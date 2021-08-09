阿里快要被网友锤死了

来源：微信公号“麦杰逊”

阿里巴巴又爆出了一件丑闻。

近日，阿里巴巴的一位女员工发文称，自己被领导要求顶着台风去外地出差，而到外地后又被领导要求去与客户喝酒，而且喝酒期间领导还对客户说：“你看我对你们多好，给你们送一个美女来了。”

而且这位女员工还发文表示，当天喝酒的时候她被刻意灌醉，而当她迷迷糊糊的时候，就被在场的几名男性摸腿、摸胸、摸私处，而最后，她竟然还被带到了无人包间，进行了性侵。

几个大老爷们，把一个女生骗到人生地不熟的外地后对其灌酒，然后趁女生不清醒，便对其性侵——如此欺负一个小姑娘，这确定是人能干出来的事？这确定不是禽兽所为？

关于这个事，九派新闻联系到了当事男方，但当事男方表示，那天吃饭只是普通饭局，没有做过分动作，猥亵是诬陷，相信警方会秉公执法。

所以这个事目前双方是各执一词。

虽然双方目前各执一词，但关于这个事，女生已经报警，而警方也给出了相关通报，所以这件事究竟是谁在撒谎，相信不久应该就能大白于天下。

而随着“阿里女员工被高管性侵”这个事情爆出来后，就有知情者出来表示，这个事情发生阿里身上，自己一点都不意外，因为阿里从很久以前就一直存在一种“破冰文化”，有这种下流的文化存在，阿里出这种事是完全在意料之中的。

那么，一些知情者口中下流的“破冰文化”，究竟是什么东西呢？

“破冰文化”简单来说，就是一些企业为了统一新员工的意识形态，打造新员工一致的三观，而要求新员工“破碎”原来的自我，“重建”一个新自我的一种企业的内部文化。

那么要如何打破“旧”自我，重建“新”自我呢？

据知情者表示，打破旧自我，就是要一起玩游戏，并做出例如下面这些不堪入目的动作：

这些动作，包括但不限于：

① 男的用腿夹着矿泉水瓶，女的用嘴去开瓶盖；

② 女的躺在地上，男的在其身上做俯卧撑；

③ 一人当杆子，另一人绕着杆子跳舞；

④ 问各种污污的问题，第一次when、where、who，还有问让你在公司选一个男士当老公你选谁；

⑤ 特别尴尬的数数游戏，例如3、7不能说的那种，输了罚酒；

⑥ 一堆图片随机选，里面都是那啥时候的姿势，抽中了哪个你就要两个人配合摆出那个姿势...

为什么要做这些动作呢？

据知情者表示，完成这些“破碎”旧自我的动作，是为了重新建立彼此的信任和依赖，将自己的弱点和错误暴露，人就会无意识的靠近掌握这个信息的人和团体。

“破碎”坦白自己的过去，彼此掌握这些信息，就会抹除人的羞耻感和陌生感，而陌生感一旦抹除，人与人协作的损耗会迅速降低。

因为俗话说不破不立，不将固有底线打破的话，是无法对新人灌输入全新信念的，也无法让这些人对信念保持忠诚。

而破冰的新人，最终会成为要求别人破冰的老人，新人变老人，周而复始，而每一次的破冰，都是在重塑与加固这种信念，并使得身在其中的人深信不疑。

这就是一些企业所崇尚的“破冰文化”。

那么，阿里到底是否存在这种文化呢？

关于这个问题被网络传开了之后，阿里迅速出来回应了，回应是这样的：

阿里表示：所谓的阿里“破冰文化”截图是2018年的谣言，当时阿里巴巴就已经辟谣，图中所涉人士并非阿里员工，也不是阿里巴巴内部培训。

虽然阿里出来辟谣了，但是没过多久，就有阿里的一些员工，站出来把阿里给锤了。

例如有一位的阿里前员工，就在自己的社交媒体上晒出了自己的劳动合同，证明自己是曾是阿里人。

她表示，万恶的“破冰文化”都是真的，阿里女员工被x侵，阿里的管理层不一直是这样吗？而且她还说，自己在阿里工作的时候，就曾经受过不公正的待遇。

所以这位晒出劳动合同的员工，是唯一把阿里的辟谣锤爆的员工吗？

并不是。

因为还有阿里的实习生，也表示一些女生都被这种文化“熏陶”过。

还有一位黄V博主也表示，身为阿里前员工，自己敢用个人名誉担保，阿里确实存在“破冰文化”，阿里敢否认就是在戏耍全国人民。

还有女性表示，自己进入阿里后，就被问自己外国老公的性能力和国人的性能力相比如何。

阿里刚出来否认“破冰文化”，前脚刚辟谣，后脚就被一堆网友出来反辟谣，一家那么大的公司刚出来官方发言，却被一堆前员工站出来反锤，而且还是一堆一堆的锤，如此壮观的、一波波的反锤官方辟谣的场面，反正我是第一次看到。

郭德纲曾在相声里说：“某些上流人士，往往都很下流！”

当时听郭德纲的这个话的时候，还以为这就是一句相声里的玩笑话，但是如今看到一些事之后我才知道，老郭诚不欺我也...

文章最后，只想对一些大公司说，你们想玩一些恶心下流的东西，那你们请关起门来在家里跟你们家人自己玩，咱们管不着。

但是，如果你们想把这种恶心下流的东西当成一种文化，并还想以此给一帮年轻人洗脑故意带坏年轻人的话，那到时候锤爆你们的就不仅是你们的前员工了，而是整个社会！