没有弹窗广告没有花里胡哨 年轻人爱上适老版APP

来源：北京日报

简单的内容模块，清晰明朗的标注，没有恼人的弹窗、广告，没有让人眼花缭乱的跳转、推送，虽然功能简单，用起来却省力更省心……随着APP适老化逐渐推进，页面简洁、操作简单的适老版APP在日渐繁重的APP升级潮流中，俨然成了不少年轻人躲避嘈杂的清净之地。

年轻人爱上“老年模式”

“想不到，我一个90后能把老年模式用得这么‘香’。”大学毕业5年的白领林杨告诉记者。自从发现适老版APP没什么广告之后，她把自己手机上一切有老年模式的APP都切换到了老年版。

中国互联网络信息中心发布的最新一期《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国60岁及以上的网民群体占比为11.2%，网民的增长主体由青年群体向未成年和老年群体转化的趋势日益明显。近年来，在工信部等部门的推动下，互联网企业争相在“数字鸿沟”上架桥，争夺蓝海中的老年用户。近两年来，百度、支付宝、京东、高德地图、喜马拉雅等平台先后宣布推出页面更简洁、字体更清晰的“大字版”APP，“老年版”APP，或是在APP中嵌入长辈模式、老年模式。

不过，记者采访发现，不少适老版APP在成功被老年群体接受之前，却率先收获了一批年轻“粉丝”。“面对网站上花里胡哨的商品推荐、优惠券、活动信息，我男朋友根本不知道该选哪个，我干脆劝他换上了长辈模式。”林杨说。

记者体验发现，某主流电商APP长辈版的页面上，除了加大字号方便阅读和使用，还按照长辈们使用习惯对商品页面进行视频化和图片化改造，页面排版看起来更加简洁明了。在“我的订单”页面，也用大幅图片突出进行了商品展示，方便老人了解产品详情和选购。主页的标签页也从5个简化为4个。

纯净体验成刚需

一位网友说，某支付软件推出的互动游戏很难删除或调整，令她十分闹心，“逼得我用起了长辈模式。”在一些金融支付、电商类APP上，为避免收到眼花缭乱的同城服务等额外的信息推送，甚至有细心的网友给出了“攻略”：“比如你用支付宝，在APP首页顶部的城市名称处，点击切换城市到境外，选一个偏远的城市，这样你的首页大概率就不会有那些花花绿绿的同城广告信息了。”

除了适老版APP，不少厂商推出的青少年模式，因为广告少、界面简洁，也成了一些中青年的躲清净之选。

工信部印发的《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》提出，网页中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。提供适老化服务的网页或独立的适老化网站中无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。移动应用程序进行个人信息处理时应遵循最小必要原则。

适老应用仍待提升

适老版APP“墙内开花墙外香”，在老年人群体中认知度却有待提升。记者采访发现，不少老年人并不知道自己常用的APP已有适老版本，少数用上适老版APP的老人，也是经过比较细心的家人提醒，APP本身不会智能判断老年人的需求。此外，适老化应用的数字化仍然存在不少问题。比如有些APP的长辈模式只会在首页变大字体，一旦点击应用进入二级页面，字体大小还会恢复到常规模式。

“大家都喜欢简洁干净的界面、可读性更高的文字、方便的字幕等等。不需要等大家变成老年人，我们现在也都需要‘适老化’的产品。”谷歌无障碍设计师夏冰莹说。