多少汉语表达的滋味 泯灭于动辄“死去活来”的流行语

来源：文汇报

作者：徐默凡

近来，不少简单粗暴型的网络流行语不断冲击着我们的视野，一点点小成果就是“yyds(永远滴神)”，一点点小激动就是“awsl(啊我死了)”，一遇到困难就是“大无语”，稍有点起色又“杀疯了”，不管是赞叹还是嘲讽说一句“绝绝子”总没错……至于“笑死”“美爆”“丑哭”之类更是天天见面，不绝于耳。

其实，这一类流行语并不是新兴的语言现象，在历年网络流行语中经常可以看到它们的身影，如“我太难了”“奥利给”“洪荒之力”等等，只不过以前是暗潮涌动，今天变成汹涌澎湃了。

这样的流行语背后有什么共性？它们为什么会成为一股不可阻挡的语言潮流？它们会怎样影响汉语表达？

语不惊人死不休泛滥开来，它已没有太多表达价值

上述流行语的语义共性都是极度夸张，语不惊人死不休，靠极致性表达实现大众广泛传播的效应。其实，日常语言中的高程度表达也很常见，汉语中的相关词语就有“很”“非常”“特别”“极其”“厉害”等，但是网络语言呈现出两个鲜明的特点：一是极致表达大量涌现，带有浓烈的夸张色彩；二是随意使用最高级，导致语义贬值严重。

在人类社会中，“死亡”是人人惧怕的事情，死亡禁忌使人不愿意轻易提起和“死”有关的事情。因此，在日常语言中一旦要用“死”“要命”来形容，就一定是很少发生的极端事件，而且往往带有负面色彩，比如“累死”“忙死”“穷得要命”“疼得要命”等等。但在网络流行语里，“生死”不再“攸关”，人们动辄“寻死觅活”，可以“哭死”“笑死”，可以“美死”“丑死”，“awsl(啊我死了)”更是可以挂在嘴边，一天下来不知道要“死去活来”多少次。

在物理世界中，“爆炸”伴随着声、光、能量的瞬间爆发，极具感官冲击力。因此，“爆”“裂”“炸”“毁”等语素也发展出大量夸张用法，成为网络极致表达的宠儿。“这个研究让全世界都炸了”“震惊！这样的言论毁三观”，耸人听闻的公众号标题随处可见。“我裂开了”“原地爆炸”“演技炸裂”“口碑爆棚”等也是挂在嘴边，谈笑间一片“硝烟弥漫”“战火纷飞”。

在神话世界里，神仙代表了尘世无法企及的无上神通，但在网络语言中也被网民们拖下凡尘，用来表达极致的程度。学校里有“学霸”“学神”，演艺圈有“男神”“女神”“小仙女”，报道里有“神展开”，新闻里有“神转折”……当然，神通不灭，他们都是“yyds(永远滴神)”。

这些极致表达和传统的程度副词相比，因为其生动形象的隐喻属性，无疑具有更大的新鲜感和更大的冲击力，但是也带来了语词世界的“通货膨胀”。经济领域里，不断发行大额货币会导致物价飞涨，货币越来越不值钱。语言世界中，极致表达大量涌现，不区分实际情况到处滥用，就会导致“语义贬值”——语词失去自己的确定内涵，甚至变成一个纯语气成分。

我们来考察一下yyds(永远滴神)的演变过程。yyds最早出现在电竞圈，被游戏主播用来赞扬电竞选手出神入化的游戏操作。后来扩展到饭圈，被粉丝用来称赞爱豆(偶像)的杰出表现。在出圈以后，yyds的应用场景不断扩大，不仅可以用来赞美人物，也可以用来赞美国家、机构、组织，进而扩展到事件、事理、事物等，一切皆可成神。与应用域不断扩大对应的就是“封神”的门槛不断降低，只要略有优点，都可以yyds，比如“初三14班yyds！”“盐水棒冰yyds！”“《黑猫警长》yyds！”……到了这一步，yyds已经变成了一个口水词，主要用于宣泄情绪，没有太多的表达价值了。

