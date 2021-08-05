“饭圈”文化不能野蛮生长

来源：光明网

作者：李一陵

吴亦凡进去了，他的粉丝“饭圈”不淡定了。不仅有粉丝深夜探望，还有粉丝在群聊中号召大家“团结一致”，商讨着触碰法律底线的计划……针对一系列护丑助恶、突破法律底线以及恶意营销的言论，微博关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，对借机寻衅滋事、攻击政府机构、恶意营销蹭热点、恶意洗地等990个违规账号进行了禁言和永久关闭账号的处理。

同时，新华社报道，相关主管部门整治不良粉丝文化工作取得阶段性成效，自开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动整治不良粉丝文化乱象以来，已累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个，解散不良话题814个，拦截下架涉嫌集资引流的小程序39款。

用一句话说，就是“天下苦‘饭圈’文化久矣！”清理负面有害信息、处置违规账号、关闭问题群组、解散不良话题等都是整治不良粉丝文化乱象的重要举措，而且有着立竿见影之效。但是劣质“饭圈”文化的形成“非一日之寒”。其中既与部分青少年三观不正，在追星路上失去理性有关，也与行业资本极尽诱导之能事，鼓动未成年人应援集资、高额消费，攀比炫富、奢靡享乐，以及号召粉丝、雇用网络水军“养号”刷量控评有关，更与一些平台遵循“流量至上”的运营原则，诱导未成年粉丝无底线追星有关。

劣质“饭圈”文化还毒化了整个舆论场。当下的舆论场，可谓充满了暴戾之气，互撕谩骂、拉踩引战、刷量控评、网络暴力更是无处不在。形成这种舆论生态的原因是多方面的：劣质“饭圈”文化对青少年价值观和思维方式的误导，平台流量至上运营机制对暴戾言论的纵容，对容易引发撕裂、对抗等负面话题的炒作无疑都是这一生态形成的沃土。

所以，整治“饭圈”文化也就不能限于封号、禁言、关闭群组等手段，还要进一步强化监管，规范平台互动细则，督促平台认清自身的社会责任。加强对饭圈言行的约束，对平台上的不良言行乃至于触犯法律红线的言行，要进行及时的疏导和治理。只有对整个产业链以及产业链背后的运行逻辑进行重塑，才能还网络舆论场风清气正，为青少年正确价值观的形成营造一个平和理性的网络环境。