“爱国饭圈化”陷非友即敌怪圈 动辄“出征”恐适得其反

来源：香港01

作者：赵观祺

中国大陆近年掀起“饭圈”（粉丝群体组成的圈子）现象，惟当中集资、打榜、人肉、撕番、出征等引发舆论批评，官方亦出手整顿。在吴亦凡事件后，粉丝的声援更遭官媒批饭圈走火入魔。另一边厢，近年也渐渐出现“爱国饭圈化”态势，然而打着政治正确旗号的高涨极端民族主义饭圈化，只会成为另类的“中国威胁”，反而为相关论调者输送弹药。

饭圈一词在中国大陆本意是指追星族组成的粉丝圈，然而随着乱像层出不穷，令这个原本无伤大雅的概念一下子成为众矢之的，变为“粪圈”，更令中纪委也发声称非整治不可。近期，在两岸舆论场引发喧嚣的两大事件，可谓就是吴亦凡事件及东京奥运，其中吴亦凡被刑拘后，传出有粉丝想“坐牢替代，一换一”等，再次刷新了外界对饭圈文化的感知，至于饭圈粉丝间“互撕”更已是习以为常，不必赘说。

另一方面，东奥期间包括台湾艺人小S徐熙娣及乒乓代表伊藤美诚等多名日本选手在内，也被众多大陆网民以各式各样理由出征。虽然表面上看似別无关系，但其实，谩骂、鼓动攀比、养水军、“蹭热点”制造话题干扰舆论，影响传播秩序等被官方作为饭圈乱象整治的行为，某程度上也与现时网民动辄打着爱国旗号“帝吧式”出征“台独”艺人甚至外国运动员的发展大势有着异曲同工，皆属非理性地表现立场的形式。

诚然，认同这种方式的人可以搬出若干正当理由，去解释何以不应“忍气吞声”而要主动出击，但之所以说非理性，在于其很容易就演变成中间、灰色空间杜绝，深陷二元意识的泥沼。

正如有评论戏言，如今的国产剧，冲突都发生在戏外，剧粉与演员粉间、男主粉与女主粉间、演员唯粉与CP粉间随时可以互撕，甚至撕番位亦不少见，即组合成员的“唯饭”间为了自家偶像争取利益的行为。饭圈化跟极端民粹、民族主义本身，客观上其实都造成了逼中间人表态“喜欢”或“讨厌”国家/偶像的效果，两者结合下，就连商业模式也不得不与之起舞，形成人人自危的新秩序，这从小S事件中，代言的品牌极速割席便可洞悉。

当下，“政治不正确”的名人，乃至对中国流露“不友好”的外国人卷入沾上敌我文化的舆情，甚至连企业都急需作出措施“表忠”的常态，不正与饭圈粉丝间谩骂“撕逼”，制作方惨成磨心相类似？饭圈文化下衍生的“流量明星”毕竟价值有限，即使如吴亦凡这般大明星卷入大事件的层次，世人更多还是留下粉丝嚷着“劫狱”之类愚昧噪音的印象。然而，虽说社群时代下，少数群体代表多数，极端的言论获得关注和流量是普世皆面对的问题，但打着政治正确旗号的高涨极端民族主义一旦饭圈化，在复杂历史与现实空间中，其非黑即白的二元意识作为一种社会舆情恐怕引起更深远的回响。

最终，失去回旋的公共讨论空间既不利于现代社会发展本身，也绝对不利于构建两岸关系、中外关系等的良性互动，甚至只会成为另类的“中国威胁”，反而为相关论调者输送弹药。

这种结局也不禁使人想到勒庞（Gustave Le Bon）的名作《乌合之众：大众心理研究》，人们有了共同的心理诉求后就会形成群体，而个人加入群体之后，独立意识便会消失，最后只能接受简单理想化的主张。饭圈式爱国的廉价性与空洞性不言而喻，若网民们习惯在社交媒体发达的当下不假思索地随时“出征”就自以为爱国，对社会治理弊大于利，有需进一步平衡。