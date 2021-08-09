东京奥运成史上最贵奥运 日本当真一无所获？

来源：经济日报

2020东京奥运昨天闭幕，比赛结果自然是几家欢乐几家愁，但多数人肯定都带着满满回忆，踏上归途。留下来的，便是主办方准备要面对的检讨声。这次奥运官方声称成本为154亿美元，在牛津大学的研究中排名史上最贵，但究竟对日本来说，举办这场奥运真的只有赔本的份？

美联社报道，据日本政府的审计人员表示，这次东奥的实际开销可能是官方数据的两倍，扣掉国际奥委会（IOC）与厂商赞助等的67亿美元经费外，其余资金都将来自日本人的纳税钱。

据牛津大学一项对奥运费用的研究，自1960年来，所有奥运平均超支172%，而这次东奥的超支率将为111%或244%，取决于选择哪些费用计入成本。

这项研究的作者佛莱夫伯格表示，2014年的索契冬奥常被认为是最贵的一场奥运，成本高达510亿美元，2008年的北京奥运也常被点名花费超过400亿美元，“但上述数字可能包含更广泛的基础建设成本，例如道路、铁路、机场、饭店等，而我们并没有把这些项目计算在内”。

佛莱夫伯格说：“IOC和主办城市对追踪成本向来不感兴趣，因为细究之后往往会发现超支，这只会让自己尴尬。”佛莱夫伯格还说，如果IOC能多买点单，而不是都要主办城市出钱，成本将会降低。

报道也说，这次东奥的最大赢家，似乎正是总部位在瑞士的IOC，因为IOC透过这次奥运，确保了30亿至40亿美元的转播权收入，就算并未开放观众入场观赛。IOC本质上就是一家运动和娱乐企业，近75%收入来自出售转播权，18%来自赞助商。

IOC之所以会推动举办奥运，部分原因是所谓“主办城市协定”（Host City Agreement）中的部分条款有利于IOC，而非主办国日本。

那么东京还有其他城市为何仍想主办奥运？德国运动经济学家梅尼格表示，奥运对经济几乎没有提振效果，但也非一无是处，包括让主办国选手容易得牌的主场优势、让该国民众享有新的体育设施、提高国际意识，以及对都市再造的决策可加速进行。日本这次确实得到了有史以来最多金牌和奖牌。

1988年奥运会赛艇金牌得主梅尼格，经常把奥运会比喻成替朋友举办一场盛宴，疯狂洒币，然后希望宾主尽欢、永远记得那一刻。

这次奥运的大赢家还包括建设公司和承包商。东京这次新建八座场馆，最贵的两座是耗资14.3亿美元的国立竞技场和5.2亿美元的水上运动中心。不过接下来两届奥运的主办城市－2024年的巴黎和2028年的洛杉矶，都已表示不会盖那么多新场馆。

虽然东京可能因为新冠疫情和无观众比赛而蒙受损失，但这些冲击也只是短期的；对经济规模达5兆美元的日本来说，这些损失也算不上什么。

另一篇有关奥运成本的研究也指出，投资奥运具有风险，只有少数人能从中受益。该研究表示：“主办奥运的目标，应该是让举办费用能和一般公民分享到的利益相匹配，因为他们等于透过税金提供了活动资金。”