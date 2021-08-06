如何健康“追星”？ 专家这么说

来源：扬子晚报

自6月份网信办启动“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动以来，已取得阶段性成果。当下，青少年喜欢什么样的偶像？如何引导青少年进行健康“追星”？扬子晚报/紫牛新闻记者进行了深入采访。

重拳出击

5类“饭圈”乱象要整治

记者了解到，中央网信办6月份在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。此次专项行动将针对网上“饭圈”突出问题，重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息，重点打击以下5类“饭圈”乱象行为：一是诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为；二是“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为；三是鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为；四是以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为；五是通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序行为。

处置违规账号4000余个

近日，中央网信办整顿“饭圈”乱象已取得阶段性成果。中央网信办深入清理涉粉丝群体违法违规和不良信息，结合正在开展的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动整治不良粉丝文化乱象，目前已累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个，解散不良话题814个，拦截下架涉嫌集资引流的小程序39款。

孩子们说

“苏炳添永不言弃的精神感染了我”

初中生晓雨(化名)告诉记者，同学们每个人都有自己喜欢的明星，有的喜欢迪丽热巴，有的喜欢时代少年团，有的喜欢鹿晗，这些偶像明星颜值都非常高。

“我喜欢的明星是郑恺，最初是在综艺节目《奔跑吧，兄弟》中认识他的，我会看他演的电视剧和电影，会买他代言的商品。只要有他签名的照片，哪怕在酸奶盒子上，我也会剪下来贴在墙上。”晓雨说，她的精神偶像则是奥运冠军苏炳添。“二三个月前，我就开始粉他了，也是在‘跑男’节目中认识的，他当时参加了一个划龙舟的比赛。他那种坚持到底、永不言弃的精神深深感染了我。”晓雨告诉记者，她的身边也有些疯狂追星的同学，有的同学会加入“粉丝应援团”，在里面进行项目分工，在微博上时刻关注偶像的言论，为自己的偶像宣传助威。有的同学在偶像开演唱会时一口气买下最中间的10个座位，哪怕座位空着。

刚刚高三毕业，被南京艺术学院声乐表演专业录取的刘荣松告诉记者，他喜欢的明星通常是一些歌手、球星。“我特别喜欢的一位歌手是石倚洁，他也是湖南师范大学音乐学院的一名教授��国内数一数二的男高音歌手，音色特别好。他是我学习的榜样和目标，未来我要朝着他的方向去努力。”刘荣松告诉记者，身边的同学也追星，但是大部分人都是理智的。针对之前新闻报道的一个选秀节目中，很多人为了给自己的“偶像”投票整车整箱地买奶，最后喝不掉都倒进沟里的做法，他和同学们都很愤慨，“这种做法也太荒唐了！”

专家建议

“追星”是自我认同的一种方式，需提升思辨能力

需提升思辨能力

金陵中学心理学老师王诚俊表示，首先，应该认清青少年追星背后的心理需求。不是每一个青少年都追星，但每一个青少年心中都有自己的榜样。这种对榜样的追寻源于青少年所处的心理发展阶段。“在被一首歌、一部剧甚至是一句话打动的背后，是一瞬间的心灵契合。当青少年在明星身上找到了某种自我概念的共鸣，就摆脱了内心的冲突。换言之，追星是青少年寻找自我身份认同和社会身份认同的一种方式。”

王诚俊说，青少年的这种心理需求也给更有效的引导方式指明了方向。从学校教育的角度来说，要在不同学段开展形式多样、适合学情的生涯规划教育，让青少年在追星之外有更多元的方式了解自己、发展自我。从社会媒体的角度来说，要为青少年提供更适合、贴近生活的外界榜样，让青少年意识到在明星之外还有很多人值得成为自己的内心标准。

其次，破除晕轮效应，提升思辨能力。盲目追星的青少年容易自带“粉丝滤镜”，觉得自己喜欢的明星是完美的。因此，理性追星的前提是青少年思辨能力的提升。在家庭教育中，父母可详细了解孩子喜欢的明星，再找准时机探寻孩子喜欢的原因，因势利导，在非评价性的对话中提升孩子的思辨能力。

强化家庭情感陪伴

南京师范大学新闻与传播学院主任高山冰表示，随着社会多元化的发展，青少年追星已经是一种正常现象。年轻人通过偶像追寻一种“归属感”，并在群体的交互中产生自我认同，是青少年社会化的一种表现，我们不能忽视了他们的思想政治教育、信息素养教育。在构建规范制度的同时，以案明智、以案说法。此外，需要强化家庭的情感陪伴及日常引导。