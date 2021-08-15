“取消期中考”“不再考英语” 上海减负规定咋火了？

来源：中国新闻周刊

作者：俞杨

“重磅通知！上海开学后6大变化！”

“上海严禁中小学组织任何联考或月考！”

“小学取消期中考试！小学期末不再考英语！”

日前，上海市教委印发的一份文件，如同一块巨石入水，一时间在社交网络掀起轩然大波。

由于“双减”政策刚落地不久，减负的讨论不绝于耳，上海的这份文件，被公众视为上海在减负方面的“新规”，在朋友圈奔走相告。

近日，上海市教委印发《上海市中小学2021学年度课程计划及其说明》的通知，要求加强教育管理，认真执行课程计划，努力提高教育质量。

据悉，文件旨在深入实施素质教育、进一步规范课程教学工作、减轻学生过重课业负担。

具体有哪些要求？划重点：

严禁对小学一至三年级进行全学区、全区范围的任何形式的学科统考统测；

严禁对四至八年级进行全区范围的学科统考统测；

小学阶段不进行期中考试或考查；

小学一、二年级可进行期末考查（一年级不得进行书面考查）；

三、四、五年级期末考试仅限语文、数学两门学科；

严禁学校组织中小学生参加任何形式、任何范围的联考或月考；



实际上，这并非什么“新规”。

中国新闻周刊检索上海市教育委员会官网，发现类似文件近五年来每年都有发布，上述列举的“具体要求”，五年来内容一致。

也即是说，网络热议的“小学阶段取消期中考试！小学期末不再考英语！”等所谓新规定，上海自2017年就如此推行了。

不仅如此，再往前倒推10年，早在2007年，上海市教育委员会就印发了《上海市中小学2007学年度课程计划及其说明》的通知，上述“具体要求”已然在列，比如热议的“三、四、五年级期末考试仅限语文、数学两门学科”。

区别在于，2007年的文件要求，“各区县在义务教育阶段不得举行全学区、全区（县）性的任何形式的学科统考统测”。相比2007年，2021年的文件其实要求有所放宽，可以进行四至八年级全学区范围的学科统考统测了。

“旧规”之所以引发讨论声浪，与“双减”相关。

7月底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策落地。

在校外培训减负方面，“双减”监管的力度史无前例，以至于热闹的K12教培行业从此“落幕”。

当然，治理校外培训的关键，是落实好提高校内教育质量。校内减负如何变革，充满悬念。

升学规划专家梁挺福向中国新闻周刊表示，配合今年的“双减”政策，这些小学初中的考试考查要求突然被全国热议。从上海市教委的角度来讲，完全可以不在意外界的热议，因为四年前就已经实施了，和“双减”没有什么关系。

相较于十多年前，上海落实各项校内减负的规定，有了更适宜的现实土壤。

今年上半年，上海市教委发布《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》。名额分配招生比例的大调整，一时间成为社会热议的焦点。

从2022年起，上海中考录取中，示范性高中的名额分配比例将提高到50%-65%。这就意味着，优质高中的大部分招生名额，将直接分配到初中学校，缓解扎堆择校带来的教育焦虑。

教育焦虑的根源在于优质资源的不均衡。分配生比例的提高，结合公民同招、全民摇号等政策，共同促进教育均衡发展。

去年3月，江浙沪三地同时发布2020年义务教育阶段招生入学新政，在幼升小、小升初阶段全面落地公民同招、民办超额摇号。

同济大学教育评估研究中心主任樊秀娣向中国新闻周刊指出，中国人历来重视教育，也寄希望于通过教育来改变个体命运。好的基础教育，应该为每个学生的个性发展提供条件，也为每个学生的未来发展提供支持。

樊秀娣认为，上海已相对具备均衡优质基础教育的社会基础。说到底，要真正让“双减”、“通知”政策措施落到实处，首先需要正规学校提供丰富多彩、保质保量的教育教学活动，以立德树人、教书育人、学生德智体美劳充分发展为目标，最大限度地满足学生接受良好教育的需求。

梁挺福指出，“政策早三年知道”，上海市教委近5年发布的年度课程计划发展是循序渐进的，吻合近些年来上海地区教育发展规律。

与其说，上海市教委发布的年度课程计划是响应两办的“双减政策”实施细则，不如说，基础教育改革是当前社会发展条件下的必然趋势，它会给其他城市和地区带来导向性和示范性作用。

与此同时，上海5年内不间断发布年度课程计划实施细则，可见基础教育改革的复杂性和艰辛性，征途漫漫，唯有奋斗。

中小学“不考试”的规定得不到彻底执行，源于若干年后的中高考“一考定音”。

有家长认为，明卷变暗卷，焦虑的是家长，考试还是有必要的。还有家长表示，高考还是要考的话，幼儿园就可以开始学了。孩子即将中班，打算下学期送去学英语，幼儿园已经开始卷了。

那么，考试到底有无必要呢？樊秀娣指出，对于考试，我们不必过于排斥，更不能绝对化，需要具体情况具体分析。

学校组织中小学生参加的联考或月考，这种考试大量增加学生学业负担，虽然也有提高学生知识和能力的一面，但相比于学生投入的时间和精力，这点提高得不偿失，完全可以通过学校教师在课堂教学中弥补。

客观上，教学过程中的一些考试，能够检查学生的学习情况，带给学生一定的学习刺激和反馈，也能够引起学生适度的压力和焦虑，这些都是学生学习的收获和乐趣之一，也是学习的有机组成部分。其实很多时候，问题不在于考试，而在于我们对待考试的态度。

樊秀娣认为，造成当下学生课业负担过重的主要原因，还是在于中考、高考的竞争过于激烈以及大比例的淘汰率。

所谓“减负”，一要减学生的课业负担，二要减学生的精神负担。本质上，学生的课业负担和精神负担，绝大部分源于对中高考的紧张。

而其背后的现实原因，是学生上不了“211”、“985”、“双一流”等名校，将来他们的社会生活就有可能遭遇到各种显性或隐性的歧视和限制。

因此，要从根本上解决“双减”问题，让学生和家长自觉自愿“双减”，还需要进一步改革学校教育的整个格局和体制机制。充分、均衡发展优质教育，减小学校级差，应该是中国教育发展的方向，也是“减负”最终成功的要义。

梁挺福指出，基础教育改革错综复杂，家长的过度焦虑感也不是一天两天炼成的。只要是选拔性的考试，如中考、高考存在，就意味着有竞争，有淘汰，有焦虑感。

基于此，避免“军备竞赛”且设计出合理的为国选才的实施方案，的确考验地方的执政能力。