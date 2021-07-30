中国游戏产业上半年成绩单：海外收入持续增长

来源：中国新闻网

“中国自主原创游戏产品创新能力增强，游戏产品类型多元拓展，精品化产品实现长线开发，技术升级加速产业赋能和业态重组，中国‘制造’的海外收入持续增长，国际认可度逐渐提高。”

《2021年1-6月中国游戏产业报告》29日正式对外发布。报告在序言中这样描述今年上半年的中国游戏产业。

中国音像与数字出版协会第一副理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君介绍称，2021年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，继续保持较为平稳的增速。用户规模为6.67亿，同比增长1.38%，增速继续放缓。可以预见，伴随人口结构变化，未来游戏市场竞争会更加激烈，对企业和产品的要求也将水涨船高。

报告显示，今年上半年，中国自主研发的网络游戏国内市场实际销售收入1301.12亿元，同比增长8.3%，继续保持国内市场八成以上份额。

近年来，中国游戏企业大踏步走向海外，一批精品游戏登上欧美、日韩、东南亚等多个国家和地区畅销榜。

《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，今年上半年自主研发游戏海外市场实际销售收入84.68亿美元，同比增长11.58%。数据显示，自主研发游戏产品海外收入持续增长，国产游戏“走出去”，构建全球化发展格局已是大势所趋。

从国家和地区分布看，美、日、韩仍是主要市场，合计收入占海外市场总收入的59.51%。在自研移动游戏出海类型分布中，策略类占41.47%，射击类占13.58%，角色扮演类占12.25%，三类合计占比为67.3%。

张毅君认为，目前存在的主要变量在于，海外市场买量成本不断增大，侵权及合规风险有所上升，国际贸易壁垒也在增强。

而中国元素，是游戏出海的重要“基因”。

中国音像与数字出版协会理事长孙寿山指出，要推动游戏这张文化名片“走出去”并“走进去”，让外部世界在中国原创精品游戏中，见识中国风格、中国品质、中国气派、中国精神。

国内市场方面，今年上半年，移动游戏实际销售收入占市场总收入的76.26%，客户端游戏为19.86%，网页游戏为2.01%。

报告指出，移动游戏仍占据主位，是国内游戏市场收入的主要来源。客户端游戏销售收入略有上升，但占比仍呈下降趋势。网页游戏收入继续下降，占比持续缩小。

目前，国家层面的防沉迷实名认证平台已建成，接入企业5000多家、游戏超万款，初步达成了防沉迷工作的基础性目标。

此外，今年以来，一些游戏违规擅自添加血腥暴力、淫秽色情等不良内容，主管部门均作出了严肃处理。

“游戏之于未成年人的影响，是社会普遍关切的话题。企业作为内容把关的第一责任人，要站在培养担当民族复兴大任的时代新人高度，严把内容关口，自觉压实主体责任，提供对家庭友好、对青少年有益的游戏产品。”

孙寿山表示，行业组织应与游戏企业一道，着手研制未成年人保护配套标准，设立严格的流程规范，加大宣传落实力度，确保标准平稳高效运行。