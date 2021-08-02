“顶流”吴亦凡坠落：九年星途背后的资本进退

来源：贝壳财经

作者：席莉莉

7月31日，针对网络举报的“吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系”等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展。

都美竹爆料前，吴亦凡是娱乐圈当红明星的流量担当。而后，吴亦凡身上数不清的光鲜标签被迅速剥离，再次成为丑闻的主角。

2012年作为韩国EXO组合成员出道，至今，吴亦凡走过九年“星途”。贝壳财经梳理过往信息注意到，自进入国内娱乐圈后，吴亦凡一路不乏“贵人”护航。并多次顺利度过负面舆情。

而这一次的丑闻没有放过他。事发后，等待他的只有国内外各大品牌的“分手信”，紧急划清界限撇清一切关系，甚至抹去曾经“交往”的痕迹，清扫相关宣传记录。

五年前后，形势剧变。吴亦凡也成功从“顶流”走到资本“弃子”。

借力“京圈大佬”获高起点

轨迹要从7年前追溯。贝壳财经注意到，吴亦凡自进入国内娱乐圈后便一路有资本“护航”。

吴亦凡并非中国籍，2014年，四个知名EXO组合成员陆续解约到中国发展，随后“归国四子”的说法流传至今。

当年5月，距离EXO演唱会一个星期，吴亦凡突然提出解约。到中国一个月内，吴亦凡迅速开始了新事业，以男主角身份加入徐静蕾执导的电影《有一个地方只有我们知道》。这部电影由“京圈灵魂人物”王朔担任编剧，2015年初上映，吴亦凡的电影首秀可谓起点不低。

2015年，吴亦凡加入另一名“京圈大佬”冯小刚监制的电影《老炮儿》，搭档冯小刚、张涵予、许晴、李易峰等，电影由华谊兄弟传媒股份有限公司出品发行。同年，吴亦凡还推出了个人单曲。

2016年4月，由乐华娱乐、福建恒业影业有限公司等制作的《夏有乔木，雅望天堂》宣布当年8月上映，吴亦凡、韩庚等任主演。6月，吴亦凡搭档刘亦菲主演的《致青春·原来你还在这里》，宣布7月定档。

吴亦凡“归国”之后至这一时期，演艺事业可谓顺风顺水。

2016年6月，吴亦凡深陷与多女子发生关系的传闻，网红小G娜曝光了和吴亦凡的亲密照，引发网络热议。

然而，当时只被当作一则重磅娱乐新闻，很快就平息下来，女主角小G娜被网络攻击，吴亦凡公开的演艺和商业活动看上去则未受影响。

耀莱联结起的资本链

五年前的平安“渡劫”是偶然的吗？

贝壳财经回溯过往公开信息注意到，2016年6月16日，即在前次丑闻曝光数天内，耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称耀莱影视）与香港星睿文化传媒有限公司（吴亦凡所属公司）达成了委托协议：吴亦凡在中国大陆范围内的广告、电影等演艺事务，将由耀莱影视全权代理和全面负责，并肩负维护此间衍生的各项演艺人员合法权益的责任。

公开资料显示，当时耀莱影视的实控人是綦建虹。綦建虹曾位列胡润全球富豪榜，是耀莱文化产业股份有限公司的法定代表人、董事长，同时控股北京耀莱文化传媒有限公司、北京耀莱投资有限公司等众多企业。

作为吴亦凡背后的新晋“金主”，綦建虹的资本布局不止在耀莱相关的公司，其还是耀莱影视母公司文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）的第二大股东，持股16.35%。

文投控股的背后，还涉及大股东北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）的利益，冯小刚、张国立、李冰冰、黄晓明等多位明星均为该公司持股3%以上的股东。

简言之，吴亦凡的变现能力，与耀莱影视、文投控股，以及与此相关的股东们都密不可分。

吴亦凡与耀莱影视“捆绑”后，舆论也在此时调转风向。社交网络上，许多声音力挺吴亦凡，最终，该次事件不了了之，丑闻风波没有阻碍到蒸蒸日上的事业，此后，吴亦凡主演的《夏有乔木，雅望天堂》《致青春·原来你还在这里》等顺利上映。影视、综艺邀约不断，还主演了郭敬明执导的电影《爵迹》，在周星驰监制、徐克执导的《西游伏妖篇》中担任男一号。

很快，吴亦凡跻身2017年福布斯中国名人榜前十，年收入达1.5亿元（3100万新元），此后的2019年、2020年，均位列福布斯中国名人榜前十名。

这期间，与綦建虹关系密切的成龙也助推了吴亦凡的事业。作为耀莱影视长期签约艺人、綦建虹好友、商业伙伴，同时作为“港圈”核心人物，成龙的提携加大了吴亦凡成为顶流的砝码。

在成龙与武汉设计工程学院联合办学的成龙影视传媒学院，演技不算精湛的流量偶像吴亦凡成了表演专业的客座讲师。此前担任该学院客座教授的有冯小刚、张国立、徐帆等人。

至都美竹事件爆发前，吴亦凡参演的电影不下10部，其中7部是主演。

深度绑定爱奇艺、腾讯视频等视频平台

吴亦凡的顶流之路，也离不开中国国内大型视频平台的支持。

2017年6月，吴亦凡加入爱奇艺自制的音乐选秀节目《中国有嘻哈》，一句“你有freestyle吗”成为全民皆知的流行语。

此后，吴亦凡被爱奇艺签约做首席会员非凡体验官。

2019年，爱奇艺推出的《潮流合伙人》，由吴亦凡担任主理人。爱奇艺自制的S+级说唱音乐真人秀节目《中国新说唱2019》《中国新说唱2020》，均邀请了吴亦凡加入。吴亦凡作为这一系列综艺的导师、明星制作人，与爱奇艺深度绑定。随着综艺话题的持续走热，吴亦凡的人气更升一层。

