北京加入“抢人大战” 释放了怎样的信号？

来源：三联生活周刊

作者：邢海洋

在全国范围的“抢人大战”中，北京并不积极，可是刚刚过去的7月，北京连发新政，先是推出了共有产权房出租办法，《北京市引进毕业生管理办法》又加入了定点抢人的内容，这两项政策传递的信号不言而喻。

共有产权房是否可以出租，这本不应该是一个问题。既然拥有产权，自然拥有相应的处置权。可在共有产权房推出的过程中，它被赋予了平抑房价的功能，被人为注入了对购买者的福利，问题就复杂化了。比如说，房屋的产权，政府和购买者各占一半，购房人居住中，按道理该给政府交一半的租金，但政府放弃了这一权益，购房人用一半的房款获得了百分百的居住权。如果再出租，获取全部租金收益，似乎就不合理了。当然共有产权也有“坑”的地方，因为位置偏僻，且只能出售给同样有购买资格的低收入群体，它的增值能力不强。

《关于规范共有产权住房出租管理工作的通知（试行）》出台，无疑是增加出租房屋供给的一个尝试。房租是压在北漂身上的一座大山，从集体土地建设租赁房到共有产权房出租，都是促进供给的举措，压租金成了政策的着力点。按照管理办法，共有产权房的租金收益按产权比例也“共享”，但从具体执行上，主管部门根据区域市场租金水平，按就低原则制定定额收益。政府或可在租金上让利于民，从而增加供给。北京是全国共有产权最多的城市，近六万套的房屋压制了房价，现在又寄希望于靠它降租金。

年初，北京还推出了一种新型共有产权房——共有产权商品房，房屋五年内不得出售，五年后再上市交易，就是完全意义的商品房。房住不炒，共有产权的各种可能性都被发掘出来。但在全国抢人的大背景下，仅压制房价还是不够的，于是我们看到了直接抢人的尝试。

十年寒窗，对于苦读的学子们来说，踏入职场才是回报的开始。而当今的时代，又是选择大于努力。在哪个城市落脚，才是长跑的开始，起跑线所在的高度决定了未来成长空间。走出大学，毕业生们考虑的并不仅仅是专业对口，还有在什么地方工作，在什么地方落脚。

而城市与人才也是一个相互成就的逻辑关系，聪明人聚集在一起，才能够把创造力变成实实在在的GDP。城市的基础设施、城市的房价都是要附着在其经济实力之上的，这是一个正反馈的循环。套用《天下无贼》里葛大爷那句著名的台词：“21世纪什么最贵？ 人才！”

当武汉、成都、天津等城市抢高校毕业生之后，郑州、沈阳、西安、呼和浩特等城市连中专生也“抢”，和北京构成竞争的是另外三个一线城市，以及杭州、南京等雄心勃勃的城市。广州和深圳，本科生即可落户，门槛较低，这几年常驻人口暴增。

以调控人口为目标的上海和北京，是两个教育资源最为密集的城市，毕业生本地就业状况却大为不同。北京的文艺类院校，如中戏、语言大学和外交学院，毕业生留京较多，可理工科，尤其顶尖院校留京率很低，如清华去年本科留京率为21.9%，北大2019年的本科留京率只有16.1%。相对而言，复旦和交大这两所上海顶尖院校的留沪率超7成，这还是在上海落户新政出台前取得的成绩。

上海一直按部就班地推进着吸引人才的措施，2018年就推出了北大、清华毕业生直接落户的政策，2020年又扩围到上海交大、复旦、同济和华东师大四所本地高校。

如果说上海最初以北大、清华为试点，探索毕业生落户是京沪两座一线城市资源的互惠互利，就学指挥棒指向北京，就业指挥棒指向上海；后来四所大学的本地就业，给予外界的信号则是就学与就业都向上海倾斜。北大和清华，是中国国内公认的超一流大学，上海本地的四所大学，的确都是中国名声响亮的学校，也是上海最好的学校，但放在全中国范围内，全中国以建设世界“一流”学校为目标的大学有42所。各大排行榜上，与上海四所本地学校排名不相上下的学校至少有十几所。上海的就业政策，就不只是为本地吸引人才，同时还为本地的教育机构“加分”了。

继清北之后，华东五校被公认为是最好的大学。华东五校中有复旦和交大，另外三所是中国科技大、南京大学和浙江大学，因为上海的户口政策，这三所不相上下的学校在招生中，就很可能分出了两个层次。华东五校之外，东部和中部还有很多有影响力的学校，厦大、武大、中山、南开等等，原本它们在全中国考生心目中的位置与同济、华东师大不相上下，甚至更好。但在报考中，天平便会稍稍倾斜，假以时日就会累计出比较大的差距。当然，这只是考虑到一个因素的作用，未来还有更多的变数。

户口政策是指挥棒，上海落户政策影响最多的可能是和它同样难落户的北京。2016年的两会上，北上广等特大城市纷纷提出人口“天花板”的控制规划：北京提出2020年常住人口控制在2300万以内的红线，上海提出2020年人口不超过2500万人的控制目标，广州提出适度控制人口规模。当时北京、上海分别还有约130万和75万的人口“增长空间”。去年第七次人口普查，北京常住人口2189.3万，可谓是超额完成了人口调控目标，下一步，也是更紧迫的任务应该是留住人才。

后来居上的北京，实施了更公允的人才政策。北京人社局这次“点招”，标准是世界大学综合排名前200位的国内高校，实际上就是清北+华东五校，毫无异议在学术上是内地的顶尖大学。

“抢人”+房价洼地，这一轮城市崛起秘笈终于被北京这一“后进生”拾起来。而且北京的引入计划，更为先进。

