自助宠物洗澡店 你买账吗？

来源：成都商报

一个洗浴舱、两台烘干器、一个剪毛桌子，再加上宠物毛刷、一次性围裙等物品，一个自助洗宠店便诞生了。与传统宠物店相比，自助洗宠店基本实现无人经营，部分还宣称24小时营业。

自助洗宠，安全、卫生问题咋保障？是否会成为宠物行业下一风口？连日来，记者走访成都市内部分自助洗宠店，对话行业人士。

现场体验

按时计费，比市面上宠物店洗澡便宜

吴杰是成都市温江区一家自助洗宠店店主。据吴杰介绍，家中养有一只宠物狗，每次狗狗洗完澡卫生间打扫起来麻烦，狗毛也满屋子飞。为了不受“毛孩子”影响，今年初她萌生了开店的想法。

6月份，吴杰将店铺装修好，待机器运至店铺后，宠物自助洗澡店正式上线营业。8月11日上午10时，记者来到温江吴杰的店铺门前看到，该店大门紧闭，店内并无工作人员。记者通过大门上的电话联系到她，她远程开门后，店内设备便可自助使用。“店门是密码锁，只要成为会员都有专属开门密码，随到随洗。”吴杰认为，对于市民来说，24小时随到随洗是一大优势，上班族不用担心下班宠物店关门的问题；同时相较传统宠物店更干净、卫生，宠物洗完后机器会自动进行消毒，工作人员也会及时抵达现场消毒；价格便宜更是其最大优势。

“整体来看，比市面上宠物店洗澡要便宜一半左右。”吴杰告诉记者，该店采取按时收费模式，前10分钟8元，超过10分钟按0.6元/分钟计算。市民将宠物放入洗浴舱后，扫描屏幕上的二维码即可开始自助洗澡。

消费者

花钱还要自己动手？有人不接受

采访现场，吴杰用自家边牧做了演示，全套流程下来用时约29分钟，费用为19.4元。花费近20元，这个价格相比传统洗宠服务如何？

随后，记者走访了附近几家传统宠物店，据一家宠物店工作人员介绍，该店小型犬洗澡价格为35-40元，中型犬为45-70元。如果是为边牧洗澡，价格大约为70元。从走访情况来看，自助洗宠店价格较传统店便宜约一半左右。

自己动手洗宠物，市民是否买账？“我觉得价格挺便宜的，而且还干净卫生。”准备为宠物洗澡的顾客张霞表示，吴杰的店从开业后，她便成为该店忠实客户，不仅自助洗，即使请工作人员帮忙洗，洗完价格也比传统宠物店便宜。

但也有人对于花钱还要自己动手难以接受。“出去洗狗是为了享受服务，如果自己动手不如在家洗。”下午1时许，王女士带着自家的比熊前来洗澡。通过电话了解到该店为自助洗宠店后，她第一时间问了价格情况，随即表示准备打车去传统宠物店洗。“主要是不想自己动手。”

行业人士

新兴事物需要时间检验

自助洗宠店作为一项新崛起的产业，其在国内发展时间并不长。今年5月，成都已经有一家自助洗宠店开始营业。据该店工作人员介绍，店门与自助银行大门类似，按钮即开，店内器物扫码使用。店铺同样采用按时计费的方式，在洗浴舱区域扫码即可开始自助洗浴。收费按照前5分钟免费，第6分钟开始每增加1分钟加收8角钱，烘干箱每分钟5角。记者在网上看到，有人称曾在此花5元钱便洗完了宠物。

“自助洗宠店的价格，一方面取决于宠物主人的效率，另一方面也取决于大家的认同度。”在四川省宠物协会秘书长张勇兵看来，价格受市场影响，一个新兴事物的出现，需要经历时间的检验，最终由市场来决定其去向。

“自助洗宠店天然便具有许多隐患，比如卫生问题、安全问题。当这些问题得到妥善解决后，未来自助洗宠店大有可为。”张勇兵表示，自助洗宠由于无人看护，可能产生各种安全问题，比如当店内设备出现故障漏电时，容易给宠物、人员造成一定危险；同时，作为一家宠物店，卫生问题也备受关注。如何保障前来洗浴的宠物没有传染病，避免洗浴舱、店内狗毛、垃圾遍地，也亟待解决。

“总的来看，这种新兴的宠物洗护形式，对于传统宠物洗护店来说，是一种很好的补充。”张勇兵说，一方面满足了不少人对场地、用品的需求；另一方面，24小时营业，给更多上班族自由选择的空间。如果可以进一步解决安全、卫生的问题，将宠物洗护像传统宠物店一样进行分级，并引入宠物美容师，满足客户对于宠物进一步美容的需求，将来可以得到很好的发展。