另一家功不可没的头部视频平台是腾讯视频。2021年2月6日，腾讯视频官宣了包括吴亦凡在内7位代言人。此前，吴亦凡曾在由腾讯视频等出品的《潮玩人类在哪里》中担任潮流发起人，在腾讯视频独家上线的《冷血狂宴》中担任主演。2020年腾讯视频综艺节目《创造营2020》第三期，吴亦凡受邀特别出演，一场节目集齐了“归国四子”中的三位。

更早前，2019年11月，由企鹅影视、新丽电视、凤凰联动影业三家影视公司出品的S+项目《青簪行》官宣了演员阵容，吴亦凡作为主演参与。该剧改编自侧侧轻寒的小说《簪中录》，于2019年开拍，2020年7月杀青，今年4月19日通过审核取得发行许可证。如果一切顺利，《青簪行》原本将于今年内在腾讯视频播出，这也是吴亦凡的电视剧首秀。

直到7月19日，丑闻事件持续发酵，腾讯视频官方微博表示,向吴亦凡方进行了品牌代言人合作撤销告知,已与吴亦凡方终止了一切品牌层面的相关合作。

商业价值一夜坍塌

影视剧片酬、商业代言，只是艺人收入的一部分，吴亦凡也曾尝试通过开公司、搞投资来拓展自己的商业版图。

企查查显示，吴亦凡（WU YI FAN）共关联四家企业，其中存续状态仅一家，为厦门亿和云起文化传媒合伙企业（有限合伙），持股比例为99.99%，法定代表人为其表哥吴林。其余三家显示已注销，注销时间集中在2020年6月至9月，此前吴亦凡持股比例均为99.0%及以上。

2018年底，吴亦凡和小米生态链企业推出个人品牌A.C.E.，品牌运营主体为天津星运文化发展有限公司，吴亦凡担任品牌董事、总经理和创意总监，直接持股45%。

此前，吴亦凡已与小米建立了代言关系，2017年11月，小米创始人雷军还参加了吴亦凡生日会，并送给他一部小米note 3吴亦凡限量版手机。

不过，个人品牌A.C.E.的创业成绩并不突出，运营不足5个月后吴亦凡退出股东行列。接替加入的有天津米小福企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区泛音堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）、星睿文化传媒有限公司，后两者中，一个由吴亦凡表哥吴林出资80%，一个则为吴亦凡实际控制公司。

2020年，吴亦凡还成立了音乐厂牌20XXCLUB，今年5月,发行了成立后的首支单曲《翱翔》。

此外，吴亦凡在2021年5月4日成立20XX Racing车队，并宣布加盟2021亚洲保时捷卡雷拉杯。关于音乐厂牌和车队的运营，目前还没有拿出出色的成绩。

昔日“金主”力量溃散 资本“弃子”还能走多远？

2018年起，吴亦凡背后以綦建虹为核心的资本关系开始动摇。这位昔日在文艺圈举重若轻的人物，因借款纠纷等问题，先后被北京、唐山、成都、杭州等多地法院列为失信被执行人，被限制高消费、股权被冻结。

今年3月1日，文投控股公布称，依据北京市第二中级人民法院执行裁定，耀莱文化持有的公司2.82亿股无限售条件流通股股票已于2021年3月1日完成划转，股份受让人为厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1667号股权收益权集合资金信托计划。本次股份过户完成后，耀莱文化持股比例降为1.14%，厦门信托持股比例15.21%。

换言之，耀莱文化与文投控股及其背后股东的关联已经断裂，綦建虹和他的耀莱也辉煌不再。

昔日“金主”力量溃散，除了自主创立的公司和品牌，支撑吴亦凡的主要是他身上顶级的流量，和依靠流量引来的品牌资本。

都美竹事件爆发，“诱奸”等指控已上升到法律领域，随后众多网友纷纷自曝关于吴亦凡私德不修的证据。这一次，无论从品德还是法律角度看，吴亦凡的“路人缘”受到前所未有的重创，流量之力随之削减。

在北京警方通报之前，考虑到品牌形象，48小时内吴亦凡代言的各大品牌纷纷出来划清界限。

包括路易威登、保时捷、宝格丽、兰蔻、欧莱雅男士、韩束、滋源、得宝、王者荣耀、腾讯视频、立白、云听App、华帝、康师傅冰红茶、良品铺子等国内外知名品牌，共同选择了明哲保身。吴亦凡不仅将失去代言收入，还可能面临巨额赔偿。

当流量失去资本，还能走多远？

在娱乐圈粉丝文化盛行的当下，或许不得不考虑粉丝后援团的力量。2018年11月吴亦凡28岁生日之际，发布了个人首张音乐专辑《Antares》，全球上线后短短五个小时，便在美国iTunes四个榜单中位列第一，在“百强歌曲榜单”的前十名中占去七席。此番粉丝“刷榜”引来众多国外网友质疑，这一事件也多次登上热搜榜。

截至7月29日上午，吴亦凡在微博明星超话排名72，与其曾经的顶流地位不再匹配。不过，依然不乏支持他的粉丝，超话置顶称“特殊时期，希望大家保持淡定坚韧心态，不信谣，不传谣，擦亮眼睛明辨是非……”还有粉丝表示“等你回来”。但究竟有多少粉丝的支持，才能将一个人再次捧至顶流，无法量化。