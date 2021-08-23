二手盲盒市场“冷热不均”：爆款溢价50倍，多数打折抛售

来源：澎湃新闻

作者：揭书宜

“有一次我为了抽一个隐藏款，抽了100多个还没抽到，执念这种东西很可怕。”

“我从2018年开始玩盲盒，当时想着出盲盒基本都是因为重复了或者是抽到自己不喜欢的。

“一般一个系列的盲盒总会有一两个抽不到，这个时候买二手盲盒就很棒了，既满足了抽一手盲盒的快乐，又可以通过买二手的补齐全套。”

当下，除了在门店、机器人商店、网络等途径购买一手盲盒，盲盒在二手交易平台的热度也在逐渐升高。然而，观察二手交易市场盲盒的价格可以发现，除了溢价高达几十倍的隐藏款或特别款，更多的是远低于原价的“白菜价”盲盒。

寻找独角兽旗下的“Bob求婚”款盲盒原价89元（人民币，下同，18新元），如今在二手交易平台的价格为2000元到5000元不等；原价59元的泡泡玛特旗下的“鼠小小”却降至10元以下。

记者通过采访发现，一手盲盒因其“盲”的特性吸引了大量的玩家，也正因其的“盲”而产生了较大体量的二手市场。目前，市场上进行二手盲盒交易的平台正逐步涌现，而供求关系则造成了不同款式二手盲盒价格的悬殊。不过，盲盒的价格属于市场调节价，而不是政府定价或政府指导价的范围，高价并不违法，只是盲盒隐藏款概率可能会影响消费者知情权。

“抽一百次只为隐藏款，不喜欢的就转卖”

盲盒对玩家最大的吸引力就在于其“盲”的特点，盒子外没有标注，只有打开才会知道自己抽到了什么玩偶。

“有一次我为了抽一个隐藏款，抽了100多个还没抽到，执念这种东西很可怕。”

月收入7000的24岁上海白领小张每月大概花三千元抽盲盒，有一次她为了抽一个隐藏款，抽了100多个还没抽到。为何盲盒会吸引玩家们不断砸钱？

中国国家二级心理咨询师段媛媛说：“抽盲盒成瘾是典型的斯金纳箱效应，属于概率型奖励。抽盲盒等现象都是人们期望在这一行为中，得到自己想要的物品或信息，因为得到是有概率的，所以导致人们会反复重复同一动作，以期得到想要的。得到后大脑奖励机制自动化运行，大脑兴奋。故人们会为了追求兴奋而强化这一行为。”

复旦大学管理学院市场营销系副教授徐倩也有相似的观点。她认为，盲盒跟刷短视频本质上是一种成瘾机制，心理学上称之为操作性条件反射，属于其中的正向行为强化过程。它的特点是易习得、成瘾快、消退慢，用通俗语言讲就是立马上头和戒不掉。“一旦抽盲盒的行为超出了消费者本身的经济承受能力和基本需求，达到影响个人生活工作学习的程度，自然可以认为是有害的。”

抽盲抽的过程中，“得到自己想要的”就是指抽到概率只有1/144的隐藏款或者是自己心仪的款式，为了获取这种“奖励”，“端箱”（整箱12盒购买）、“摇盒”（根据摇晃盲盒猜测里面的款式）、“蹲店”（在盲盒门店呆上一天）等深度玩家的玩法层出不穷。

小张告诉记者：“我从2018年开始玩盲盒，现在大概还有100多个闲置待售盲盒。想着出的盲盒基本都是因为重复了或者是抽到自己不喜欢的。”

而销售二手盲盒的平台，最早是在闲鱼，后来小张会在专门交易二手盲盒的平台潮玩族上售卖。

二手盲盒并不缺买家。一部分消费者为了省钱，低价购买款式不错的盲盒；也不乏消费者斥巨资求购特定的二手爆款盲盒。

“想要低价买的人太多太多了，有人直接挂15-20元收基础和热门的，你别说，还真有很多人会出给他们。然后像我一些身边的朋友，想要一个款式，抽了很多次抽不到，就会让我帮忙去收一个，省时省力省钱。”小张表示。

27岁的小柯也是潮玩族的常客，他说：“一般一个系列的盲盒总会有一两个抽不到，这个时候买二手盲盒就很棒了，既满足了抽一手盲盒的快乐，又可以通过买二手的补齐全套。”

溢价几十倍的“爆款”

记者注意到，当下各品牌旗下不同IP、不同系列、不同款式的二手盲盒价格相差极大。有溢价近百倍的特别款，也有2折出售也无人问津的“雷款”、“普通款”。

例如，“Bob求婚”款盲盒原价89元，如今在二手交易平台的价格为2000元到5000元不等；泡泡玛特与大久保联名的原价为79元的“冰Molly”的价格也在700-1700元不等。然而，同样为泡泡玛特的原价59元的“小甜豆系列-影院宅男”却腰斩至25元，52toys旗下的“罐头猪LuLu”系列也仅售30-50元不等，原价59元的泡泡玛特旗下的“鼠小小”甚至降至10元以下。