“踹门查补课”里的三层是非

来源：澎湃新闻

作者：澎湃评论员 与归

一个穿着蓝色短袖、戴着红色袖章的男人，啪一脚踹开门，后面跟着一个白色制服男及几名疑似工作人员。蓝色短袖男上前揪住一名白色T恤男，卡着他的脖子，扭着胳膊往外推，房间里一群孩子愕然地看着这一切……

最近，这么一段短视频在网络火了，我看到的版本只有30秒。8月6日，针对这则视频，安徽省马鞍山市含山县新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部发布了情况说明。对照这份情况说明，我们看到了很多视频没有、也无法表达的东西。

一开始，这则视频在微信群、朋友圈传播的时候，有人说这是查违规补课，有人说是查违反防疫规定，还有人说这是去年的视频。现在，一份情况说明终于澄清了事实，也补充了很多视频里看不到的东西。我们不妨“剥开”来看。

情况说明称，8月5日上午10时，含山县环峰镇接到群众举报，反映城区一处房屋内，有人违反防疫规定，组织多名学生聚集补课。社区工作人员到现场后责令立即关停，现场负责人贾某某当场承诺关闭。但到了下午，环峰镇再次接到群众举报，反映学生还在同一场所集中补课。

这就出现了“二次执法”的问题，公安民警和防疫人员赶赴现场后，将30多名学生劝解疏散，其中一个房间敲了10多分钟拒不开门，不得已破门而入，将在环境密闭中未佩戴口罩的18名学生劝导疏散。

这则视频虽短，事情乍看起来也不大。但是却展现了多层是非问题。

比如第一层，防疫问题。放到防控疫情的大背景下，目前全国多地出现本地确诊病例，防控形势相对前段时期较为紧张，各地也都出台了不少防控措施和规定。不聚集、不举办集体活动，也成为很多地方的要求。

而据武汉晨报报道，涉事教师回应称，踹门而入者是社区防疫人员，掐他脖子的是一名肩章带有“防疫”字样。而情况说明也恰恰是“疫情防控应急综合指挥部”发布的。可见此次执法的主体是防疫部门，并非教育部门。

第二层，是违规补课的问题。这次的情况说明，给出了一个关键信息：该场所无办学许可证。暂且不论这场补课的内容是什么，没有相关培训机构的资质，从源头上就已经失去了合法性。而结合疫情来看，当地又规定疫情期间暂停校外培训。所以，综合来看，查，大致是没问题的。

但是，查，是一种执法行为，过程很重要。这就有了第三层问题：执法过于简单粗暴。正如情况说明里提到，“对执法过程中个别工作人员执法方式简单、急躁、不规范的问题，下一步将认真对待，严肃处理。”虽然有着“二次执法”的怒气，也不能直接表现于出格的肢体动作。

另外，涉事教师在采访中也讲述了自己的“苦衷”：近两年因疫情原因补课班收入并不好，亏损严重，目前在外有100多万元负债，其中网贷和信用卡这个月马上要到期却还��上，“如果不是为了还钱，我一定不营业。”

这次事情乍一看还挺复杂，牵扯到方方面面，不少网友对此也充满了争议。但是只要我们理清层层因果关系，具体问题具体看待，坚守法治和人文的立场，完全可以看得清晰明了。

相反，如果我们不从全面的视角出发，只揪住这当中的一个细节去评判，孤立其前因后果和是非逻辑，就很容易陷入片面和偏激。

让防疫的归防疫，补课的归补课，执法的归执法，哪里出现问题“点”哪里，将其统一在法治和人文的序列里，我们就能理性看待这一事件，各自从中吸取教训。

当然，无论是举办聚集活动的，还是搞线下培训的，以及在一线执法的，都应该透过这次事件举一反三，自省一番。他人的慌乱与不堪，恰恰可以转化我们的理性与淡然。