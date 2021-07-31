啥是围观奥运的正确姿势？

来源：微信公众号“侠客岛”

转眼间，东京奥运会赛程已近半。这几天，岛叔奔波在各场馆采访，见证了不少升国旗、奏国歌的激动时刻，也看到了运动员因失误、失利而黯然神伤。

除了这是疫情下的一届特殊奥运外，岛叔还有一个突出感受是，对奥运健儿的比赛成绩，大家态度更平和包容了。有运动员哭红双眼，为没能摘金道歉，网友心疼之余，齐声安慰：“银牌也很好！”

奥运会无疑是代表国家出征争荣誉的机会，胜负当然重要。岛叔曾采访一些教练员和运动员，他们常说一句话：没有胜负欲，不想拿冠军，那练体育干什么？在奥运会等竞技赛场上，谁都期待升国旗、奏国歌的那一刻。国际舞台上的竞技体育赛事是国与国之间的竞争，无疑具有唤起民族自豪感与认同感、凝聚精神与心气的力量。

但渴望金牌、争夺金牌，并不意味着要“唯金牌论”。凡事过犹不及，“唯金牌论”会扭曲体育价值观。此前曾有“一人夺金，鸡犬升天”的实例，金牌同政绩、票子、房子、位子联系在一起，造成不少乱象；硬币的背面则是“金牌万岁，失金有罪”，比如“体操王子”李宁在汉城奥运会失误后收到寄来的刀片，东京奥运会上也有中国选手因失利而遭遇“网暴”。

有赢就有输，胜败乃兵家常事。如果“只能成功、不能失败”，那就不是实事求是的态度。当然，观看竞技体育，批评质疑也是常事，只要是在竞技范围内就事论事、理性探讨，不扩大化、粗鄙化就行。

中国国内告别“唯金牌论”的声音已经喊了多年。如今，大部分国人的心态已然转变。

里约奥运会上，中国代表团首日未能斩金，观众多理性看待、加油打气；“洪荒少女”傅园慧、赛后向女友公开求婚的秦凯，虽然都不是金牌获得者，但他们场上奋力拼搏、场下自信阳光、情绪真实可爱，同样被大家铭记于心。

本届奥运会上，选手们在赛场上的一举一动、镜头前的一颦一笑、赛场外的成长趣事，都让人津津乐道，甚至在网上变成热议话题。比如，邻居爆料拿到本届奥运中国首金的“00后”杨倩，曾在家乡玩打气球赚娃娃，因枪法实在太准，吓得小摊老板一个劲央求“别再打了”；以碾压之势一举夺魁的石智勇，当年从老家背着编织袋只身来到大城市参训，妥妥的励志故事，而画风一转，“大力士”平日最喜欢的项目竟是钓鱼，称这“比举重有趣多了”，更是让不少网友大呼“可爱”……

东京奥运由于疫情延期一年，运动员的备战受到很大挑战。对年龄渐长的老将来说，5年间甘苦难以形容。即便未能登上最高领奖台甚至没能站上领奖台，只要在赛场上付出全力、达到自我极限，便足以俯仰无愧。

在场内，金牌是对高水平竞技者的褒扬；在场外，运动员更需要支持、理解、爱护、宽容的舆论氛围，这可以让运动员卸下心理重担、充分享受比赛，也能让大众更平和开放地欣赏竞技，品味体育。

人们为什么钟情竞技体育？说到底，是因为它展现了“不服输”的劲头：不愿输给对手，更不愿输给自己，总希望不断挑战自我、突破自我。所以，一位运动员的成功，既要跟身边的其他运动员比，也要跟自己的历史记录比。从这个意义上说，只要能实现自我提升和突破，都值得赞赏。

这就是体育的魅力。在观赛的心态上告别“唯金牌论”，恰恰说明中国体育正走向强大。

同样，衡量一国体育水平，不单看金牌多寡，更要看群众体育是否广泛、体育产业是否兴旺。体育强国需要全方位的强大，竞技体育只是其中之一。健儿在场上拼尽全力、争取最好成绩，观众激情看比赛，冷静看结果，拒绝网暴和戾气，就挺好。如果看完比赛还是挺激动，不妨把这股热情延续到生活中，多去跑跑步、游个泳、打场球，“野蛮其体魄、文明其精神”。

若能借奥运的契机，带动全民健身，那不比摘金夺银更有意义吗？

作者：奥涅（发自东京）