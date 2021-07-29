上海人谈论的“魔都结界”是什么？

来源：中国新闻网

“上海有‘魔都结界’，台风无法‘破防’。”每当台风来袭，上海网民的第一反应往往如是。

28日，上海中心气象台发布消息：台风“烟花”对上海的影响基本结束。在面对近十年台风影响过程中雨量排名第一、最大风速排名第二的“烟花”时，上海平安度过，没有出现大的意外和事故，城市平稳运行。

上海民众谈论的“魔都结界”究竟是什么？

“结界”，原指受到某种超自然力量保护的区域，形成一道与外界隔离开的屏障。2012年，“魔都结界”首次出现在上海媒体对台风的报道里，意指这座超大型城市的运行不受台风侵扰。

上海是台风“绝缘体”？回顾气象数据，事实并非如此。在“魔都有台风‘结界’”这一说法出现的近十年间，恰恰是1949年以来，上海遭受台风侵扰最严重的十年。

中国气象局热带气旋资料中心的数据显示，1949年至今，登陆上海的台风共有9个，其中，这十年间就有4次。

无论是2014年登陆上海的台风“凤凰”，还是2018年“每周一台”登陆的台风“安比”“云雀”“温比亚”，以及今年未正面在沪登陆，却给上海带来明显风雨影响的台风“烟花”……上海防汛防台的压力并不小。

“上海哪有什么‘魔都结界’，只不过是有人在守护。”在社交平台上，也有另一种“不信邪”的声音。

台风“烟花”来临前，一条“绑飞机”的视频走红网络。受台风影响，25日全天，上海浦东、虹桥两大机场的进出港航班全部取消。东航对飞机进行系留工作，确保台风来袭时飞机不会发生移动。

“地铁站里怎么会有皮划艇？”24日，有民众在地铁2号线中山公园站内发现了这一“新鲜物件”，好奇询问。实际上，为应对“台风”烟花，上海5万余名民警枕戈待旦。而地铁站内的皮划艇正是此前防汛防台演练中备下的救援物资之一。

上海消防部门根据往年汛期警情特点和辖区实际，针对沪全市608个下立交，13个越江隧道、457个易积水路段完善应急预案；对部分区域前置驻防点37个。在“烟花”来临前，121辆防汛车、86艘舟艇、465台泵和6000余套水域抢险救生器材已准备就绪。

截至25日12时，在“烟花”第一次登陆前，上海已转移一线海塘外作业施工人员、危房简屋和田间棚舍居住人员、工地临房施工人员、进港避风船民等36万余人。

“宁可‘十防九空’”，是上海落实民众生命财产至上理念的生动体现。

“道路积水54条段，小区积水点15个，下立交积水13个，目前除2条道路、7个下立交外，其余积水均已排除……”在台风“烟花”影响上海期间，由“一网统管”防汛防台指挥系统形成的“防汛防台地图”一直处于实时更新状态。

依靠“一网统管”建设，上海市、区两级城运中心的“城市大脑”功能逐渐显现，预警研判更加精准。

浦东新区城市运行中心表示，防汛防台应用场景已经实现了预案响应的自动化。在3.0版“城市大脑”指挥下，防汛防台实现了快速反应、科学调度。

据浦东新区城运平台统计，截至26日0时，在台风“烟花”影响期间，该平台累计受理市民防汛防台诉求1152件。

当上海人谈论“魔都结界”时，究竟在谈论什么？也许不是某种超自然的力量，而是每一个人的守“沪”。