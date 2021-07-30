台风的名称从何而来？

来源：环球时报

台风“烟花”肆虐，所到之处，狂风暴雨，带来严重人员财产损失。像以往的台风名“龙王”“黑格比”等一样，“烟花”之名也将走进人们的记忆。这些台风的名字是怎么来的？有什么命名的讲究？原来，它们基本都是台风委员会14个成员命名的， 命名的不同偏好折射了各成员的文化特色。

神登场，星辰之下有生灵

给台风命名是最近几十年的事，起初多用西方人名，但后来开始让深受台风影响的国家和地区命名，以引起当地人的重视。台风委员会的14个成员大部分来自东亚及东南亚，从其给台风命名的风格可以看出东方国家对传统文化的重视。

中国提供的台风名字多取材于神话故事，像“悟空”“龙王”“电母”“玉兔”等。中国人都知道《西游记》中的这些神魔法力强大，必须小心应对。中国的香港和澳门也是成员单位，其提供的名字充满生活气息，比如“蝴蝶”“鸳鸯”“榕树”“贝碧嘉”等，其中“贝碧嘉”是中国澳门提供的名字，取名于当地人非常喜爱的一种牛奶布丁。正“当红的”“烟花”也是澳门命名的，它其实是“替补”。按照台风委员会的规定，各成员提供的台风名字循环使用，但如果某次台风造成了特别严重的人员伤亡和财产损失，则予以除名，由原命名单位再替补一个新名字。“烟花”的前任是2009年在菲律宾肆虐并于2010年被除名的“芭玛”，“芭玛”其实是一款澳门葡式餐厅常见的由火腿、鸡肝及草菇作为食材的菜式。

日本提供的台风名字基本都是星座名，比如“天鸽”“剑鱼”“摩羯”等，日本人对星座文化的喜爱可见一斑。星星遥远神秘，星相命理之学虚无缥缈，从这个角度看，日本人用星座给善变莫测的台风命名，颇有道理。泰国、马来西亚、柬埔寨、越南等东南亚国家提供的名字多来自大自然的动物和植物，比如2000年时就用柬埔寨提供的名字“达维”给当年的一号台风命名，“达维”是柬埔寨语大象的意思。马来西亚提供的台风名“杰拉华”“塔巴”分别指的是当地一种鲤鱼和鲶鱼。越南台风名“利奇马”是一种水果，泰国提供的台风名“榴莲”和“山竹”也是水果。

人之名，男女各顶半边天

台风是热带气旋，在北美被称为飓风。前文所提到的台风委员会，从其所“管辖”的热带气旋区域来讲包括西北太平洋及南海地区，而世界上容易产生热带气旋的海域还有很多，比如加勒比海、墨西哥湾和北大西洋区域以及北太平洋东部区域等地区，它们都有各自的热带气旋预警机构。但与台风委员会各成员单位五花八门的台风命名风格迥异，其他地区的台风(或称飓风)一般是用人名来命名的。

20世纪初，一位澳大利亚气象预报员曾经用他憎恶的政客的名字为台风命名。二战期间，美国空军和海军气象部门的士兵喜欢用他们的夫人或女朋友的名字为台风命名，一是聊表对爱人的思念之情，二是士兵们认为热带气旋跟他们的爱人有一个相似之处——无法控制。后来，由于女权主义者的强烈反对， 从1979年起台风的命名表就变成了男性、女性名字各占一半的格局了。2021年，加勒比海、墨西哥湾和北大西洋地区的飓风名字按照字母和男女名字顺序排下去就是安娜(女名Ana)、比尔(男名Bill)、克劳迪特(女名Claudette)、丹尼(男名Danny)……一直排到万达(女名Wanda)。

最有名的用女性名字命名的飓风恐怕就是2005年给美国带来巨大损失的“卡特里娜”飓风了，这场飓风造成1800多人死亡，导致的经济损失高达2000亿美元。自2005年以来，卡特里娜这个名字几乎成为飓风和灾难的代名词。

多样化，兼顾 习俗和传统

美国也是台风委员会的成员，所以也有权为西北太平洋和南海的台风提供10个名字。在美国提供的台风名单中，基本都是源于夏威夷以及关岛等地原住民的一些小语种词汇，比如“查特安”(Chataan)就是源自关岛的查莫罗语，意为“雨”；“海高斯”(Higos)也是查莫罗语，意为“无花果”。虽然不是成员单位，但是密克罗尼西亚提供了一些台风名，多来自西太平洋小岛的语种，比如“菲特”(Fitow)就是雅浦语“花”的意思；而“艾云尼”(Ewiniar)则来自楚克语，意为“风暴之神”。

林林总总的台风名字，折射多样的文化。朝鲜提供的台风名字充满了诗情画意，多是诗歌中经常讴歌的美好事物，比如“鸿雁”“杨柳”“海鸥”“红霞”等。与之相反，菲律宾提供的台风名字则充满暴力感，这也许由于菲律宾经常受台风伤害，当地人认为台风很残暴。比如“黑格比”的菲律宾语意为“鞭打”，“西马仑”指的是“野牛”，而“卢碧”更直白，就是“残酷”的意思。

许多人们熟知的台风名其实都已经被除名，而每一个被除名的台风名都意味着重大灾害和严重的人员伤亡。截至2020年，已经有51个台风名字被除名。

除了“作恶”后被除名，还有的台风名因为犯忌讳被撤换。如泰国提供的“翰文”(Hanuman)，意为“有趣的猴子”，但该名称因与印度人敬仰的猴神名字相同，遭到印度投诉，被撤换。同样，韩国曾提供台风名“彩蝶”(Nabi)，因其发音近似阿拉伯语的“先知”而被撤换。朝鲜提供过一个名字“松树”(Sonamu)，但这个名称的发音与海啸(Tsunami)非常接近，容易造成沿海民众恐慌，也被撤换了。