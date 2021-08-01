网红偷救生艇拍视频，破坏救灾就当绳之以法

来源：新京报

作者：李潇潇

网红在灾区“作妖”行为再升级，这次不仅是添乱，更已经涉嫌违法犯罪。

据报道，自7月24日起，豫北多座水库泄洪，河南卫辉多地水位不降反升，大量街道成“水路”。当此之时，小小救生艇在风浪中无惧前行，承载着救援的希望与重托。

然而，7月27日，一则关于寻找救生艇的消息在河南新乡救援队群里流传开来。在卫辉市转运群众间隙，湖北黄石蓝天救援队为救灾准备的一艘价值约2.7万元的新救生艇被偷。据救援队员透露，他们只是在岸上匆忙吃了个盒饭，救生艇就不见了，而在当天找回后，已损毁严重。令人愤慨的是，救生艇被找到时上面坐着某网红团队，甚至追着喊，都不停下。

原来是这些网红为拍视频，偷了救生艇。如今，当地警方已介入调查。

从某种角度来看，河南暴雨是一面镜子，照出了世相人心。一边是救援人员不眠不休、争分夺秒地搜救、转移被困人员；一边是个别网红借救灾争名逐利，给救灾添乱。

不带物资、不穿救生衣，把洪灾当背景板摆拍，伪装成家属占用救援通道，扯横幅假装捐献物资，骚扰偷拍救援人员……这次在灾区，一些网红的行为已经突破底线。而早在7月26日，河南新乡市防汛抗旱指挥部就提示：非必要、非公务请不要前往卫辉！这也是明确在对这些网红说“不”。

而与单纯蹭流量相比，这次网红偷盗、损毁救生艇的行为，更已涉嫌违法犯罪。因为，灾情期间偷救生艇，并造成损毁，破坏了防汛救生设备，属于任意损毁、占用公私财物的行为，符合《治安管理处罚法》相关处罚条款。而情节严重的，还要追究刑责。

在这起救生艇失窃之后，蓝天救援队为了寻找救生艇耗费了4个多小时，其间还分散扰乱了其他救援群，他们为了响应寻物，牵扯过多精力。这不仅打乱了既定的救援计划，无形中也拖慢了救援系统的整体效率，耽误了受灾群众的转移，破坏救灾的性质之恶劣，不言而喻。

事实上，早在2008年，民政部出台的《救灾物资回收管理暂行办法》就明确，任何单位和个人不得故意破坏、损毁、随意丢弃救灾物资，否则要依法追究有关单位和人员的行政责任；构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

当下的防汛形势依旧严峻。灾情面前，人命攸关，分秒必争，容不得这些网红搞破坏。对于网红盗窃、损毁救灾设备的行为，理应彻查到底，并依法严惩。如此，才能震慑那些为了“红”而无视道德与法律的网红们，也给救灾人员、灾区民众一个交代。