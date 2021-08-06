打榜控评、互撕干架……病态的饭圈，得用猛药！

来源：中国新闻网

粉丝应援打榜迎来整顿组合拳。

据新华社消息，近期，中央网信办深入清理涉粉丝群体违法违规和不良信息，督促网站平台通过取消诱导粉丝应援打榜的产品功能、优化榜单规则、完善粉丝群圈管理、限制未成年人非理性追星活动等方式，强化榜单、群圈等重点环节管理。

国家广播电视总局也集中开展网络综艺节目专项排查整治，并下发关于进一步强化网络综艺节目管理的通知。通知提到，严格控制偶像养成类节目，重点加强选秀类网络综艺节目管理，严格控制投票环节设置。

“取消诱导粉丝应援打榜的产品功能”、“严格控制偶像养成类节目”，随即在网上引起热议。有网友评价，粉丝应援打榜或将“凉凉”。

近些年，娱乐圈被“流量逻辑”裹挟。从资本到互联网平台、品牌方，都以流量为导向，以所谓的大数据为导向，以利益为导向，合力将粉丝经济推入“发高烧”阶段。资本迎合市场赚快钱，平台靠选秀赚得盆满钵满，品牌靠赞助迅速变现，如脱缰野马一路狂飙。

由此产生诸多怪象，当偶像最重要的不是业务能力，而是热度、话题、商业价值。影视剧选角不是看实力和匹配度，而是看粉丝数。综艺节目靠嘉宾阵容撑场面，制作和创意不被重视。

越来越多的途径并没有让粉丝追星更加轻松，反而滋生更多疯狂行为，陷入更多氪金套路。今年5月，选秀追星“倒奶事件”激起千层浪，也将饭圈的疯狂打投痼疾暴露无遗。投不完的票，买不够的奶，打不完的榜单，吵不完的架，不断压榨着粉丝的钱包和精力。

很多粉丝将“爱TA就要为TA花钱”视为金科玉律，但粉丝经济“暴雷”并不鲜见，动辄上千万集资款下落不明。前段时间，“朴灿烈吧”原吧主卷款跑路，粉丝至今仍在追讨退款，而原吧主被拘留。

追星一定要花钱、做数据、买代言吗？仔细想想，“不花钱就不是粉丝”，更像是一种道德绑架和消费骗局。粉丝成为“数据工”，看似主动，但背后却离不开资本和市场的推波助澜。

是时候把名目繁多的打投榜单、应援行为理清了。平台规则简单点，别让它成圈钱工具。追星的方式简单点，别以热爱之名捆绑消费。

最近，吴亦凡被刑拘，还有一些粉丝继续为其辩护。这样的情形并不陌生，粉丝追星，本该是平等的双方一起成长，为何维护偶像成为粉丝的最大使命？

是时候把本末倒置的饭圈逻辑纠正过来了。追星不是盲目吹捧，罔顾事实，抛却底线，粉丝控评不会让偶像真变优秀，偶像本身优秀，才会在演艺路上走得更远。偶像的未来需要自己努力，而不是靠粉丝花钱堆砌。

应援打榜遭遏制，这还只是开始。疯狂的粉丝经济需要恢复理性，野蛮生长的偶像产业亟待规范，“流量至上”的风气有待转换，娱乐行业需要回归常识，多些敬畏与耐心，少些傲慢与急功近利，而这需要多方的共同参与。