极致表达是增强网络情感交流的重要补偿手段

网络交际中的极致表达形成势不可挡的流行趋势，主要根源在于语言使用和传播方式的巨大变化。

网络传播媒介的迅猛发展，极大地拓展了人们的社交范围。网络社交成熟之前，我们的口语交际对象只是数量有限的亲朋好友，书面语交流主要是对纸质媒体上规范表达的单向接收，特定语言单位的使用频率、传播速度都十分有限。一个语言表达要想成为社会流行语，往往要经过长期的口耳相传、媒体发酵，然后才能脱颖而出。但是通过大浪淘沙，传统时代留下的流行语往往文质兼美，会流传久远甚至进入词典，成为现代汉语的有机组成部分。而到了网络时代，每个人都有成百上千的社交好友，每个人都在微信、微博、QQ等社交软件上“激扬文字，挥斥方遒”，一个新鲜的用法通过几何级数的病毒式“传染”，在短短一两天内就可以风靡全国。按照语用规律，一个语言形式使用频率越高，适用的场域就会越广，但是语义泛化、语义贬值也就会越严重，新鲜感很快就会过去，无数的极致表达“你方唱罢我登场”，但只能“各领风骚三五天”了。由于变换快速，升级换代频繁，就给我们留下了极致表达汹涌澎湃、势不可挡的印象。

网络交际还有一个很重要的传播特点——交际双方不在同一空间，不能交流现场信息。这就导致表情、手势、体态、语调等语言外因素不能被觉知，而这些因素主要是用来进行情感交流的。交际活动的主要目的是“表情达意”，网络交际能“达意”，但“表情”有很大的欠缺。为了弥补这一缺憾，网络语言发展出了很多特有的传递情感的手段，比如五花八门的表情包，比如“哈哈”“呵呵”“呜呜”等拟声词语的活用。只要细加体察，我们就会发现极致表达也是增强网络情感交流的重要补偿手段。极致性词语除了具有程度义以外，更多是在表达情绪，“神”“哭”“死”“疯”“爆”这些语素都富有形象色彩和情感色彩。说一个人是“女神”不仅是夸她能力出众，更多是在表达敬仰的情感；说自己“笑死”，主要不是说事情好笑，而是在渲染自己的强烈情绪。因为这些情绪不能借助现场因素有效表达，所以只能通过夸张的语义来曲折传递了。

失去表达丰富性的同时，也就失去了表达的精确性

极致词语的泛滥使用，固然是网络传播的特点应运而生的，但显然会对我们的语言表达产生一系列影响。

首先，不管什么情况都是最高程度，也就失去程度表达的价值。世界是丰富多彩的，事件是纷纭复杂的，人物是性格迥异的，事物是千姿百态的，如果都用一句“奥利给”或者“yyds”来一以蔽之，在失去表达丰富性的同时，也就失去了表达的精确性。这就像通货膨胀到最后，任何小面值的货币都会变成废纸退出流通，而大面值的货币也不再具有客观衡量商品价值的功能，最终导致整个经济体系的崩溃。

其次，大量极致词语不仅语义泛化缺少明确的语义特征，而且在语形上也往往“粗制滥造”，没有语言美感和语言智慧。yyds、awsl只是拼音缩写，“夺笋”“碉堡”是没有营养的谐音梗，“笑死了”“美哭了”“杀疯了”“我太难了”更是简单的口水话。言之无文，行之不远，“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，一番热闹之后，留下的可能只是满地垃圾。

更值得警惕的是，滥用极致词语会对我们的思维活动产生深远影响。语言不仅是交际的工具，还是思维的工具。语言不仅是思维的工具，还会对思维过程产生极大的反作用。这种反作用不易察觉，却是潜移默化的，不经意间就会塑造一代人的思维品质。

滥用极致词语会诱导简单化的思维方式。我们观察对象、思考问题依靠的语言，语言简单粗暴，思维也就简单粗暴，如果下意识之间跃出脑海的都是极致性词语，就会使我们不再去辨析对象之间的精细差别，不再去体会事物之间的复杂关系，语言把简单的表达模式强加给我们，我们不知不觉就成了语言的奴隶。我们不再精益求精，不去追求炉火纯青、游刃有余、登峰造极、出神入化的各种境界，因为“yyds”已经包揽一切。

滥用极致词语还会导致思维活动的情绪化倾向。重要的似乎不再是事物的本质特征，而是主观情绪的宣泄，长此以往难免使人的情绪表达重于事实表达，甚至忽视事实，把本能的情绪反应凌驾于缜密的理性思维之上。

咬文嚼字，咬嚼的是生活的滋味，咬嚼的是思维的品质。让我们在流行语脱口而出之前，停下来慢慢想一想，是否还有更贴切、更精致的表达？

作者是华东师范大学中文系副教授