看完这篇文章，你还敢打美白针吗？

来源：科技日报

中国有句俗语“一白遮百丑”。在中国，白皙的皮肤被当成美丽的标配。

为了“白成一道光”，爱美人士也是无所不用其极，如今她们已不满足于涂美白霜、防晒霜、打遮阳伞、吃柠檬……而是把希望寄托于“美白针”，这种打一针就可秒变“白雪公主”的快餐美白产品。

对此，天津医科大学第二医院整形外科主任医师李钢对科技日报记者表示，目前国内没有正规上市的美白针产品，所有注射类的美白产品都不靠谱，甚至会危害身体健康。

流水的美白针铁打的成分

“流水的美白针，铁打的成分。无论美白针的名字如何变换，无外乎都是这3种核心成分在发挥作用：还原型谷胱甘肽、氨甲环酸（传明酸）、维生素C。”李钢介绍， 把这3种药物混合在一起，以输液的方式通过静脉注入人体，一个疗程大约输液10次，3天1次，1到2月内打完。

在这3种成分中，还原型谷胱甘肽是一种常见的保肝药物。“它之所以能够起到美白效果，是因为还原型谷胱甘肽的分子上有一个巯基。”李钢解释，人体内有很多氧自由基，这些物质会使延缓皮肤衰老的细胞遭到破坏，从而加速皮肤的老化，也会加速黑色素的生成。而这个巯基可以‘吸引’氧自由基，甚至会吸附这些氧自由基，进而阻止黑色素合成，使皮肤变白。

氨甲环酸是常见的一种止血药物，通常在围手术期作为止血药使用。“黑色素的生成需要酪氨酸以及酪氨酸酶的参与，才能让黑色素细胞合成黑色素。氨甲环酸跟酪氨酸分子结构非常接近，因此可以去竞争酶，使酪氨酸转化为黑色素的过程受阻，也就是黑色素合成的过程受阻，从而达到美白的效果。”李钢表示。

与其他两种美白成分相比，维生素C是人们比较熟悉的美白物质，比如大家常说的多吃柠檬、西柚、猕猴桃可以美白，就是因为这些水果中富含维生素C。“维生素C具有很强的抗氧化性，可以清除人体内的氧自由基。”李钢介绍，此外维生素C能抑制酪氨酸酶的活性，阻断黑色素生成，将已经形成的黑色素还原成无色的黑色素前质，从而改善皮肤暗沉达到美白的效果。

快速变白后的健康代价

“现在国内没有正规上市的美白针。市面上的这类产品大部分来自韩国、日本等地，并没有取得中国内地的销售资格证，都是‘三无’产品。”李钢表示，因此美白针在中国没有明确的操作流程以及药物成分说明。

记者查询国家药监局官网发现，目前尚未有美白针等产品作为药品的注册备案。

“此外，目前这些美白针中所含成分也没有获得中国药监局批准的适应症，长期使用会出现一些不良反应，甚至发生严重的并发症。”李钢强调。

“还原型谷胱甘肽是最强的抗氧化剂，人体很多器官都需要它，因此只有经常、大量地输

入，且在保证各器官已供给充足的情况下，才能起到美白效果。”李钢介绍，但长期超量输入该类物质会使人体出现厌食、轻微恶心等症状，严重的会出现胃肠黏膜损伤和肾损伤。

临床上，使用氨甲环酸有一个重要并发症就是促进凝血，长期使用会导致闭经或形成血栓。“一般来说，高龄女性或孕产妇是不推荐使用它的。”李钢强调。

维生素C具有抗氧化作用，但若摄入过多，轻则会出现头晕现象，重则会患上坏血病等疾病。根据《中国居民膳食指南（2012版）》，中国居民维生素C的每日推荐摄入量为100毫克。每日维生素C用量超过600毫克，就会引发尿频，摄入超过1000毫克可使皮肤发红、增加肠蠕动引起腹部绞痛、腹泻。“由于维生素C是水溶性维生素，无法在体内蓄积，多余的会通过肾脏以草酸盐形式代谢出去，摄入过多或会引发肾结石或尿路结石。”李钢介绍，长期过量服用维生素C还会出现牙龈肿胀、出血、皮下淤点、关节及肌肉疼痛、毛囊角化等症状。

“除此之外，更可怕的是，很多爱美女性为了节约成本，自行购买上述药剂，私下找人配药注射。”李钢说。

据了解，美白针的利润很高，注射用的还原型谷胱甘肽、氨甲环酸、维生素C等药剂本身成本并不高，但是在不少美容机构里， 注射一次美白针就要花费千元左右。由于美白针一般是固定的标准配方，因此这也让很多女性敢于“铤而走险”。

“自己配药私下注射危害较大，因此常会听到‘白得不明显’‘全身血管突出’等反馈。”李钢解释说，这些女性很可能是在维生素C的作用下而变白，但维生素C在人体内的半衰期是半个月，停针一段时间后，维生素C被人体代谢后，如果不重视防晒，黑色素就会重新沉淀，皮肤也就很容易“返黑”了；而出现“全身血管突出”则是因为长期注射此类药物导致的慢性静脉炎。

用涂抹方式美白更安全

那么，如果想让皮肤快速变白，有没有更安全有效的方式？

对此李钢认为，皮肤黑不是病，而且也并非白就是美，这种“容貌焦虑”完全没有必要，千万不要为了变白，而去付出健康的代价。

“如果非要进行美白，那么安全性一定是第一位的。”李钢建议，医生的治疗原则一定是能涂抹就不吃药，能吃药就不打针注射，能打针就不输液。相较而言，采用涂抹的方式进行美白，更加安全一些。

除此之外，需要注意的是，在美白的同时，防晒更加重要，李钢建议，大家出门前要尽量涂抹防晒产品或者打遮阳伞，阻止黑色素的生成是变白的基础。

李钢强调，千万不要盲目相信网络传言和广告，特别是如果一个美白产品被称见效奇快，那最好远离它，因为神奇效果的背后，可能是铅、汞等重金属在起作用。“这就跟用生长素催熟的番茄没有自然长熟的好是一个道理。”他说。

世界卫生组织发布的一项报告显示，一些美白产品成分复杂，包括可抑制肌肤黑色素生成的对苯二酚、用于治疗严重皮炎的类固醇，以及有毒金属元素汞等。长期使用这类美白产品可能会损伤肾脏，导致皮肤出现皮疹、变色，或者留下疤痕。

最后，李钢建议，理论上而言，人体肤色白的极致是大腿内侧皮肤的颜色。“天生皮肤黑的人就不要瞎折腾了，基因的强大力量不是外在产品能改变的。我们不排斥正常范围内的美白，但也不要轻易被不法商家哄骗。大家要对自己的外表有自信，不白也可以很美。”他说。