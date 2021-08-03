日本偷走了东京奥运会金牌？

来源：日经中文网

作者：村山宏

近日，中国的网络舆论一片沸腾。“东京奥运会上，日本各种暗箱操作，偷走了金牌”。一些过激的中国网民在获得奖牌的日本选手的社交平台（SNS）上留言，进行了言辞过激的批评。为了回应来自中国的批评，日本网民也反过来开始批评中国。过去，经常会出现媒体煽动国家对立的情况，但随着网络的普及，现在已经迎来部分网民煽动国家对立情绪的时代。

此次让中国人难以接受的是，在体操个人全能比赛中，19岁的日本选手桥本大辉夺得了金牌。尽管桥本在跳马项目落地时一只脚踩到了垫子外，但仍以微弱优势战胜中国选手肖若腾获得了冠军。对于桥本的评分，中国网民认为不公平，“日本收买裁判偷走金牌”的言论在网上传播。

中国网民对桥本大辉自身的批评也接连不断。桥本在SNS上留言说，“希望作出诽谤中伤行为的人不断减少”，呼吁网民停止对运动员进行个人攻击，这种攻击在全世界已成为一大问题。就现在的体操而言，高难度技术接连不断，外行人已经不清楚选手应该得到多高的分数，或者扣掉多少分了。风波扩大后，国际体操联合会罕见发表声明，详细解释了此次的扣分方法。

奥运会是国家之间代理人战争，这种说法由来已久。对体育不感兴趣的人也会在奥运会时被吸引到电视机前。奖牌的数量越多，就越能发扬国威，因此每个国家都对奖牌数量极为重视。很多国家在培养选手上花费了大量金钱，如果输掉比赛，就有可能遭到国内的批评，因而对胜利非常执着。举办国为了获得更多奖牌，会增加对本国有利的比赛项目，这也已经成为惯例。在东京奥运会上，垒球和棒球作为比赛项目正式回归，空手道也被列入比赛项目。

也许因为这样的原因，对东京奥运会的误解也很多。中国网民的误解是，“日本将柔道按体重分类，增加了本国的奖牌”。柔道从1964年东京奥运会开始列入比赛项目，一开始就按体重级别设置了4枚金牌。1972年重新列入时划分为6个级别，1980年增至8个级别。女子柔道1988年被列入比赛项目，男女项目加起来一直保持在14枚金牌（男女各7个级别）。本届奥运会增加了男女混合团体赛，共设置了15枚金牌。起源于欧洲的摔跤也按照体重设置级别，在最近几届奥运会上男女共设置了18枚的金牌。

更进一步来说，虽然柔道起源于日本，但并不代表日本一直在该项目上占据明显优势。在2012年伦敦奥运会的14枚金牌中，日本只获得了女子轻量级1枚金牌。之前中国也在柔道项目上获得了很多奖牌。日本参加柔道的人口（民间公司2016年发布数据）为16万人，巴西为200万人以上，法国为56万人，德国为18万人，都比日本多。很多人批评东京奥运会将空手道列入比赛项目，但据世界空手道联合会统计，全世界参加空手道的人口达到6千万，超过人口为几百万人的柔道。

在中国网络上也有人批评说滑板、冲浪、运动攀岩等新比赛项目也是日本为了增加金牌而设立的。但是，这些新项目的设立与其说是日本的建议，不如说是国际奥委会（IOC）的想法。奥林匹克有很多比赛项目发源于古希腊和19世纪的欧洲，也有很多项目现在的竞技人口很少。国际奥委会由于担心年轻人对奥林匹克的关注降低，而决定设立年轻人中受欢迎的比赛项目。在新比赛项目上，本来美国占有绝对优势，日本只不过排在第二位、第三位。

笔者看了很多中国网络上对东京奥运会的过激批评，但感觉很多评论不是体育迷的发言。在体操项目上有很多评论根本不了解根据技术难度详细评分的基本规则就进行批评。也有对柔道裁判制度的批评，但这都源于无知。此次的东京奥运会不再采用积累“技能积分”决定胜败的方式，改成了容易简单明快打败对手“一本”定胜负的形式。结合视频裁定，裁判的主观因素减少。

过激的评论给人借奥运会泄愤的印象。想闹事儿的群体以爱国为借口闹事儿。既没有对体育的热爱，也没有对运动员的尊重。笔者也看了反驳这些中国评论的日本网民的评论，也有围绕跟体育本身无关的政治问题批判中国的声音。只是在网络上经常看到的自称“爱国者”的骂战以奥运会为题材展开而已。

不管是中国还是日本，这些网民都是在网络空间有存在感，而在现实社会中属于少数派。即使骂外国也不能使本国强大，不会提高本国的尊严，不会使自己的生活变富裕。如果是成熟的成人，看到这些评论会一笑而过“不过是网络的评论‥‥”，而年轻人则容易受伤。日本发生过年轻的女子职业摔跤运动员因网络诽谤中伤而自杀的事件。此次，受到指责的桥本也才19岁，按照日本法律还未成年。一群人诽谤中伤年轻人是不允许的。

暂且不说部分网民的丑陋对骂，在奥运选手之间不管胜负也有相互尊重。在桥本选手完成单杠项目后，电视上出现了肖若腾，他稍微垂下了头，然后在分数出来前一直给桥本鼓掌。日本网络上关于肖若腾的态度有很多好评：“本届奥运会上最感动”、“本应不甘心，却表现得很绅士，太棒了”、“超越国界，真正的奥林匹克精神”等。

在羽毛球女双1/4决赛中，中国组合陈清晨和贾一凡战胜了日本组合福岛由纪和广田彩花，但这两位中国人在比赛后立刻走到了日本组合身边。广田在6月受伤，右膝前十字韧带断裂，勉强参加奥运会比赛。这两位中国选手知道广田受伤了，都非常担心她。运动员立刻就能知道对方身体的状态。

我一直关掉电视的声音观看奥运会比赛。因为虽然想听到运动员的声音和现场的嘈杂声，但不想听多余的解说。只想关注运动员展开的激烈争夺和灵魂的交流，忘掉奥运会的政治性和商业性。