缅北“淘金者”亲述：被“高薪”吸引深陷诈骗窝点

来源：羊城晚报

被骗、挨打、恐惧、绝望……只身在异国他乡的阿贤身无分文，眼望国门却不能归家。32岁的阿贤回忆起2020年在缅北的那几个月的经历，仍觉得像一场噩梦。

去年，阿贤带着一个“发财梦”下决心去国外“捞金”，没想到却是被骗到缅北从事电信诈骗。在老乡的帮助下，靠着一辆三轮车、一个煤气炉，阿贤卖起了炒饭。最终，阿贤回到祖国，投案自首。这段经历让他醒悟：“再也不做什么不切实际的发财梦了。”

“网友”资助出国捞金

跋山涉水偷越国境

2020年初，新冠疫情突如其来。疫情期间，家住湖北孝感的阿贤天天宅在家玩游戏。随着疫情防控形势好转，全国各地都在复工复产。4月，阿贤在家待不住了，决定外出找工作。“我的脚受过伤，有钢钉在里面，在工地里重活干不了。”阿贤说，自己文化程度不高，不能干重活，工作找得很不顺利。

阿贤在玩游戏时认识了一个名叫小军的人。有一天，阿贤跟小军聊天时，提起自己的工作一直没着落。“小军问我有没有去国外打工的想法，有的国家博彩、娱乐业很发达，做个保镖、酒保、司机都可以赚钱。”阿贤听了觉得不错。

小军似乎很有能力，而且很“够哥们”，很快就帮阿贤介绍了每月工资1万多元的“工作”，还给了他1000多元路费，让他到了云南后再联系具体的出境事宜。

一开始，对于出国务工，阿贤心里没底。“我听说国外有些地方还是挺乱的，但小军说，‘没问题，路费都包了，现在都是法治社会，你怕什么’。”最终，对高薪工作的渴望战胜了内心的不安，阿贤于8月初到了昆明，9月底终于下定决心去国外捞金。

阿贤的出国路可谓历尽千辛。阿贤与小军联系后，小军让人开车送他先到普洱，再转乘面包车到孟连(普洱下辖自治县)。十多个小时的路程虽然累，阿贤觉得还能接受。可接下来的行程实在大出他所料。“休息后，我们被拉到一座大山脚下，跋山涉水十多个小时，越走越偏僻，这时我才知道这就是偷渡。”这段路程，阿贤不止一次打退堂鼓，但想回头已是不行，山高林密、羊肠小道，如果不跟着向导根本无法原路返回。

与阿贤同行的有20多人，不少是跟阿贤一样懵懵懂懂初次出国务工的。“最后，我们坐橡皮艇渡河到达对岸，具体什么地方我不清楚，有当地武装人员开着‘军车’来接我们。”坐上车的那刻，阿贤心里稍微安定了下来，总算是到目的地了。

高墙电网、枪兵站岗

到“公司”后肠子都悔青了

到达缅北后，阿贤被送到一栋民房，这里陆陆续续又来了三四批偷渡过来的人。第二天一早，民房里60多人被集中送去医院体检并办理暂住证。阿贤感到不安，便给小军打电话，小军让他别担心，服从安排，办好手续会有人接他去公司。

之后，来了一辆面包车把阿贤拉到了“公司”。“进去以后我就呆住了，高墙、电网、枪兵站岗，那地方给我的感觉就是监狱。”如果说偷渡的经历让阿贤萌生退意，那到了“公司”后他简直肠子都悔青了。

接着，有人要求阿贤等人把证件、手机都上交，并安排他们到宿舍休息。宿舍里有七八人，此外还有两名武装人员同住。武装人员负责看管他们，舍友间不允许交谈，也不能随意外出。

阿贤感到这里跟小军形容的相差十万八千里，怎么看也不可能是月收入一万元的工作。但他已无法联系上小军，自由也被限制。阿贤隐约明白了，这可能本就是对方设的一个局。

当天晚上便有人前来跟阿贤几个聊天，问他们有没有听说过“杀猪盘”“刷单”，并告知他们“公司”其实就是从事这些业务的。

“我说我不做这些，我要走，结果马上就有人来把我带出去。”阿贤被单独关在一个小黑屋里，事后他才知道这种小黑屋就是专门给他这种刚来不愿意从事诈骗或想要逃跑的人准备的。“我被关进去后，他们就用枪托打我，说花了那么多钱让我偷渡过来，不干活怎么回本。”

阿贤在小黑屋里度过了让他毕生难忘的一周：每天只有三个馒头、两瓶自来水，不答应入伙就挨打，直到被打到爬不起来。一个星期后，陆续来了几个有相同被打经历的人劝阿贤放弃抵抗。他们告诉阿贤，只有加入并做出业绩才可能被放走，否则便是被打死才能离开。

