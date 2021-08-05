复旦“50后”教授成人气UP主 为年轻人排忧解难

来源：中国新闻网

他是一名教授，同时也是B站的UP主(主播)。“如何定义好工作？短期看金钱，长期看成长？”“年轻人躺平：我只是不想做拉磨的驴”“选错专业误一生？填志愿要避开哪些坑？”……他的B站频道里，诸多话题通过幽默的呈现方式，为年轻人“排忧解难”。在不到一年的时间里，他已经收获了近37万的粉丝，成为了名副其实的UP主，他就是复旦大学中文系教授梁永安。

梁永安是“50后”，1978年考入复旦大学中文系文学专业学习，1984年起在复旦大学任教。主要从事中国现当代文学、比较文学与比较文化研究。他在复旦大学中文系中开设的“从小说到电影”等课，场面极为震撼，提早半小时到场都没有空位。

8月4日，梁永安在接受中新网记者采访时表示，他的“触网”实属偶然，但通过“触网”让他更深切地感受到当代年轻人的想法和困境。他非常希望通过自己的经验，让年轻人转变思维方式，将生活变得更美好一些，“主要是经过疫情以来，我感觉不同的属性的人群都需要互相对话。我在大学工作，然后把一些大学里边所有的这些东西传达给大家，我们在相互的一种联通中，获得这么一种共识”。

“接地气”“紧跟潮流”是记者打开梁永安B站频道的第一印象。“为什么我说‘90后’和‘00后’是历史上最不适合结婚的一代？”这一涉及“催婚”话题的视频引起了网友的广泛共鸣，点击量高达408万，评论超25000条。视频中梁永安语重心长地说道，“婚姻可以催来，但是爱情催不来”“没有上一代人艰苦的打拼，哪有下一代这种宽松自由的生活”，他希望父母和子女双方都能互相体谅，坦诚相待。

梁永安认为，其实坚定单身的信念与找到合适的另一半之间并不矛盾，“我特别觉得越年轻越要坚定单身的信念，这时候你也越容易找到另一半。因为你坚定单身的话，就会有方向，你自己要建设自己的生活，你越是建设得好，越是能够找到呼应，互相能够欣赏，互相发现的另一半”。

梁永安透露，自己视频话题的来源一部分是系统的推荐，另一部分则是自己平时做文化研究、文学研究以及身边的“所见所闻”。对于一些网友质疑视频中的观点太过于理想主义，梁永安则认为理想是打开人们的思想，能看到各种活法，然后选一种适合自己的，并且对社会也是有价值的，这才是真正的理想。

尽管年逾花甲，目前已处于退休返聘中的梁永安依然坚持每周更新视频，他认为现在的年轻人非常有希望，需要给予一些推动。“人的生活方式不可能一次就180度转变，现在0.5度、1度这么一点点地转动，这是日常工作，就是��要细水长流，所以肯定要坚持下去”，梁永安说道。