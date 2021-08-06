避免技术焦虑 以社会视野看网游

来源：科技日报

作者：孙明源

近日，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求引导学生合理使用电子产品，控制使用时长，防止网络沉迷。8月3日，有游戏公司发出公告回应，将逐步面向全线游戏推出多项新举措，旨在控制未成年人的游戏时间和消费行为。

在此轮政策和行业动态当中，公众最关心的依然是游戏对青少年的影响。其实，“网络沉迷会不会毁掉一代人”并不是一个新鲜的问题，在科技史上，这是已经多次出现的“技术焦虑”。

“技术焦虑”的本质，就是把技术从社会当中剥离出来，在真空中推演其影响，放大其危害或益处，把“莫须有”的罪名或荣誉安插在技术上。这种思维方式既无助于我们认识其与各种社会因素的关联，也不能指导我们对技术开展科学的应用和规范。大到重核裂变，小到手机游戏，道理都是如此。

正是因为技术和社会整体不可分割，从社会角度出发进行综合治理才势在必行。技术不可自我标榜中立，游戏产业不能以“家庭学校教育缺失才是青少年沉迷网络主因”为借口推卸责任。防沉迷系统不完善、游戏机制迎合赌博心理、运营模式诱导冲动消费、游戏内容超出适龄范围等问题长期存在，这些问题同企业无法平衡社会责任与商业目标有明确联系。企业应当注意发展游戏产业的社会效益，并且把这一意识融合到产品开发和运营当中，用“合良心”“谋长远”取代“赚快钱”。

公众也不应该妖魔化网络，沉溺于技术焦虑，忽视了社会结构的复杂性以及教育、心理科学的重要性。家长、学校、决策者应当一道，注重青少年价值观和生活习惯的塑造，对娱乐和社交的心理需求，以及体育教育和课余兴趣培养。此外，网络成瘾背后的教育文化因素、家庭经济因素、地区差异因素等也应该得到决策者和学者的更多关注。

实践已经表明，人类社会当中任何一种技术，都不是“万能钥匙”或者“万恶之源”。技术焦虑或许不失为一种朴素情感，客观上也能起到引发社会关切、推动变革的作用。但是归根结底，技术焦虑背后还是对技术的迷信，脱离实际的期望一定会落空。毕竟，现实世界没有网络游戏里的世界那么简单。