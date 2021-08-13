中国婚俗改革迫在眉睫，硬骨头如何啃下来？

来源：工人日报

8月14日是七夕节，不少农民工选择“七夕”前后回老家办婚礼。但漫天要价的彩礼、铺张浪费的婚庆仪式、形式低俗的婚闹给打工者的婚恋带来很多无奈。对此，国家相关部门开始进行婚俗改革试点工作。专家认为，婚俗改革不能一刀切，既要用巧劲，还要有刚性约束和软性教育，让节俭适度成婚礼新时尚。

“这么大屯子，嫁一次闺女一分钱彩礼不要，面子上过不去！”

“我们东拼西凑才在城里首付买了房，哪还拿得出钱！感情好，不比啥都强？”

临近“七夕”，老家吉林省某村屯的王丽丽从城里回来订婚期时，却因双方父母在彩礼方面产生分歧上火不已。

漫天要价的彩礼、铺张浪费的婚庆仪式、形式低俗的婚闹……流行已久的不良民间婚俗给打工者的婚恋带来很多无奈。对此，国家相关部门越来越重视婚俗改革工作，目前多地正积极探索行之有效的方法。专家认为，婚俗改革不能一刀切，既要用巧劲，也要有刚性约束和软性教育。

彩礼连年攀升，娶媳越来越难

“十几年前，家里有个三间瓦房，花个五六万元彩礼，就能娶上媳妇，现在很多姑娘都要求在城里买楼买车，彩礼也飙到了20多万元。”王丽丽说，“我们虽然都在城里打工生活，但回村里办喜事还是得按村里的习俗来”。

说起不良婚俗，最饱受诟病的就是不断攀升的彩礼。“三斤二两”“一动不动”“万紫千红一片绿”……各地彩礼名目繁多，且经济越落后的山区反而彩礼价钱越高。

王丽丽隔壁村的徐强，家境普通，技校毕业后进入长春一家工厂工作，每月工资不到4000元。在城里谈了女朋友后，徐强的父母掏光家底付了新房首付，谈结婚时女方张口就是20万元彩礼。双方父母反复拉锯，最后将彩礼降到10万元，男方亲戚拼拼凑凑才算办上婚礼。

因为彩礼问题谈不拢，王丽丽所在的村里有好几对情侣感情告吹。不仅如此，因为村里男多女少，还有不少姑娘进城打工后在城里结婚安家，小伙子娶媳妇越来越难。

婚闹闹到无底线，不仅尴尬还可能触犯法律

“公公婆婆化浓妆，大红唐装、大红脸蛋，又唱又跳接媳妇，说不出的滑稽，虽说是为了喜庆热闹，但场面确实挺尴尬。”前不久，吉林姑娘杨洋嫁到西北某村，被当地的婚俗吓到。

“即使在城里打工买房安家，婚娶仪式还是要在农村老家按照传统方式办，接亲闹婚房、交杯酒被换成酱油醋都是小儿科了，为了热闹，有的人家还要搭戏台子。年轻人肯定不喜欢，但拗不过村里的习俗。”刚在老家办了婚礼的小伙杨宏说。

在山东，16岁的高中生小丽(化名)和高某应同学之邀，为其哥哥赵某的婚礼做伴娘，十几名男子在“闹伴娘”时行为出格给她身心带来重创。当地法院一审审结婚礼闹伴娘过火致两女孩受辱一案，以强制猥亵妇女罪各判处王某某、吴某有期徒刑三年，判处王某、孙某有期徒刑二年缓刑三年，判处许某有期徒刑一年缓刑二年。

如今，跌破底线的婚闹现象已得到一定程度遏制，但在部分农村地区，仍有不少低俗的婚闹现象。参与婚闹的人多数抱有“只是沿袭风俗而已”或“法不责众”的侥幸心理，却未想到会闹出官司。

婚俗改革迫在眉睫，硬骨头如何啃下来？

今年4月，民政部发布消息，同意将河北省河间市、内蒙古自治区包头市青山区、吉林省永吉县等15个地区确认为全国婚俗改革实验区，实验时间为期3年。民政部要求，上述实验区要围绕婚俗改革试点主题，大力推进婚姻领域移风易俗，遏制婚俗不正之风，为推进婚俗改革提供鲜活样板。

实际上，近年来，针对不良婚俗问题，从中央到地方从未停止治理的脚步。如2019年2月，中央一号文件在乡村治理方面特别指出对婚丧陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理。2019年5月，民政部印发《关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》，指出要开展对天价彩礼、铺张浪费、低俗婚闹、随礼攀比等不正之风的整治。还有不少地方尝试通过修订村规民约、设立道德评议会、组建红白理事会等方式倡导文明新婚俗。

“最近这些年彩礼价格攀升的原因包括男女比例失调、城乡发展失衡、中国家庭代际关系过于紧密等，这实际上是比较严峻的社会问题，很多人对此深恶痛绝，希望国家出台相关的政策制度来进行干预。”北京师范大学社会学院教授董磊明说。

董磊明告诉记者，他认为天价彩礼、恶俗婚闹是很难仅仅通过政策来进行遏制的，其背后结构性的因素不找清楚，药方可能开得不到位。只有真正实现城乡均衡发展、融合发展、协同发展，缩小城乡差距，女性资源向外流动的幅度才会下降，进而才能真正减少天价彩礼发生的根基。

“很多人觉得彩礼给得越多，代表男方越看重女方，虽然不能说完全没道理，但也得看家里实际条件，硬逼着对方举债借钱，反而会对以后生活造成隔阂、埋下隐患。”王丽丽告诉记者，村里很多年轻人都希望那些强人所难的婚俗能改改，婚礼仪式也不用铺张浪费，简单温馨就好，毕竟幸不幸福要看未来的日子。

据悉，民政部确定改革试验区后，已有不少地区开始行动，低彩礼、零彩礼已逐渐成为改革“主旋律”。有专家称，婚俗改革不能一刀切，需要久久为功，既要用巧劲，也要有刚性约束和软性教育。革除陋习，关键要实事求是、从实际出发，从改变观念开始，调动群众的自发力量，让节俭适度成婚礼新时尚。