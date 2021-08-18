“流量”明星频“翻车” 专家：明星代言风潮或减弱

来源：广州日报

8月16日晚上，北京朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。之前一天，中国演出行业协会发布《关于对演员张哲瀚进行行业道德自律评议的公告》，要求会员单位对张哲瀚进行从业抵制。

“流量”明星频频“翻车”，品牌方快速与其切割。昨日，记者走访市内多个商场与地铁站，已看不到上述明星的品牌代言广告。记者留意到，主流视频平台、音乐平台等均已下架吴亦凡的影视、音乐作品，而张哲瀚的名字也从部分影视作品的简介中删除。

吴亦凡作品在多个平台下架

据了解，腾讯、爱奇艺、优酷平台等多个平台已下架吴亦凡电影作品。昨日，记者尝试在多个视频、音乐平台输入“吴亦凡”搜索，发现腾讯视频、优酷仅剩下和“吴亦凡事件”有关的新闻视频，影视、综艺等没有显示。爱奇艺平台则显示“没有搜索到‘吴亦凡’的相关结果。由于相关法律法规和政策，部分结果内容未予显示”。

人民日报发文表示，事实证明，一旦冲撞法律，“顶流”就会瞬间付之东流。若在名气掩饰下放纵私欲，结局必然是自我毁灭。越是暴得大名，越要常思德行配位；越是拥趸众多，越要当好表率。

“流量”演员被行业抵制

近日，“流量”演员张哲瀚因在日本参观靖国神社等不当行为，引发社会各界强烈批评。8月15日，中国演出行业协会发布《关于对演员张哲瀚进行行业道德自律评议的公告》，公告称演员张哲瀚的行为存在严重不当，不仅伤害民族感情，而且对其受众中的青少年群体带来恶劣的不良影响。因此，中国演出行业协会对演员张哲瀚参观靖国神社的不当行为进行道德申斥，并根据相关规定，要求会员单位对其进行从业抵制。

随后，张哲瀚本人微博、张哲瀚工作室微博被封，张哲瀚超级话题暂不开放。记者通过网易云音乐、QQ音乐等搜索张哲瀚，均找不到其个人音乐作品。

至记者截稿时，在爱奇艺、优酷等视频平台输入“张哲瀚”搜索，仍可找到其参演的作品。不过，优酷《山河令》观看页面将主演张哲瀚的名字删掉。爱奇艺平台《芸汐传》《谁都渴望遇见你》等影视作品的简介也没有出现张哲瀚的名字。

早些时候，歌手霍尊事件同样在网络引起关注与讨论。8月12日，芒果TV综艺《披荆斩棘的哥哥》公开表示，霍尊已退出《披荆斩棘的哥哥》的后期录制。优酷录制的综艺节目《拳力以赴的我们》也宣布，经协商，霍尊因个人原因，退出节目录制。

专家：请体育明星代言更“安全”

为何快消行业喜欢扎堆邀请流量明星代言？对此，中国食品产业分析师朱丹蓬认为，对明星而言，商业代言是其收入支柱性来源之一。“包括食品行业在内，其特殊属性决定了找未婚未育人群代言风险偏高，尤其是热议中的明星。企业选择他们的目的，无非是想迅速扩大品牌影响力，但这么考虑有点单一。”他认为，快消企业未来请代言人或应该侧重家庭、事业稳定的明星宝爸宝妈们，以及奥运会上表现突出、自带正能量光环的体育明星，这些都属于“安全牌”。

在业界观点看来，明星“翻车”最常见的还是违背公序良俗，无论是前者还是触犯法律、犯政治错误等，其本人都将付出不同程度的代价。