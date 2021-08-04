苏炳添在论文里是怎么研究自己的？

来源：中国新闻网

几天前，在东京奥运会男子百米决赛中，中国选手苏炳添以9.98秒的成绩获得第六名。作为首位闯进奥运男子百米决赛的中国人，他再次创造了历史。

这让不少人开始关注苏炳添以及百米短跑。有细心的网友发现，苏炳添此前已被正式聘任为暨南大学副教授，同时还曾发表过“研究自己”的论文。

那么，这些论文写了什么？苏炳添又是怎么“研究自己”的？

记者通过国家哲学社会科学文献中心查询，发现其中共收录3篇以苏炳添为研究对象且作者中包含苏炳添本人的论文。

其中，《新时代中国男子100m短跑：回顾与展望》分析了近年来中国男子100m短跑的成功经验，提出未来发展措施以及对中国竞技体育的启示。

《优秀短跑运动员苏炳添的技术优化训练研究》采用跟踪调研法和录像解析法对苏炳添技术优化训练问题进行分析，旨在说明专项技术优化对运动表现的影响。

《运动行为志研究：短跑技术实践叙事》则通过与苏炳添对话，重点讨论步幅变化与起跑脚的技术改进、跑步中能量利用率的合理性、力量训练与训练中的伤病、“量”与“强度”的关系，以及起跑反应时训练的“听枪身体感”问题。

这些论文中既有对短跑具体技术的探讨，也有对中国短跑成绩的总结，还提出了未来中国短跑高质量发展的措施。

而苏炳添不仅参与上述研究，更通过自己的实践经验，为相关研究提供了关键的技术参数。

值得一提的是，在此之外，论文也关注到中国百米短跑近百年的起伏。

1932年，第十届奥运会在美国洛杉矶举行。中国短跑选手刘长春，为中国速度按下启动键。

《新时代中国男子100m短跑：回顾与展望》一文写道，自此，中国百米运动员开始融入世界百米赛场。

这篇发表于2019年的论文指出，梳理近年中国男子短跑所取得的成绩，特别是中国男子100m短跑的发展，呈现出典型高质量发展的特征。

2010年，劳义在广州亚运会上10.24s的成绩夺得男子100m短跑冠军，这是中国在亚运会获得的第1枚男子100m短跑金牌。在2018年的雅加达亚运会上，苏炳添以9.92s的成绩夺得男子100m冠军并打破亚运会纪录。

“新时代以来，中国男子100m短跑取得的优异成绩颠覆了‘身体条件不适合’等传统认知。”文章称，由此，中国男子100m短跑开始跻身世界前列。