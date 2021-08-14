KTV风光不再已成“夕阳产业”？

来源：扬子晚报

日前，“中国现存KTV企业不及七年前一半”“为什么现在人们去KTV少了”接连登上热搜，唤起一代人的集体回忆。数据显示，2021年上半年KTV企业注册量同比下跌41.3%；近五年来，KTV相关企业注销吊销量达1.8万家。从“顶流”到“过气”，KTV似乎风光不再。事实真的如此吗？记者采访了多位经营者和消费者。

实习生 任华娇 扬子晚报/紫牛新闻见习记者 王灿

行业现状

去一次KTV要花多少钱？ 唱半天还不到100元

00后吴同学告诉记者，最近一年他去了4次KTV，主要是朋友聚会、同学聚会和社团团建。现在KTV价格也比较便宜，包一个三四个小时的包间还不到一百块钱，大家平摊下来很划算。

扬子晚报记者查询发现，以连锁品牌“星聚会”开在南京市玄武湖商圈的一家门店为例，其根据时段不同设置不同的价格，周末和晚上较贵，工作日的下午是最便宜的，可容纳2-4人的小包间仅需68元。平摊下来，每人最低仅需17元就可以享受6小时的欢唱时光。

利润下降、遭遇挤压 KTV面临重重挑战

根据企查查数据显示，从企业新增量来看，2020年相关企业注册量下跌38.8%，今年上半年注册量同比减少41.3%。从注销吊销量来看，近五年KTV相关企业注销吊销量呈增长趋势，累计达1.8万家。

而在线下KTV市场下行的同时，线上K歌软件逐步流行起来，用户市场规模呈逐年升高趋势。

企业注销数量增多、新增注册量减少、线上K歌软件挤压生存空间……KTV发展面临诸多问题。密室、剧本杀、露营等各类新式社交方式崛起，有人担忧，传统KTV是否在娱乐形式、体验上面临巨大挑战。

业内人士怎么看

剧本杀、桌游……不是挑战而是商机

近年来，随着剧本杀、密室逃脱等新的娱乐方式在年轻人中风靡，KTV似乎不再是唯一的选择。

扬子晚报记者采访了一家位于上海的唱吧麦颂KTV，该店店长表示，消费市场需求的变化对于KTV反而是一件好事。他所经营的KTV在2020年引入了桌游，在上个月开始了剧本杀试运营。记者在平台上看到，K歌房白天小包间119元、中包间169元，可以玩4个小时。而剧本杀房138元一个人，5人起订，任选8小时。

店长告诉记者：“剧本杀的单批收入价格很可观，目前行业没有内卷化趋势，定价也比较高。而相比之下，传统KTV行业趋于饱和，面临价格战的威胁，包间价格始终提不上来。KTV门店本来就有场地，增加一些成本低、利润高的新的服务项目，还能为顾客提供更好的体验，何乐而不为？”

阵痛之下，“社交空间”仍是立足点

在层出不穷的新兴业态浪潮席卷之下，KTV如何寻找立足点？

魅KTV无锡一家分店的店长表示，他认为大众消费兴趣的变化并没有对KTV营业造成太大影响。KTV作为一个社交平台有着不可代替的功能，比如，许多顾客去KTV唱歌的时候可以谈谈商务和生意。

另一家全国连锁的量贩KTV江苏分店店长说：“这几年KTV行业是冰火两重天，发展好的就越做越好，做得不好的很可能就濒于倒闭。我们店是发展势头很好的，从2018年二十几家到2021年突破一百家门店，进驻了许多全国排名前二十的购物中心和消费聚集点。”该店长介绍，“一方面是因为把服务标准和质量做了上去，对员工进行了一体化培训。另一方面是对经营项目进行了创新，一些分店还销售精品咖啡和奶茶，一些门店融入了私人影院，马上剧本杀也要筹备起来了。我们希望KTV能摆脱传统意义上对它的定义，让它成为一个有新的属性的社交空间，而不仅仅是‘KTV’。”

在一位业内人士看来，KTV的痛点或者本质就是社交。社交永远不会有终结。而KTV正提供了一个社交空间，完全能够满足社交情感的交互痛点。