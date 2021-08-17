奥运热，能带香港体育走更远吗？

来源：星岛日报

作者：朱兆麟、黄展玮

港队运动员于东京奥运多个项目创出佳绩，令港人震奋。特首近日更公布了五项支援体育措施，包括加快兴建体院新大楼、扩展剑击馆、扩大运动科学及医学中心等。这些“硬件”措施有助改善运动员训练环境，但要长远加强香港体育发展，就要改善“软件”配套政策，特别是对体育会的监督管理、运动员的培训和支援。

缺乏长远规划的后果前车可鉴，2009年香港足球队于东亚运动会取得金牌后，港府推出“凤凰计划”资助香港足球总会改革香港足球，可惜足总不但没有好好提升球赛吸引力及吸引赞助，审计署在去年更批评足总行政混乱，其辖下的审计委员会被揭长年未曾开会。结果港超联赛可观性、入场人次每况愈下，更陆续有球会收支平衡困难，包括愉园、天水围飞马都先后退出赛事，又如何吸引更多年轻人投身为职业球员？

另一方面，最近很多声音表示，如能加强在学校阶段选拔运动员，可为香港代表队提供更多种子，作育英才。其实这议题于笔者全职参与体育工作时，已一直参与讨论及倡议。千禧年前后，不论学界体育联会及当时的康体发展局，都已作相关研讨及文献调查，但有关计划需要学校、家长、政府三方面有效配合。

目前只有少数学校如同林大辉中学般，为运动员学生提供弹性课程，故教育局应考虑制订政策，把此模式推行至全港中学，并改革课时安排，增加学校的体育课节数。另一方面，目前租用政府运动场地难，除了要增建运动场地，也应让学生、学校团体于指定时段有优先租用权，以便利学生参加各式运动，也有助选拔运动员，避免香港运动界出现断层。

港府对运动员资助视乎成绩，获取奥运这种世界赛奖牌的“精英甲”运动员，每月只有约4万港元（7000新元）全职标准资助，“精英丙”级更只有约1万港元，当局应考虑增加全职运动员资助，让他们全情投入训练；也应完善退役安排，深化目前民政事务局“退役运动员转型计划”，安排更多出路支援，包括加强在职培训及进修资助、协助加入不同行业，最近就有建议安排退役运动员入职纪律部队。相信改善运动员待遇，可使更多家长放心让子女成为运动员。

目前东京奥运热潮未过，正是政府把握机会透过上述措施，改善运动文化的好时机，使体育风气不止于一时，而是普及可持续地走得更远！