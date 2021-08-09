生二三孩补贴1.8万 攀枝花生育鼓励政策会奏效吗？

来源：三联生活周刊

作者：邢海洋

三孩政策推出不到三个月时间，地方政府的鼓励生育措施相继出台，生育纳入医保，三孩的医疗负担减轻了；北京奖励一个月的生育假；攀枝花更是拿出真金实银，二孩、三孩每个月500元补助，直到孩子三岁，也就是每个孩子补助1.8万元（人民币，下同）。那么，鼓励政策能奏效么？

为什么是名不见经传的小城攀枝花？当年从丽江回四川路过攀枝花，印象深刻。一路上都是郁郁葱葱的大山大川，可到了这里就满目荒夷，山坡上岩石破碎，土壤裸露，褐红色的土地暗示着这里矿藏丰富，环境却因采矿破坏殆尽。这是一个因矿繁荣，却被资源枯竭困扰的城市，从“百里钢城”到“钒钛之都”，攀枝花50年内完成了资源的兴衰轮回。好在这是云贵高原的边缘，身处横断山脉的深谷丘壑之中，特有的梵风造就了独特的干热河谷气候。虽在亚热带，却发展起了热带水果种植。

在全中国范围内，攀枝花并不是一个人口衰减很突出的城市，“六普”到“七普”，这个百万级别的三线小城人口减少不到2000人，在四川省内都不算突出。作为对比的是，德阳市常住人口减少了16万人。和鹤岗、阜新、齐齐哈尔乃至个旧等几万元就能买套房子的资源型城市相比，攀枝花似乎更没理由焦虑。

或许正是因为它还有一定的资源，所以能拿出真金实银来刺激人口。我们知道，几乎所有的发达国家都在鼓励生育，普遍不成功，但也有成功的例子。若借鉴它们的经验教训，选择一个最可能见效的城市做试点，攀枝花是个不错的选择。至于原因，这里试着分析一二：

面临少子化的日本在刺激生育上是不惜血本的，甚至连结婚都开始鼓励了，夫妻结婚会收到政府的祝贺金。生育有补贴，生得越多，补贴越高，到第三个孩子生育补助就高达百万日元了。除了生育补助，儿童成长过程中每个月也会收到补助，补助到15岁，金额在1-1.5万日元不等。可政府如此慷慨，日本人的单身比例依旧增长，总和生育率还不到1.5%，远没有达到2.1%的更替水平。

发达国家靠激励生育达到更替水平的，只有法国。如今法国的总和生育率为1.8%，2010年曾经高达2.02%，发达国家都望尘莫及。法国之所以能做到，除了拿出5%的GDP用于育儿方面的社会福利，最重要的原因是移民的生育意愿颇高。法国曾经在非洲广有殖民地，现在则是移民持续涌入。对于低收入家庭来说，多生意味着能申请到更多的社会福利，生存就有了保障。如今，在法国生活着约650万移民，占法国全部社会人口的9.7%。移民当然也带来了严重的社会问题，这里就不跑题��。

社会福利制度健全后，家庭不再承担老年人的养老功能，人们也就没有了多生多育的经济驱动力。养育子女需要投入巨大的财力物力精力，而城市里生活的职业人士，时间成本、机会成本本来就高，面临育儿压力，他们往往要仔细权衡。对于有一定生活基础的职场人士，都不会倾向于多生。其实政府的鼓励生育资金也来自于这一部分人的纳税，能给出的奖励金也不会多于他们的税负水平。政府使出浑身解数，也“变”不出更多的资源，也很难激励职业人士多生多育。政府所能做的，也就是资源再分配。在法国，那些外来移民，缺乏职业技能，时间成本更低，反而会被激励到。在日本，贫富差距不明显，鼓励措施无的放矢，也就很难有明显效果。

我们这里，鼓励生育的措施若想见实效，哪里更好呢？这里不妨数字说话，2020年中国人口出生率最高的几个省份，第一是西藏，人口出生率14.6‰，也就是千人之中当年出生了14.6个新生儿，宁夏次之，13.72‰、青海又次之13.66‰。排在后面的是贵州、广西和福建。不难看出，中国人口出生的大省多在西部，少数民族地区生育意愿更强一些。相对应的，东三省生育率垫底，黑龙江为5.73‰、吉林6.05‰、辽宁6.45‰，还达不到前三名的一半。其次，北京、上海和天津等直辖市的生育率也普遍偏低。

分区域看，中国生育率高的地区分别是华南、西北和西南，东北和华北垫底。生育率统计数字或许掺杂了人口迁移因素，这些年北雁南飞，北方人远迁南方，或增加了南方的新生儿数量。但总体看，经济不发达地区，反而生育愿望更强一些。其实这也和我在西北的所见所闻相互印证，那里的饭馆里，孩子们帮忙跑堂的特别多，也都很勤快，一问年龄基本上都在读小学。放暑假了，东部的家长考虑的是托管班夏令营，补课旅游提升技能增长见识，西北的孩子们已经在给父母帮工，创造价值了。

鼓励生育，我们这里有着相对肥沃的土壤。中国6亿人口月均收入不足1000元，对于低收入家庭，500元的育儿补助金已经算是一大笔收入。即使在攀枝花，热带水果行销全中国，可真正拥有河谷土地的家庭也只是少数，更不用说它紧邻的凉山地区，全四川省十个贫困县有八个在凉山。进入现代社会，人类的生育规律是两头大中间小的哑铃式结构，富人没有养育压力，倾向于多生，穷人多生也不增加多少成本，也会多生，唯有中间阶层要算计，倾向少生优育。对于生活在西部大山里的人们，养育成本本来就低，再加上一定的鼓励措施，自然会见到实效。

问题是，中国庞大的人口基数中，生活在乡村的年轻夫妇已经不多了，绝大多数乡村都是老人留守。那些城市里打工的年轻人，面临的是高房价、高房租、高考回乡等一系列压力。

而攀枝花一马当先的鼓励政策，至今还和者寥寥。