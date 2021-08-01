女性题材剧势头旺盛 同质化剧集难出圈

来源：齐鲁晚报

女性是电视剧的主要消费群体，近几年女性市场和“她”意识的崛起让女性题材剧集异常活跃。这类剧集大都以闺蜜情作为主要人物关系，围绕职场、家庭、生活、爱情、成长等议题展开，最终回归到女性独立的主题上。

国产女性群像剧，最早可以追溯到2003年播出的《粉红女郎》，这部讲述四个单身女孩关于友情、爱情和事业的漫改剧是一代人的青春记忆，剧中塑造的结婚狂、万人迷、男人婆、哈妹四个女性形象至今看来仍不过时。最近几年，观众印象最深刻的女性群像剧莫过于2016年播出的《欢乐颂》，高智商女霸总安迪、富家女曲筱绡、平凡姑娘邱莹莹、原生家庭不幸的樊胜美和乖乖女关雎尔组成的“五美”风靡一时。

2020年是女性题材剧大年，不仅乘风破浪的姐姐出圈，也诞生了不少口碑、热度双高的剧集。《三十而已》成为《欢乐颂》之后的第二个爆款剧，剧中，金字塔上层的完美太太顾佳、“沪漂”丽人王漫妮、标准化的大多数钟晓芹，面临着不同的生活问题。同时期播出的《二十不惑》，冷美人梁爽、富家女段家宝、普通女孩姜小果以及家庭关系紧张的罗艳性格各异，讲述的则是二十岁女生即将踏入社会的青春朝气和困惑。年底播出的《流金岁月》也取得了不错口碑，家境不同、性格迥异的朱锁锁和蒋南孙一同经历亲情、爱情、职场的种种考验，相互扶持、同甘共苦的闺蜜情倒也十分治愈。

同质化剧集难出圈

《了不起的女孩》《他其实没有那么爱你》《亲爱的自己》《不完美的她》《老闺蜜》等女性群像剧也在2020年竞相播出，剧集“同质化”的问题逐渐显露。纵观这类剧集，无非四要素：闺蜜情，爱情，职场家庭困境，个人成长。主角团的人设观众们都熟悉，必有美艳拽姐、高冷女强人、平凡普女搭配的设定，穿插着贫富差距、原生家庭等背景，剧情无非是职场打拼、家庭琐事、斗渣男以及女性自我成长。

今年的女性群像剧似是“江郎才尽”，剧中的女孩们还是走着那条“觉醒、打拼、成长”的女性独立之路，不论剧情还是人设都过于套路化了。《正青春》中又出现了熟悉的霸道女总，殷桃饰演的林睿利落短发配红唇，走路带风，职场上杀伐果决；最近新播出的《我是真的爱你》中，刘涛再次饰演女强人，很难让人不怀疑是不是“安迪”上身。殷桃的另一部女性群像剧《爱的理想生活》改编自《粉红女郎》的原著漫画《涩女郎》，人设比起二十年前来毫无亮点，想要职场剧、轻喜剧两手抓，但是都没做好。

刘涛主演的另一部群像剧《陪你一起长大》跟教育题材结合到一起，剧中塑造了几个妈妈形象，虽然评分不高，但颖儿饰演的富家太太林芸芸、陶昕然饰演的主妇沈晓燕倒是引起了不错的热度，却也没有跳出之前的套路。

孙怡、张彬彬主演的《我和我们在一起》毫无水花，以母女作为女性群像的《生活家》《突如其来的假期》突破了以往的模式，让人耳目一新，但因为缺乏社会议题，也较难引起社会共鸣。冯小刚首部网剧《北辙南辕》也选择了女性群像题材，虽然引起争议，但独特的风格让这部剧拥有超高热度，没有泯然众人矣。

周雨彤、任素汐、孙千主演《我在他乡挺好的》意外成为今年女性群像剧的黑马，除了演员演技值得津津乐道，更重要的是，该剧以情感剧的模式打开剧集，从细微之处刻画人物内心，让许多观众感同身受。剧中，金靖饰演的胡晶晶自杀了，没有什么塌天大事，只是失业、好朋友被逼搬家、催债……各种生活琐事接踵而来。

女性群像剧虽是风口，但这波红利也并不那么容易吃到，还是要凭借走心又创新的故事才能让观众产生情感共鸣。