天津煎饼馃子也有制作标准了？

来源：经济参考报

7月28日，天津市人社局组织市餐饮行业协会煎饼馃子分会制定了“天津煎饼馃子制作专项职业能力职业标准”，消息一出就被刷上微博热搜榜，引发网友对传统中华美食标准化问题的大讨论。

不少网友调侃称，“天津人真会玩儿！”“摊煎饼果子都要持资格证上岗啦？”但也有许多网友对标准的出台表示支持，“（美食）要想走出去，要想打开知名度，建立标准是第一步！”“旅游城市的名片美食，统一标准做好对他们本身的传播是有正面意义的。”

事实上，近年来，从南京鸭血粉丝汤、枣庄菜煎饼、兰州拉面、沙县小吃，到螺丝粉、扬州炒饭、西安肉夹馍等地方特色美食已相继出台相关标准。越来越多的地方政府部门和食品企业意识到，制定标准是品质化、品牌化、产业化的必经之路。

一个月前，即6月下旬，南京市市场监管局专门下发了《关于南京市鸭血粉丝汤及类似产品食品生产许可相关事项的通知》，《通知》规定，鸭血粉丝汤的速食产品中，特征料包（鸭产品）的含量应大于终产品的50%，且特征料包（鸭产品）中固形物的含量应大于该料包的50%。特征料包（鸭产品）必须为企业自行生产，如果企业所使用的粉丝及其他料包为直接外采的小包装产品，则外包装标签上必须标明相应的食品生产许可相关信息。

不少媒体认为，给鸭血粉丝汤制定地方标准，就是为申遗做准备。

2020年11月18日，山东枣庄市市场监督管理局发布的《枣庄菜煎饼加工制作规范》刷爆当地朋友圈。制作规范明确规定了当地特色小吃“菜煎饼”要使用的材料以及做法的地方标准。

2018年5月18日，经中国水产流通与加工协会批准，由中国小龙虾协会及协会成员单位共同起草、编制的《活淡水小龙虾》、《冻小龙虾尾》、《冻调味油炸小龙虾》三项团体标准正式发布。有专家表示，团体标准的制定，能够统一小龙虾行业标准，保证品质，加强品牌与口碑建设，协助解决行业供应链分散问题，有助于统筹协调行业发展，意义重大。

2018中国面条博览会开幕式上公布了由兰州牛肉面协会制定的《兰州牛肉拉面行业规范标准》，规定了兰州牛肉拉面的店面标准、服务标准、操作标准、安全标准等其它要求。

2016年10月15日，沙县小吃同业公会、沙县市场监督管理局起草的《沙县小吃拌面制作规范》开始实施。标准规定了沙县小吃拌面制作规范的术语和定义、原料要求、制作工艺要求、制作技巧和加工制作工程要求。

2016年，广西柳州出台了强制性的螺蛳粉食品安全地方标准；2018年，“柳州螺蛳粉”获批地理标志商标；今年2月，当地又出台了《地理标志证明商标 柳州螺蛳粉》团体标准，推动产业高质量发展。据报道，2020年，袋装柳州螺蛳粉全产业销售收入约为240亿元，远销海外20多个国家和地区，在国际国内食品市场屡创“奇迹”，同时通过一二三产融合发展，创造就业岗位30多万个。

2016年5月25日，西安市质量技术监督局发布最新出台的《西安传统小吃制作技术规范——肉夹馍》等5项地方技术规范，对西安市小吃肉夹馍、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、biangbiang面以及蓝田饸饹等操作出了规范，于6月15日起正式实施。

2015年10月22日，在首届扬州炒饭全国邀请赛上，扬州市质量监督局发布最新的扬州炒饭标准，标准规定了正宗扬州炒饭要以特等籼米饭、鲜鸡蛋为主料，以水发海参、熟地方鸡腿肉等8种材质为配料，按特定的流程炒制而成。

业内人士称，越来越多的地方特色美食从手工作坊式生产，变成了速食化、自动化、标准化、系列化的生产，不仅在食品安全上有了更严格的要求，在电商的推动下，也更有利于地方美食走向全国，走向世界，不断形成规模庞大的产业链。