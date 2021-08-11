对“酒桌文化”，这一代年轻人不再买账

来源：新京报

作者：丁慧

这两天，“阿里女员工自曝遭男领导性侵”一事经舆论放大后，引发了网友们对“酒桌文化”的讨论——印象中代表现代、高新技术、创新企业的互联网大厂，其内在价值观并没有走得更远，“酒桌文化”依然根深蒂固。

此前，“酒桌文化”已经历好几轮“批斗”，但类似情况仍然存在，且害人不浅。“酒桌文化”嫁接到职场，再跟职场性骚扰挂钩，就成了滋生性侵害的温床，加之“受害者有罪论”，受害者被迫以极端方式维权的行为就变得可以理解。

事实上，年轻人讨厌的不是酒，而是酒桌上的种种隐性权力规则。现实中，年轻人坐在酒桌上才发现，这里的考试竟比高考还难。琢磨“喝酒”比琢磨工作还要累，简直是“社恐”人士的噩梦。

其实不只是90后、00后，过去的每一代人都反感“酒桌文化”，但当每一杯酒都被赋予“不喝就是不给我面子”“不喝你就拿不到奖金”等沉重负担时，谁都无法从这个枷锁中解脱。

“酒桌文化”很大程度上是通过喝酒、喝醉这种让人出丑的方式，实现权力的互相较量以及利益的定向捆绑。最终，被劝酒的人被迫在职场站队，处于权力高位的人借这种方式达到驯服目的。

但这些觥筹交错的仪式，在年轻人看来，或多或少透着“虚情假意”和权力较量的意味。原因在于，这一代人是在“遵守规则、获取认可”观念下成长的一代，对传统酒桌上实现的私下里权力交接的形式并不买账。“我希望打动你的是专业能力，而不是酒量和吹捧。”是这代人的普遍共识。

这代人伴随着互联网的成长一起长大，互联网技术传达的价值是平等、透明、共享。而这种透明的、共享的、规则化的思维恰恰与“酒桌文化”的内核相抵牾。

说到底，人们反对“酒桌文化”，实际就是支持更透明的规则，以及对个人技能的尊重。某社交平台上的一个高赞回答反映了不少人的心声：“如果说90后有什么推动历史进程的使命，估计就是让酒桌文化终结于此了吧。”

作者是媒体人