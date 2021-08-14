中国青年度“七夕” “独乐经济”戏份抢眼

来源：中国新闻网

“‘七夕’你要怎么过？”答曰：“略过。”显然，西安单身青年刘晓晨对于朋友的调侃，早有准备。

“七夕”将至，作为中国传统节日中极具浪漫元素的节日，承载着人们对美好爱情的向往与追求。而今，随着移动互联网的普及，“七夕”已不仅是一种文化上的表现，更成为新一代年轻人娱乐减压的方式之一。

“您好，我是您亲友为您预订的‘七夕青蛙’服务，现在我要开始叫了：‘孤寡孤寡孤寡孤寡……’”刘晓晨收到的“七夕青蛙”令他乐不可支，而作为一名单身人士，一人食、一人住、一人行的生活方式，使其在喧嚣都市学会享受“独乐”。

记者发现，通过网上购物平台下单“七夕青蛙”“七夕布谷鸟”服务，所需花费在10元至30元不等，销量高的商家月销超过4000件，可以选择文字、表情包、语音等形式。此外，还有网友发现，“七夕”之前，某电商平台上线了“高铁表白专列”服务，最低仅需88元就可以包下整列高铁车厢的所有电视屏幕，为另一半表白送祝福。“表白专列”涵盖了北京—上海、北京—成都、北京—广州等3个区间热门线路。

“‘七夕’的‘花式’玩法，有时虽然带有一些调侃与戏谑之意，但是能与身边这群有趣、有爱的朋友相伴，也是一件幸事。”作为西安一家外企的白领，李炎打算在“七夕”当日关闭手机骑车郊游，以避开“七夕青蛙”“七夕布谷鸟”的“轰炸”。

网络文化给“七夕”赋予了更多形式和内涵，使其已不仅是情侣的节日，更成为“单身族”生活中的“调味剂”。

西安“90后”王栩在市区内经营着一家甜品店，“七夕”前，他推出了“七夕”单人套餐，受到很多饕客的青睐。他笑言，“七夕”的打开方式应该多样化，当情侣们都在秀恩爱的时候，“单身青年”理应获得关注与“善待”。

比起高档饭店的燕鲍翅肚，西安上班族江辛和女友则打算在家亲操锅铲“低调”过节。“各式甜点、串串、小龙虾……我们闲了就喜欢研究各种食谱，七夕那天我俩打算互相‘点菜’，办一场‘烛光晚餐’。”从准备食材到刷锅洗碗，江辛觉得，这种烟火气更能让他们感到温暖。

陕西省社科院专家王晓勇表示，时下年轻人在浪漫一事上有着各种创意，同时，在浪漫面前，他们也保持着足够的理性。在后疫情时代，很多年轻人会更看重一份感情的纯真，而不是它浮夸的形式。同时，随着移动互联网时代的到来，无论是“甜蜜经济”或是“独乐经济”，均是年轻人多元与个性的生活方式体现。