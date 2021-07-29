为啥奥运冠军都喜欢咬金牌？

来源：中国新闻网

每届奥运会上，当获得冠军的运动员们站上领奖台上时，总会不约而同地做出同一个动作——咬金牌。

近日，东京奥组委就发文，提醒广大运动员们：东京奥运会的奖牌是不能吃的。“我们的奖牌是用日本民众捐赠的电子设备中的提取物做的，所以没必要咬它们……但我们知道，你们还是会咬。”

说来也奇怪，不光是每届奥运会，不管是啥比赛，都会出现“咬金牌”这个经典pose。小编也很纳闷：这个动作到底是怎么做到全球统一的？

在中国民间有一种说法，想知道金子纯不纯，就咬一口试试。如果一咬一口带牙印儿，那就说明这是真金。不过，如今奥运会上的金牌并不是纯金打造的，而是银质镀金的。所以运动员咬金牌，肯定并不是为了测试奖牌的含金量。

国际奥林匹克历史学家协会主席大卫-沃莱钦斯基曾经对这种现象做出过解释。在他看来，运动员咬金牌大多是摄影师的要求：“这是摄影师痴迷的动作，他们认为这个动作更有看点，我不觉得这是运动员自己的想法。”

2010年冬奥会上，德国雪橇手大卫-莫勒(David Moeller)获得了一块银牌。但是领奖的时候，摄影师还是让他做了咬奖牌的动作。这个耿直的小伙对着银牌狠狠咬了一口，于是晚饭的时候，他发现自己的牙齿断了一截。

其实，网络上对于这个问题的讨论也早已有之。很多网友都从不同的角度解释了这个现象。

有人认为，这可能是人类的一种动物属性，通过感官体验才可以得出感受。所以运动员要通过咬金牌来“品尝”胜利的滋味。也有人认为，竞技体育成王败寇，走上冠军领奖台的运动员们都承受着巨大压力。胜利之后，咬金牌就是他们放松精神的一种方式。

至于这个动作是哪个运动员发明的，目前并没有官方的说法。不过有媒体报道，1984年洛杉矶奥运会上，美国一位游泳运动员夺冠后把金牌放到了嘴里。这一幕正好被摄像师拍下，随后就成为了风靡一时的画面。很快，咬金牌这个动作就被其他运动员纷纷效仿，后来竟然慢慢成为了奥运会上的一个传统。

虽然这个动作无伤大雅，也很容易登上报纸头条。不过，运动员咬得时候还是要注意一点，咬太多，金牌容易贬值。

2012年伦敦奥运会的时候，奥组委就建议，运动员最好不要使劲咬金牌，因为镀金的成分只占总重量的1.5%，一口下去，可能大几百就没了……

来自于历届奥组委种种善意的提醒，并没有阻止冠军咬金牌的热情。东京奥运，观众们依旧可以看到这个熟悉的动作。中国重剑女子运动员孙一文夺冠后，也在领奖台上轻咬了金牌。不过，在全球疫情还没有结束的情况下，小编觉得最好还是不要摘下口罩的好。毕竟，安全才是第一位的。