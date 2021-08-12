亚朵酒店的“澄清声明”，又搅浑了舆论

来源：新京报

作者：丁慧

备受舆论关注的“阿里女员工被侵害”事件又有了新进展。8月11日，针对网传“酒店违规办理房卡”一事，涉事酒店所属的亚朵集团回应称，经反复确认，前台工作人员是在得到该女士确认的情况下，按照同住手续给该男士办理的房卡，并进行了身份登记和公安信息上传。并称，整个流程遵守了酒店业住宿管理规定，没有违规操作。监控资料已提交给警方，目前调查仍在进行中，具体细节不便对外披露。

消息一出，就有网友大呼该事件“反转”。但据济南警方工作人员对媒体表示，现在无官方渠道认可亚朵酒店未违规操作，相关情况会再核实。

此事件中一个争议点是，涉事酒店到底有没有违规为阿里男员工办理房卡？从女方爆料看，她与该男子所住为不同酒店，两个酒店之间有半个小时的车程。事发后，她通过涉事酒店的监控发现，在其醉酒不省人事被送回房间后，涉事男员工回到涉事亚朵酒店，办理了其房间的房卡。而亚朵集团的声明则指出，“经过女性确认”且按照“同住手续”为涉事男员工办理了房卡。

鉴于双方的描述属实出入太大，亚朵集团的这则声明显然仅是“单方说法”，要想有说服力，还需要确定很多细节。比如，“女性确认”是当面确认还是通过其他确认方式？确认时，女方是神志清醒的还是喝醉酒无意识的？这些细微的差别都将影响该事件核心事实的认定，对此，声明应讲清楚。

这则声明在“是否经女性确认”这一细节上的模棱两可，激起了公众新的疑问。而这一语焉不详的回应，又暗示阿里女员工和其上司之间存在暧昧关系。亚朵酒店试图择清自己，却又让公众更加困惑，无疑把舆论场的“水”搅得越来越浑。

在案件调查的关键时期，在公安机关未公布调查结果前，亚朵集团这样一份模糊的声明，很容易误导公众，把事件导向“狗血化”。这相当不负责任。当然，事件最终的真相还需等待后续的警方通报，在此之前，公众也宜保持理性围观姿态，避免轻下断论。

作者是媒体人