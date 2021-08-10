从全红婵的“贫穷” 看两岸敌意螺旋

来源：联合报

作者：杨颖超

中国大陆14岁女孩全红婵在跳水女子单人10公尺跳台决赛中，以三次满分及总分均打破世界及奥运会纪录的成绩夺冠。她的故事包括了年轻、受访时率真的回答，以及10个月内从省队一路跳到奥运冠军的努力、幸运与天份，但从绿媒网军的渲染角度，却看到了两岸敌意螺旋继续形成，与自身反思能力的不足。

说是敌意评论，因有过度推论的问题，更没有建设性。他们大多是谈大陆以运动员表现搞国家宣传，再从全红婵的贫穷出发，折射对大陆社会惨况的想像，以及运动员自小苦练，没有灵魂的角度来论述。例如说中共已宣称大陆解决了绝对贫困问题，但全选手家境不堪，使她为苦练，从没去过游乐园或动物园，努力的目的是为了给母亲筹措医疗费用；或者引述少数外媒观察选手在第2轮获得满分时，脸上没有笑容，所以“中国的奥运，除了没有灵魂的奖牌工厂外，很难看到其他东西”。

每个社会都有贫富、幸与不幸的故事。敌意评论重点在抹大陆一把，却没把故事讲清。执政者有权力被检讨刚好而已，大陆医疗制度改革走向市场化造成很多问题，一些医院为赚钱不顾医德，确有实例，但这不是全选手家困顿的全貌。

例如台湾年轻人一直觉得养孩子很贵、生活难过所以不婚不生，而大陆以前有一胎化政策，对农村与少数民族可稍微放宽，直到2015年底才扩及部分城市家庭，今年则鼓励生育三孩。而全红婵家虽在农村，但她于2007年出生，还有四个兄弟姐妹，弟妹现在都已经大到可以进体校学跳水。再加上还有爷奶要养，这种家庭要能衣食无缺，不容易了。

至于评论她没笑容，不能享受运动，媒体并没有看穿人心的本事，标准看图说故事，再瞧后面她拿奖纯真的喜悦，只会让读者有无事生非之感。这些报道把选手表现与政治牵在一起，过度推论，只增加敌意螺旋出现。

其实全选手的遭遇，主要跟贫穷有关。然而，为生活所迫，从小投入运动领域，在世界各国体育界相当常见。就拿比对岸富足、更重视个人权益的台湾来说，此次夺牌选手，也有曾经住过工寮、睡过县议会地板，甚至没钱买早餐，该位选手之前受伤，却在坐上救护车时忽然感到开心，“终于可以休息了”。

另位选手的贫穷情况也不遑多让。她家是租住铁皮屋，在国中阶段也四处征战，这次如果不是当地政府出手结合义工帮忙整修，外界还不知道她家需要增设卫浴、厨房及臥室，而从新闻画面来看，就知道该名选手的家庭情况如何。

运动新闻之所以引人注目，是因为其中含有人类挑战极限、激励人心的元素。全红婵的故事一样不缺。媒体其实可以选择��讴歌人类的成就，甚或以台湾健保奇迹为题，给对岸一些善意建议；而绿媒网军对大陆角色的批评，台湾一项不缺：搞大内宣、若非夺牌，选手家庭也不受政府照顾、选手训练过度重视成绩不管其他，更早已不是新闻。有思考能力的人只要稍微“反观”一下，不会写出这种报道。

还好此次两岸的奥运夺牌选手，都展现了人性光明面与Happy Ending。台湾的选手每年赞助学弟妹经费与装备、捐过救护车，并提到退休后想开早餐店，“希望让学弟妹每天的第一餐充满活力”；全爸爸不贪来路不明的慰问金，称不能消费女儿的荣誉。大陆官方、体育基金与赞助跳水队厂商也应会给她不少奖励金；全红蝉不仅打破世界纪录，也改善了家人生活，终于有钱替母亲好好治病了。

