“个案清零”背后的中国公共政策体制

来源：明报

作者：温卓毅

随着民众接种新冠疫苗比例增加，英国、新加坡等国家逐渐将抗疫策略由“个案清零”转向“与毒共存”。在中国大陆，随着广州、深圳、南京等城市接连出现疫情再起的情况，社会舆论也有清零难度大、与病毒共存的声音；但也即时惹来“鼓吹群体免疫，是躺平、是投降主义”的抨击。社会主义“人定胜天”、“敢教日月换新天”的雄心壮志，又一次在中国疫情防控中发挥精神感召力。

中国大陆以“清零”为目标，有公共卫生风险防控的合理性。因为中国人口众多，地域发展不平衡，人口流动性大。一旦发生疫情，稍有不慎，就可能波及全国。而且部分地方医疗条件落后，面对突如其来的暴发，可能导致医疗系统崩溃。同样地，即使“如非必要、非紧急，暂停签发出入境证件”，中国大陆也能凭借庞大的消费市场，以“内循环”方式维持民众生计。

在此之外，鲜有人提及的，是设定“个案清零”这个终极目标背后的政策体制与管治逻辑。坐镇京师的帝王如何有效管治幅员辽阔的中华大地，自古以来就是一个难题。当决策权力集中于庙堂之上，中央与地方资讯不对称、政情政令上传下达费时失事，将无可避免。研究中国威权韧性的学者总结了解决这个难题的管治逻辑：（中央）高标准、（地方）低执行。具体来说，中央政府设定一个高标准的政策目标（例如消除绝对贫困、社保全民覆盖等），实际执行就下放给各级地方政府负责。如果地方政府执行不力，引发公众不满乃至群体事件，中央政府就收到明确的资讯，继而出手惩治地方官员。这套做法有效解决层级之间资讯不对称的问题，维护了中央的权威和认受性。所以，民众呈现信任中央政府多于信任地方政府的“差序信任”格局，也会经常表达“中央的政策是好的，地方执行出了差错”的说法。

具体到疫情防控上，中央政府制定了“个案清零”政策目标，要求地方严格“外防输入，内防反弹”。严防死守达至“清零”，就变成地方官员不容有失的“政治任务”，稍有不慎就会乌纱不保。广州5月暴发疫情时，省市纪检监察部门即时部署疫情防控监督工作。南京禄口机场将国际航班与国内航班混合运营带来防控漏洞、扬州核酸检测点设置不规范导致疫情扩散，都有公职人员被问责追究，受到警告、记过、免职等处分。

当明白中国大陆“清零”目标背后的政策体制与管治逻辑后，“清零”对香港而言是否仍然是一个恰当的选项？香港作为全球城市，管治架构简单、扁平，政府部门间资讯沟通迅速；公共医疗系统具备韧性；市民卫生习惯好、防护意识高；公务员专业负责。香港种种情况都有异于中国大陆多数省市，香港的“封区强检”则与广州、上海面对疫情反弹时的精准防控措施有异曲同工之处。

人类终需与病毒共存。接种疫苗也是为了与病毒共存，令病毒寄生在人体之内，但不产生致命的危害。因此，香港不妨考虑调整防疫政策目标，让市民看到恢复正常工作、生活秩序的希望，并由此鼓励市民接种疫苗。如果只是一味调高政策目标，例如“因为Delta变种传染性更大，所以疫苗接种率目标要由七成提升至八九成”，即使有科学证据，恐怕也只会给市民留下决策“离地”的观感。