朱婷的手腕是怎么伤的？

来源：澎湃新闻

“抬起头来”，郎平一句话，让女排姑娘和在场的中国记者的心头泛起一阵酸楚。2比3惜败俄罗斯后，中国女排在东京奥运会的头三场比赛一场未胜，已经走到了小组出局的悬崖边。

之所以难求一胜，核心攻击手朱婷的伤病是重要原因。第三场比赛结束后，郎平就无奈表示，朱婷伤势影响很大，强攻有些吃力，拦网基本上不敢伸手。“最意外的是朱婷伤的这么重，我们一直给她保守治疗，以前看还行，但打一打就不行。”

郎平说接下来两场比赛会让健康球员上场。“我们会和医生以及朱婷本人商量，可能会让健康球员冲一冲。”

那么朱婷的手腕伤势究竟是怎么回事？为什么之前没有及时治疗？甚至已经有网友将朱婷的手腕和当年刘翔的跟腱放在一起讨论……

4年，埋下“定时炸弹”

朱婷的手腕伤病由来已久。此前据中国女排教练安家杰透露，早在2017年留洋土超期间，朱婷就因为不小心在地上杵了一下导致腕伤，由此留下了病根。从此，手腕伤病就成为了埋藏在朱婷身上的“定时炸弹”。在2019年的女排世俱杯中，代表天津的朱婷就出现了手腕伤势复发的迹象，暂停时候队医也给朱婷的手腕缠上了胶布。

当时在扣球进攻的时候，球迷也能看到朱婷的脸上有些痛苦的表情。

赛后发布会上的一个细节是：在回答问题时，虽然话筒就在自己的右手边，但朱婷仍然是伸出左手，去把话筒拿了过来。“（右手腕）现在还是很痛的，我觉得可能是旧伤，关心我的球迷应该知道，之前的比赛一直是保护着手腕的。”随后在2019年的女排世界杯期间，朱婷也曾在第一阶段比赛末段遭遇右手腕旧伤的困扰，一度戴上了保护手套。

但朱婷也没有休息太久——经过治疗，她还是选择坚持，帮助天津女排取得了2019-2020赛季排超联赛的冠军。彼时，在排超半决赛阶段复出的朱婷，右手腕上再次缠着厚厚的绷带，让球迷都感到心疼。

而在2020年9月，中国女排国家队球员各自回到母队休整，据悉，回家的朱婷还带着一个命令，就是不能碰球——目标就是彻底养好之前多次受伤的手腕。

为什么没有手术治疗？

对于朱婷来说，多出来的一年奥运延期某种程度上来说也可以让手腕得到休息，但想要彻底治好腕伤，时间上却非常尴尬。在东京奥运会遭遇三连败后，中国女排主帅郎平就对澎湃新闻记者表示：“其实去年我们就一直在给她保守治疗，因为本来是想准备奥运会，但是突然奥运会不打（延期）了以后，手术也来不及了，所以我们就一直保守治疗。（5月底到6月初举行的）世界联赛她也没多打。”

换句话说，朱婷的腕伤一直没有采取手术治疗，因此单纯的休息也不能完全让她的伤病恢复。

不过也有网友提出疑问——“2020年3月东京奥运就宣布延期，那么那时候朱婷马上手术，难道一年多时间还不能康复吗？”网友的质疑并非毫无道理，但却忽视了一点——队伍的磨合问题。为了保持自己以及整支球队的竞技状态和训练节奏，朱婷真的很难在奥运会步步临近的情况下彻底休养和手术。“我觉得意外的是朱婷的伤这么重，我们一直在给她保守治疗，前面看着还行，但是打一打就不行了。”郎平表示。

“（对阵俄罗斯朱婷还是）不行，我觉得她的球稍微开网一点，就是龇牙咧嘴地在打，拦网基本上不敢伸手了。”

朱婷依旧在东京赛场带伤坚持。朱婷依旧在东京赛场带伤坚持。



留给女排的时间不多了？

在最关键的大赛上突然失去了最关键的球员，中国女排的奥运之旅，已经岌岌可危。郎平表示，后两场比赛朱婷是否上场，还要看医生的意见以及和朱婷自己沟通的结果。但可以预料到的是，即便朱婷再度坚持带伤出战，球迷也很难看到那个巅峰状态的她。当下的中国女排，带伤坚持的不光是朱婷，还有34岁的老将颜妮。在对阵俄罗斯的比赛中，她就没有出战球队的后面三局比赛……目前，小组赛前三场全败，意味着中国女排需要接下来两场比赛必须全胜才能保住晋级的希望——就算全胜，依然要看其他队伍的脸色，仍然有可能因为小分落败。而下一场比赛，球队要面对的就是实力强大的意大利女排。前三轮比赛，意大利3比0赢俄罗斯，3比1赢土耳其，3比0赢阿根廷。以当下的状态，中国女排想要取胜难度极高。但无论如何，现在也还不到认输的时候。“我们还是要认真准备，意大利比俄罗斯更强，所以我们要认真面对，把每一场球完成好。”郎平说。输给俄罗斯后，她特意让女排姑娘们要“抬起头”：“大家很难过，心情很沉重，但是胜败乃兵家常事，虽然是在重要的场合输了，但也不能说赢球就高抬着头，输球就垂头丧气。”

“我觉得大家很努力，我们打的是一种体育精神，所以输球的时候，也要把头抬起来。”