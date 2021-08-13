七夕浪漫夜，如何寻找牛郎星和织女星？

来源：新华网

“七夕今宵看碧霄，牵牛织女渡河桥。”8月14日将迎来浪漫的七夕节，也是传说中牛郎与织女一年一度鹊桥相会的日子。那么，如何在夜空中寻找到这对情比金坚、忠贞不渝的“夫妻”呢？

天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏介绍，进入8月后，如果天气晴好，人们只要避开强烈灯光干扰，一入夜就能在头顶看到由3颗亮闪闪的星星组成的一个大直角三角形，这就是鼎鼎有名的“夏季大三角”。而组成大三角的3位主角分别是天琴座的织女星、天鹰座的牛郎星和天鹅座的天津四。

织女星是“夏季大三角”的直角顶点，它的目视星等为0等，是天琴座中最明亮的恒星，也是全天第五亮的恒星，仅次于大角星，在西方被称为“夏夜的女王”。由于织女星纬度较高，一年中大多数的月份都看得见。在北纬51°以北的地区，织女星永远不会落下，成为一颗拱极星。高悬天顶、璀璨夺目的织女星非常引人注目，古人很早就根据它的方位变化观象授时了。如果周围环境足够黑暗的话，还可以在它身边看见4颗排列成菱形的星星。在中国古代神话中，这是织女织布的梭子。

“夏季大三角”最南端的顶点是牛郎星，它与织女星隔着银河相望。虽然牛郎和织女的故事非常动人，但在古代正统的天文史书中这个名字从没出现过，它的正式名字叫“河鼓二”。牛郎星的两旁各有一颗小星，分别为“河鼓一”和“河鼓三”，相传是牛郎和织女的一双儿女，这3颗星排成一条直线，民间也俗称它们为“扁担星”。

“夏季大三角”的另一个顶点是天津四，它是一颗非常有辨识度的恒星，和身边的4颗恒星组成了一个漂亮的大十字，被称为“北十字”。天鹅座宛若一只展翅高飞的天鹅，几乎完全沉浸在银河之中。天鹅的尾巴上，正是这颗美丽的宝石--天津四，它也是目前已知距离地球最远的1等星。

“只要天气晴好，仰头就能很容易找到这3颗亮星，即使是都市中耀眼的霓虹灯也不能掩盖它们的光芒。观测条件比较好的环境下，还可以看到在这个大三角中横穿而过的灿烂银河。”修立鹏说。

在“夏季大三角”的天区范围内，还有一个美丽的“指环”，它就是美丽的M57(NGC6720)天琴座环状星云。

“在天文望远镜里，M57是一个漂亮的椭圆形光环，光环的内边缘为淡绿色，外边缘为红色，两边缘之间的中间部分是淡淡的黄色，宛如一个做工精细的戒指圈。也许，这就是每次鹊桥相会时，牛郎送给织女最漂亮的礼物吧。”北京市资深天文摄影爱好者王俊峰说。

牛郎星和织女星之间的距离其实是相对恒定的，七夕时也不例外，彼此的距离不会在这夜缩至最小。在此后的3个多月内，如果天气晴朗，人们都可在夜空中寻觅到二者的踪影。

“在这期间，感兴趣的公众不妨仰头望天，在璀璨的星空下，倾听牛郎和织女的‘私语’，感受壮阔星空的无限美丽。”修立鹏说。