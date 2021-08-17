吴亦凡被批捕，是警示更是震慑

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴亦凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。

如果说之前还有部分吴亦凡的粉丝，抱有不切实际的幻想，认为一切只是“误会”或者事情的性质并不严重，那么到了此时此刻，他们必须要好好清醒一下了。以涉嫌强奸罪批捕，意味着等待着这个昔日偶像明星的，只会是正义的审判和冰冷的铁窗生涯，而不会有什么所谓的“反转”和“内幕”。

严肃的司法程序警示所有人：法律面前没有顶流。外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。

从集万千宠爱于一身到身陷囹圄、身败名裂，吴亦凡的迅速坠落并非偶然。流量和资本可以炮制一名偶像，可以制造一个幻象，可以打造一个人设，但假的终究是假的，总有一天会露馅。某些偶像明星的崩盘看似来得突然，其实祸根早已埋下，飞得再高膨胀再大，任性妄为终会一朝跌落。

吴亦凡被批捕，也是对所有娱乐圈从业人员的震慑：不要有任何侥幸心理，谁都不能触碰法律的红线。谁违反法律法规，谁有害于社会公序良俗，不管腕有多大、名气有多响，都必须为自己的所作所为付出代价。

“修艺先修德”，演员、歌手、明星们应该意识到，自己的一言一行、一举一动，关乎社会的价值观、人生观导向。尤其是拥有众多年轻拥趸甚至是未成年粉丝的偶像，如果始终感觉不到自己肩头沉甸甸的责任，那么迟早会被时代无情淘汰。

吴亦凡的东窗事发，更体现出“流量为王”等错误价值观带来的巨大危害。为了获得眼前的利益，就可以不择手段、弄虚作假，丝毫不顾及文艺工作者最起码的道德要求，这股侵蚀粉丝心灵、破坏行业文化的不正之风，必须被刹停、纠正。

最近一段时间，娱乐圈有点“乱”，“瓜”不少，应该以此作为净化、提升的契机。怎样才能创作出让老百姓喜闻乐见的好作品，怎样才能培养出德艺双馨且经得住时间考验的好演员、好歌手、好艺人，值得整个文化娱乐行业好好总结，认真反思。