的儿子目前上初中，早饭和中饭都在学校吃，“孩子正是长身体的时候，容易饿。如果食堂味道和营养都能兼顾，孩子愿意吃，吃得多吃得饱，自然就会少吃零食。但目前看，能做到这一点的学校食堂还不是那么多”。

吕道贤校长也认为，在校内，食堂在学生的餐饮方面可以替代小卖部，她所在学校的食堂，营养餐能够满足学生吃饱吃好吃健康。

但接受采访的两名中学生则有不同的看法。

卢晓涵认为，食堂主要还是供应饭菜，是主食。小卖部更多是售卖零食。两者不可替代。

张晓蕾也感觉，食堂不能完全替代小卖部的功能，因为食堂的开放有时间限制，不是随时都能买到的。

此外，48.0%的受访者建议给学生进行课间加餐，43.8%的受访者期待开设营养健康相关课程，36.7%的受访者认为要禁止学生自带零食进入校园。

李丹建议，学校和家庭都要从小就教给孩子饮食均衡和食品安全方面的知识。同时，如果学校允许，很多家长会愿意自己给孩子准备健康食品。

对于搞好学生营养与健康工作，吕道贤认为，不单是吃的问题。她认为，在学生吃好吃饱的基础上，还要科学布置作业，保证学生的充足睡眠。开足开齐体育课，开展丰富多彩的大课间活动。在她看来，要真正做到促进学生营养与健康，必须多部门联动，加大校园周边环境整治，还给学生一片净土。

参与调查的受访者中，77.9%是学生家长。