新版《天龙八部》口碑堪忧 这届观众不爱看武侠了？

来源：中国新闻网

最近，杨祐宁等演员主演的《天龙八部》播出了，引发了一波讨论。截至发稿，其豆瓣评分为3.4分。

武侠剧是很多80后乃至90后的童年回忆，也是影视剧翻拍的“富矿”。然而，翻拍的剧目不少，观众反响好的不多。如今，是人们越来越不爱看武侠剧了吗？

新版《天龙八部》口碑堪忧

最近播出的武侠剧《天龙八部》，改编自金庸经典同名小说，开播以来引发了种种讨论。有人觉得剧情故事节奏紧凑，值得追剧；也有人觉得，可提高的地方还有很多。

比如服化道：段誉戴着耳钉、梳着厚厚的刘海，木婉清的造型头上则好似顶着马鞍，有些出戏。有网友认为，武打缺乏新意，慢动作有点多。

台词风格也不太统一。既有“外子”等字眼，也有演员说出类似“什么情况”这样颇具现代感的话。

至于人物方面，有评论称，主要人物第一集几乎全部出现，但起着穿针引线作用的段誉演技略夸张，虚竹显得很精明强干，其他一些角色看上去也不怎么贴合原著。

还有观众忍不住吐槽，“能别毁经典了吗？”

人们不爱看武侠剧了？

不只是《天龙八部》，经典武侠IP的翻拍近年来很常见，但收获好口碑的却不多。前段时间，张一山版的《鹿鼎记》播出后也曾遭遇差评。

针对剧中韦小宝瞪眼睛、大幅度的肢体动作等，有网友觉得，剧中这个韦小宝太过油腻。整部剧在制作上也不太考究，鳌拜家门口挂着“鳌府”的门匾……

张一山在接受媒体采访时曾回应，这版《鹿鼎记》画风已经往卡通和搞笑上走了，可能表演方式会有些变化，有时会写意一点，不会那么落地，这都是创作手法，人和事肯定是尊重原著的。希望能给观众带来一些新鲜的东西，让观众爱看。

另外，也有些武侠剧如此前的新版《笑傲江湖》等等，播出后并没有太大水花。

上述情况引发许多网友感叹：是拍摄时没走心，还是人们已经不爱看武侠剧了？

渐行渐远的武侠剧“江湖”

对年龄稍长的观众来说，武侠剧曾是不可磨灭的童年记忆。无论早年的港剧还是央视版本，武侠剧其实有着不错关注度。

只不过，在各种类型爽剧的包围下，武侠题材的热度似乎正在逐渐下降。也有观点认为，玄幻大IP剧和大女主剧的迅猛崛起让武侠剧伤及元气。

确实，武侠剧往往有自己的故事逻辑和推进方式，一般不会像爽剧那样强调情节反转、最终实现逆袭，叙事节奏相对比较慢。而且，经典武侠IP翻拍，要出新也比较难。

有位网友如此分享观剧经历，“小时候受父母影响大，他们那一代人多少都爱看金庸小说，加上那些年是电视的黄金时代，武侠剧作为一种文化流传得很广。”

“武侠剧有自己内在逻辑和精神世界，眼下爽文、爽剧流行，可能人们更习惯快节奏的剧情，觉得看着比较放松。再加上有些翻拍剧确实质量一般，没人爱看很正常。”该网友表示。

其实，审视过往口碑较好的武侠剧，在角色选取、剧情改编、矛盾冲突等方面的处理往往都可圈可点。一些武侠剧不受欢迎，恐怕还是要多考虑自身问题。

一部剧能否成功，在于作品本身质量是否过关。武侠剧翻拍没有问题，对主创来说，如何从故事改编、人物形象塑造等方面出发，提高一部剧的质量，这是始终需要重视的问题。