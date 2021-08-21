“心灵课程”为何偏受高知群体青睐？

来源：红星新闻

在光鲜背后，是过度用脑和长期的压力积蓄，以及由此导致的焦虑、抑郁、失眠等心理问题。或正是看中了高知群体这部分独特受众，相关培训机构才能大行其道，赚得盆满钵满。

9天学费超过3万（人民币，下同），“心灵课程”每天封闭上课18小时，学员互斥“你就是不要脸”，有人被催眠崩溃，有人失控大哭……近日，一位行业知名的女性投资人在一堂“心灵课程”的课程中意外晕倒，医治无效离开人世，引爆了公众对这类课程的关注。

据报道，这类“心理修炼”“提升灵性”的课程在中国并不罕见。在网上搜索，与之相伴的是大量提醒和警示，甚至不少人直接现身说法，告诉大家“心灵课程”与“精神控制”之间微妙的关系，但始终有源源不断的学员报名参与，他们的身份从普通白领、创业者到企业高管都有，普遍都是人们眼中的高知群体。

一般来讲，这类培训课程有以下几个特点：一是收费很贵，动辄几万十几万；二是报名参加的普遍是高收入的高知群体；三是培训课程异常火爆。

其实也不难理解，这类培训课程之所以收费很高，依然不缺源源不断的学员，正是得益于压力型竞争性社会下，人们的心理问题呈高发趋势，且多发于脑力劳动者和高知群体。在光鲜背后，是过度用脑和长期的压力积蓄，以及由此导致的焦虑、抑郁、失眠等心理问题或疾病。或正是看中了白领、高知群体这部分独特受众，相关培训机构才能大行其道，赚得盆满钵满。

也不否认，这类培训机构所教授的课程里，相关互动环节的设置也确实能起到一些作用。在自我剖析、互相倾诉、大声呐喊，以及培训师的引导暗示等课程内容下，学员的精神解压、焦虑缓解等可能是存在的。但是，在高收费的前提下，课程设计几近极端与疯狂，甚至涉嫌精神控制、洗脑，以及“人拉人”升班，这都是让这类课程充满争议的关键所在。

心灵培训机构里的培训师，如果对心理知识、心理治疗一知半解，还很容易引发事故。像严重的焦虑症、抑郁症本身就有致人突然晕倒的可能。如果每天要进行16～18小时的高强度培训，加之处于过度的情绪渲染下，是极容易大幅增加晕倒的可能性，乃至导致死亡。

当然，很多白领群体不找正规心理医生，而是找相关培训机构消除心理问题，背后恐怕也有害怕社会偏见的原因。在社会上，相当多的人对心理问题、焦虑症、抑郁症等存在着很大的误解，这种误解及其带来的社会偏见，足以促使这部分高知群体做出不一样的选择。

其实，心理问题和焦虑症、抑郁症等心理疾病，都是心灵上的“感冒”。只要社会给予更多的关爱与理解，一旦发现就及时去医院治疗，就有机会控制住乃至痊愈。面对五花八门的心灵培训机构带来的种种问题，相关部门一方面要对这类机构大力整治，坚决打击违法违规行为；另一方面，也要加大对心理疾病知识的宣传普及，消除人们的误解。

作者：红星新闻特约评论员 叶建明