经过一轮劝说后，阿贤仍未同意入伙，于是他又被折磨了十多天。阿贤内心绝望了，不知道什么时候是个头，身体跟精神都崩溃了，他怕自己真的会被打死。万般无奈之下，阿贤只得同意加入。在跟班学习了十多天后，阿贤正式“上岗”。

按照话术诱导客户

最大一单诈骗1万多元

“8时起床吃早餐，8时30分一定要到二楼的办公区，9时组长会过来派发手机，这些手机上只添加了‘客户’。”阿贤干活的地方就在宿舍的二楼，他们被分为几个组，每组8至10人，各组都在各自的房间“上班”，每间房都有武装人员看守。每组配一个组长负责管理，一个“财务”负责打钱给点赞的客户，一个“客服”专门处理产生怀疑后要求退钱的客户，其他是工作人员。

“我们有一个‘话术本’，照着话术引导客户去短视频平台点赞，点赞会有5元的佣金。客户尝到甜头了，我们就以‘抢更多单赚更多钱’为由，诱导他们下载公司的APP，说进行充值后才能优先抢单。随着客户充钱多了，公司就会冻结账号，把钱转走。”阿贤说。

阿贤称，自己抗拒行骗，所以“业务能力”不强。他按照话术，引诱客户踏入骗局，一个月下来，也做成了几个单子。阿贤回忆，最大的一单，是骗了广州增城一个20多岁的女孩子1万多元，用的也是刷单、充值、冻结本金无法提现的套路。

阿贤回忆，2020年11月底，当地政府要求做诈骗的公司全都关停。“公司让我向家里要钱赎身，赔钱给公司补偿路费和生活费，我说没有，就又被打了几天。”

自力更生卖炒饭

攒够路费回国自首

2021年元旦，公司看实在榨不出阿贤的油水了，便给了他身份证把他扔在边境口岸附近的广场。

当阿贤准备跨过边境口岸回国的时候，当地政府武装人员告诉他，回中国需要缴纳9000元报名费，否则不予办理。望着国门却不能回去，阿贤抹着眼泪，不知道自己该何去何从。

“这时我遇到一个中国人，他问我怎么回事，我说被人骗过来做诈骗，他说像你这种事情并不少见。”这位好心人提醒阿贤，不仅是要交给当地武装9000元，还要缴纳偷渡罚款。这位好心人还告诉阿贤，附近有家中国人开的理发店，老板是阿贤的湖北老乡，让他去看看能不能获得帮助。

巧合的是，这名理发店老板和阿贤是同县老乡。理发店老板借给阿贤2000元钱，建议他找份活干，靠劳动赚回国路费，此外他还免费让阿贤住在家里。阿贤以前在酒店上过班，学过点烹饪。于是，他买了个推车和煤气灶，开始卖炒饭的日子。阿贤的小摊就设在理发店门口，一份炒饭卖20元。在阿贤生意困难时，理发店老板总是开导他，让他继续坚持。

2021年春节过后，随着疫情形势的好转，阿贤的生意渐渐好起来。到4月，他已经攒了4万多元。阿贤不仅把钱还给理发店老板，还重新买了部手机，跟家人取得了联系。

在手机上查询各种信息后，阿贤了解到，国家对像他这种在境外从事诈骗的人员回国自首从轻从宽处理的政策。反复权衡后，阿贤决定回国自首。

5月4日，阿贤从孟连口岸回国，隔离14天后，于5月18日向公安部专案组自首，供述了自己在他国诈骗多人的事实。目前，阿贤因涉嫌诈骗已被依法逮捕。

“这段经历真的一辈子都不会忘记，比坐牢还苦。我曾经想过自杀，可是那里连自杀的机会都不会给你。如果有一次重来的机会，打死我都不会去了。”阿贤说。

目前，阿贤正在广州增城看守所等待开庭。“出去后，我想抓紧时间跟女朋友把婚结了，以后老老实实打工，本本分分赚钱，踏踏实实过日子，这辈子再也不做什么不切实际的‘发财梦’了。”

提醒

不要轻信网上“高薪招聘”

随着国内对于电信诈骗的重拳打击，国内的电信诈骗团伙现在大多已经转移到国外，尤其是东南亚地区。最初，转移到国外的电信诈骗会盘踞在菲律宾、马来西亚等东南亚地区，但近年来，缅甸北部逐渐成为这些诈骗团伙首选的栖身之地。据不完全统计，目前缅北有超过十万人从事电信诈骗。今年6月以来，国内各地陆续发布通告，对非法滞留在缅北地区的人员实行集中劝返。

近日，广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅联合发布通告，敦促滞留缅北等境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员，60天内回国投案自首。

自从各地加大劝返缅北电信网络诈骗违法犯罪人员的宣传力度后，人们都知道缅北不是天堂，也知道从事电信网络诈骗是违法犯罪，面对形形色色的诱惑，还需要理性辨别。

警方提醒广大群众，千万不要轻信陌生人、网络上所谓的“高薪招聘”，找工作要到正规、合法的劳务中介。