全民健身先要解决“去何处健身”

来源：经济日报

作者：唐伟

日前，中国国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

全民健身既是国家战略，又是体育产业的构成基础，具有十分重要的作用。正因如此，全民健身在政策层面一直受到高度重视，1995年首部《体育法》通过，同年国务院颁布《全民健身计划纲要》；此后又有一系列体育法规和规章相继出台。本次《全民健身计划(2021-2025年)》为今后5年全民健身制定了阶段性计划，也为全民健身工作的升级与优化提供了基本遵循。

全民健身作为一项系统工程，涉及软、硬件等各方面，如智能化管理、整体性运用、集约化运行等，但一个关键问题是“去何处健身”，若没有最基本的运动场所作为保障，健身与运动就会成为无源之水。广场舞经常出现的“场地之争”“是非之论”，表面上看是一个公共道德问题，根本上还是体育产业发展滞后，难以满足公众日益增长的体育健身需要。目前，很多城市存在公共体育设施不足的状况，对全民健身活动的开展造成限制，尤其像篮球、足球、网球这样需要专门的较大的场地运动项目更无法开展。

国家体育总局公布的《2019年全国体育场地统计调查数据》显示，截至2019年底，全国体育场地354.44万个，体育场地面积29.17亿平方米，人均体育场地面积2.08平方米。尽管近年来人均体育场地面积已大幅提升，但与现实需求相比还有很大不足，同发达国家的水平也有一定差距。

一方面是体育场馆总量不足，另一方面则是结构不优和运行不畅，甚至出现了一些形式主义的倾向，比如一些地方破损的体育器材得不到及时维修，设施选址也存在不少问题。一些地方的体育场所距离居民居住区太远，中途耗费时间太长，很不方便，如果收费较高，就会极大影响使用效率，导致资源浪费。同时，学校体育设施受管理较难等因素的影响，对社会开放度不够，有效利用率也偏低，形成了事实上的闲置。在此情况下，以社区为核心的“健身圈”的建立和完善，则成为助推全民健身高质量发展的关键。

全民健身的重心在基层，因而以社区为细胞优化完善体育设施设备，在一定意义上抓住了解决问题的牛鼻子。让公共体育产品、准公共体育产品更加贴近实际、贴近需求，离不开思维的创新与创造。事实上，完善体育设施建设并非一定要大拆大建，而是可以与新建、改建有机结合，比如支持利用闲置厂房、仓库、建筑屋顶等区域建设体育健身设施，在公园、绿地、沿江、乡村等区域建设更多体育设施。显然，社区15分钟健身圈是推行全民健身的关键，如果公众出门就能运动，健身方便快捷，全民健身就容易做到全民参与，群众健身运动发展会更有质量。