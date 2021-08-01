“双减”落地，贩卖焦虑的生意该歇歇了！

来源：中国青年网

作者：邓海建

校内作业负担重、校外培训负担更重，师生家长苦其久矣。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，针对中小学生负担重尤其是“校内减负、校外增负”现象作出重要部署，受到社会广泛关注。

这份民间称之为“双减”的新政，一改在减负问题上温吞水的做派，可谓狠招连连、招招凌厉：现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；严禁布置“家长作业”，严禁要求家长检查、批改作业；个别学生经努力仍完不成书面作业的，也应按时就寝……可以说，家长焦虑什么、学生烦恼什么，新政就从什么地方入手，在立德树人的大方向上，不留情面、不留死角。

减负的共识，是明摆着的；减负的难度，也是有目共睹的。

2018年的全国两会上，政协新闻发言人王国庆在答记者问时直言：从1951年到2017年国家围绕中小学学生的减负出台过几十份文件。但恰如古诗云：“一山放过一山拦”。几十年喊减负，有些地方孩子们的书包越喊越沉，课外负担越喊越重，睡眠和休息的时间越喊越少。这些年，在少数校外培训机构的煽风点火下、在某些“高考工厂”的急剧内卷下，基础教育的负担变本加厉，学生家长教师深受其害。奈何大家都捆绑在“囚徒困境”里，在教育兜底社会流动的现实语境下，谁也不肯做守规赛跑的“傻子”。最后的结果，校内的负担减不下去，校外的负担野蛮生长。

客观地说，虽然校内负担是主因，但校外负担同样不容小觑。这些年，校外培训机构漫天的广告中，不乏“你的购物车里有孩子的未来吗？”“你来，我培养你的孩子，你不来，我培养你孩子的竞争对手”“你不前进，别人的孩子会替你勇往直前”等等营销点。这些鸡贼的营销，不断贩卖着焦虑，加重家长的心理负担。

习近平总书记在全国教育大会上指出，一些校外培训机构违背教育规律和学生成长发展规律，开展以“应试”为导向的培训，增加了学生课外负担，增加了家庭经济负担，甚至扰乱了学校正常教育教学秩序，社会反响强烈。“良心的行业不能变成逐利的产业。”至此，两个共识毋庸置疑：一是对校外培训机构迟早要依法管起来；二是让校外教育培训回归育人正常轨道。换言之，校外培训机构不是要“灭”，而是要“管”。

为什么要管？因为再不管，当真沉疴积弊。如何来管？无非是拉回正轨，依法严管。从这意义上说，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》是遵循、是依据，更是正本清源、激浊扬清的“苦口良药”。而早在2018年，《关于规范校外培训机构发展的意见》发布，亦对规范校外培训机构发展进行了全面部署。对学生家长来说，让培训机构归于补充之位，有助于中国教育心平气和向高质量迈进；对社会来说，让教育去资本化，办好人民满意的教育，是“新三座大山”下最现实的幸福感、获得感。

资本与教育走得太近的时候，教育与公平就会相去甚远。有数据显示，2020年全年在线教育融资总金额超过539.3亿元，较2019年的146.8亿元同比增长267.37%，为近五年最高，且超过了过去四年的融资总金额。盆满钵满的市场，未必能兑换晴朗的明天。国家重磅出手，无非是在眼前利益和长远利益之间做抉择。在商人眼里，家长的焦虑是刚需；但从教育发展的视角来看，虚火的焦虑不堪一击。眼看“双减”新政就要落地了，贩卖焦虑的生意该歇歇了。再不收心、再不收手，当心无生意可做！